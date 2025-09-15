Tổ hợp triển lãm, nhà hàng quen mặt người Thảo Điền, còn được thương hiệu quốc tế tâm đắc tổ chức sự kiện ra mắt BST mới

Trong khu vực Thảo Điền có một không gian triển lãm nằm ẩn mình trong con phố tấp nập các hàng quán ăn uống, Chilala House of Art nổi bật như một “ốc đảo” nghệ thuật giữa lòng đô thị, nơi thường xuyên diễn ra các triển lãm, sự kiện văn hóa thời trang và hoạt động trải nghiệm độc đáo. Với lối kiến trúc mở, phóng khoáng, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của những ai yêu cái đẹp và tìm kiếm trải nghiệm khác biệt tại Thảo Điền.

Chính nhờ tinh thần sáng tạo và linh hoạt đó, Chilala House of Art đã được một thương hiệu thời trang quốc tế - UNIQLO “chọn mặt gửi vàng” để tổ chức sự kiện ra mắt BST mới, tiếp tục khẳng định vị thế của không gian này trong giới sự kiện, triển lãm nghệ thuật tại TP.HCM.

Đây là không gian phù hợp tổ chức những triển lãm, hoạt động trải nghiệm mang tính nghệ thuật

Chilala House of Art là một không gian linh hoạt và sáng tạo, chuyên tổ chức các sự kiện và triển lãm. Địa điểm này đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho nhiều sự kiện nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những buổi tiệc riêng tư cho đến các hoạt động quy mô lớn. Nơi đây mang đến một không gian mở, nơi nghệ thuật và sự kiện có thể hòa quyện một cách tự nhiên.

Không gian tại Chilala

Không gian tại Chilala đủ rộng để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Nơi này phù hợp để tổ chức các buổi triển lãm tranh, sàn catwalk cho những buổi trình diễn thời trang, hay thậm chí là một địa điểm tổ chức đám cưới. Với sự sắp xếp hợp lý, Chilala có thể biến mọi ý tưởng trở thành hiện thực, tạo ra một bối cảnh phù hợp cho từng câu chuyện riêng.

Nhiều sự kiện nghệ thuật được tổ chức tại Chilala

Được thiết kế với hai tầng, Chillala cung cấp một không gian rộng rãi và dễ dàng tùy chỉnh. Cấu trúc này không chỉ giúp việc tổ chức sự kiện linh hoạt hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp nhiều khách tham dự cùng lúc. Với sự phân bổ không gian hợp lý, nơi này có thể đáp ứng tốt các sự kiện từ nhỏ đến lớn, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Không gian này vừa qua được thương hiệu quốc tế “chọn mặt gửi vàng” tổ chức sự kiện

Bộ sưu tập UNIQLO Jeans 2025 là sự hội tụ của những phom dáng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu và vóc dáng. Dành cho nam giới, UNIQLO giới thiệu các kiểu dáng từ Regular cổ điển, Wide phóng khoáng, Slim Fit thanh lịch, cho đến Skinny hiện đại và EZY siêu co giãn thoải mái. Mỗi thiết kế đều được chăm chút tỉ mỉ để đảm bảo sự vừa vặn và tôn lên vẻ ngoài năng động, lịch lãm.

Sự kiện của UNIQLO tại Chilala



Phái nữ cũng được ưu ái với những sáng tạo bắt kịp xu hướng toàn cầu. Bên cạnh các dáng quần cơ bản, bộ sưu tập năm nay còn gây ấn tượng với Quần Jeans Baggy Ống Cong đầy cá tính, Quần Jeans Ống Loe Rộng Dáng Rũ mang vẻ đẹp tự do, và Quần Jeans Dáng Ôm Ống Loe thanh lịch, giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế.

Các mẫu quần Jeans được giới thiệu trong sự kiện

Quần jeans UNIQLO được phát triển tại Trung tâm Cải tiến Jeans (JIC) của hãng ở Mỹ. Tại đây, các chuyên gia đã tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới. Với sự hợp tác cùng nhà sản xuất denim Kaihara của Nhật Bản và việc sử dụng công nghệ laser-wash, những chiếc quần jeans này không chỉ có độ bền và độ co giãn tốt mà còn tạo ra các hiệu ứng phai màu tự nhiên trên vải. Mục tiêu của sản phẩm là mang đến sự thoải mái và vẻ ngoài phù hợp với nhiều người, theo triết lý LifeWear của thương hiệu.

Jun Phạm và Thiên Minh tại sự kiện

Trong sự kiện giới thiệu bộ sưu tập mới vừa qua, ca sĩ Jun Phạm đã không giấu được sự hào hứng khi trải nghiệm các thiết kế. Anh chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với mẫu Quần Jeans Ống Suông, một sản phẩm kết hợp cùng nhà thiết kế nổi tiếng Jonathan Anderson. Jun Phạm cho rằng mẫu quần này đã tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển và xu hướng đương đại, không chỉ qua chất liệu denim bền bỉ mà còn ở những chi tiết tinh tế.

Có thể thấy, Chilala là một không gian lý tưởng cho những hoạt động sự kiện triển lãm nghệ thuật. Không chỉ đơn thuần là một địa điểm tổ chức sự kiện, Chilala còn đóng vai trò như một “tấm toan trắng” để các thương hiệu tự do phác họa câu chuyện và phong cách riêng của mình.