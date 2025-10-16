Singapore - Nơi mua sắm trở thành trải nghiệm đầy xúc cảm

Và vì thế, với du khách, mua sắm ở Đảo quốc không dừng lại ở việc sở hữu những món đồ "hiếm có khó tìm", mà còn là cơ hội để kết nối, để thấu hiểu và để đắm chìm trong cái đẹp.

Coach Play Singapore Shophouse: Di sản trăm năm hòa quyện với nhịp sống hiện đại

Tọa lạc tại khu phố cổ Keong Saik - nơi những căn shophouse (nhà phố thương mại) cùng lưu giữ lối kiến trúc của thế kỷ 20, Coach Play Singapore Shophouse nổi bật bởi sắc sơn màu hồng hiện đại. Căn shophouse ba tầng đã được trùng tu, rộng hơn 4.000 feet vuông, là cửa hàng concept (mô hình bán lẻ tập trung vào một chủ đề, ý tưởng) lớn bậc nhất châu Á và flagship toàn cầu đầu tiên của Coach theo mô hình này.

Bước qua cánh cửa, người ta dễ dàng cảm nhận được sự giao thoa độc đáo giữa New York và Singapore, giữa tinh thần tự do của thành phố không ngủ và bản sắc văn hóa Á Đông. Nội thất cổ điển, gạch hoa Peranakan, đồ mây thủ công đan xen với các sắp đặt nghệ thuật đương đại... cùng tạo nên một "bản giao hưởng" mang dấu ấn của hai nửa thế giới.

Ở Coach Play Singapore Shophouse, mỗi tầng mang đến một không gian riêng biệt. Từ Coach World Art Experience, nơi du khách quay ngược thời gian về năm 1941 để tìm hiểu lịch sử của thương hiệu, quy trình chế tác thủ công và cả những khoảnh khắc hậu trường đến Coach Vintage Room mở ra không gian lưu giữ các thiết kế đã làm nên tên tuổi Coach suốt hơn tám thập kỷ. Mỗi sản phẩm được tuyển chọn để trưng bày, từ những chiếc túi xách biểu tượng đến các phiên bản giới hạn từng xuất hiện trên sàn diễn, đều phản chiếu tinh thần tôn vinh tay nghề thủ công – giá trị cốt lõi mà Coach luôn gìn giữ từ ngày đầu. Ngoài ra, du khách còn có thể sáng tạo "phiên bản Coach" của riêng mình bằng cách tự tay gắn móc trang trí, dập nổi chữ, họa tiết… để "may đo" chiếc túi "độc nhất vô nhị" mang đậm dấu ấn cá nhân tại Coach Create Studio.

Hành trình kết thúc, du khách có thể dừng chân ở Coach Café để thưởng thức hương vị cà phê địa phương từ Brawn & Brains Coffee. Trong không gian ấm áp giữa con đường Keong Saik náo nhiệt, nhâm nhi tách cà phê thơm nồng cùng những món ăn nhẹ kết hợp giữa phong vị New York cổ điển và ẩm thực Singapore, chắc chắn sẽ để lại cho du khách một trải nghiệm khó quên.

Pierre Hermé Singapore: Phong vị bánh ngọt Pháp giữa lòng Đảo quốc

Rời phố cổ Keong Saik, hương vị ngọt ngào sẽ dẫn lối du khách đến với Pierre Hermé Singapore - cửa hàng lớn bậc nhất thế giới và cũng là flagship đầu tiên tại Đông Nam Á của Pierre Hermé.

Ngay tầng một, quầy macaron 360 độ thu hút mọi ánh nhìn bằng sắc màu rực rỡ và hương thơm quyến rũ. Dù có là fan của bánh ngọt hay không, du khách cũng đừng bỏ qua những hương vị trứ danh đã làm nên tên tuổi của thương hiệu như: Ispahan, Mogador hay Infiniment Vanille cùng các phiên bản giới hạn theo mùa… Ngoài bánh, những viên socola thủ công được trưng bày tại bức tường Infiniment Chocolat, cũng là món "must-try" khi đến Pierre Hermé.

Bên cạnh các món bánh kinh điển, thực khách còn có thể trải nghiệm những sáng tạo chỉ có tại Pierre Hermé Singapore như quầy kem Pierre Hermé đầu tiên trên thế giới hay bộ sưu tập trà sữa lấy cảm hứng từ hương vị macaron đặc trưng của thương hiệu. Nếu muốn mang chút "vị ngọt Paris" về nhà, bạn có thể chọn dịch vụ Furoshiki Gift Wrapping - nghệ thuật gói quà nổi tiếng của Nhật Bản.

Với sản phẩm độc đáo, không gian thanh lịch cùng dịch vụ chu đáo, Pierre Hermé Singapore đã nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, để mỗi chiếc bánh hay mỗi tách trà, đều trở thành ký ức ngọt ngào trong chuyến du ngoạn Singapore của du khách.

Louis Vuitton Island Maison: Biểu tượng của đẳng cấp thế giới và văn hóa bản địa

Sau những trải nghiệm vị giác, hành trình khám phá những điểm mua sắm ấn tượng bậc nhất Đảo quốc dừng chân tại Louis Vuitton Island Maison. Tựa như một viên pha lê khổng lồ giữa vịnh Marina Bay, tòa nhà kính mang thiết kế biểu tượng của kiến trúc sư Peter Marino là "island maison" trên thế giới.

Đến Louis Vuitton Island Maison, khách tham quan có thể bị choáng ngợp trước công trình hai tầng với tường kính trong suốt, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Bước qua cây cầu dẫn vào tòa nhà, không gian bên trong tựa như một phòng trưng bày nghệ thuật, khi các yếu tố văn hoá được sắp đặt đầy dụng ý bên cạnh những sản phẩm thời trang, phụ kiện, đồng hồ, trang sức, nước hoa và chiếc rương biểu tượng… Du khách đến đây không chỉ mua sắm mà còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm, sách ảnh về thiết kế gợi nhắc về di sản du lịch và tinh thần khám phá gắn liền với lịch sử thương hiệu.

Chiếm một góc nhỏ trong không gian ấy, Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton - cửa hàng socola đầu tiên của thương hiệu bên ngoài nước Pháp, cũng là một điểm nhấn ấn tượng. Lấy cảm hứng từ những biểu trưng của thương hiệu như họa tiết Monogram Flower hay linh vật Petula, với nguyên liệu được tinh tuyển từ các vùng cacao hàng đầu thế giới, những viên socola được làm hoàn toàn thủ công bởi đầu bếp người Normandy, chính là lời cam kết của Louis Vuitton về chất lượng, sự tỉ mỉ cũng như tinh thần đổi mới không ngừng.

Hơn cả một điểm đến mua sắm, Louis Vuitton Island Maison là một không gian văn hoá mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Ở đó, câu chuyện tôn vinh di sản và khát vọng khám phá Louis Vuitton được kể lại bằng ngôn ngữ biểu tượng đặc sắc.

Từ shophouse cổ điển của Coach Play, vị ngọt ở Pierre Hermé Singapore, đến kiến trúc xa hoa của Louis Vuitton Island Maison, mua sắm ở Singapore là một hành trình đầy cảm xúc, nơi du khách khám phá nét độc đáo của Đảo quốc qua phong cách, văn hoá và sự phá cách.

Hãy đến Singapore và cảm nhận theo cách của riêng bạn, để mỗi bước dừng chân đều trở thành một trải nghiệm khó quên.