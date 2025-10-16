Đồng phục của Sun PhuQuoc Airways gây chú ý ngay khi vừa ra mắt

Vào sáng 15/10 vừa qua, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã chính thức mở bán vé. Và ngay trong buổi tối cùng ngày, lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã được tổ chức, đánh dấu sự xuất hiện của mô hình "hàng không nghỉ dưỡng" đầu tiên tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi táo bạo khi lần đầu tiên, Việt Nam có một hãng hàng không mang tên một hòn đảo - Phú Quốc.

Việc chọn cái tên Sun PhuQuoc Airways không chỉ đơn thuần là cách gọi, mà còn là tuyên ngôn gắn liền với vùng đất được mệnh danh là "đảo ngọc" của Việt Nam. Phú Quốc, hòn đảo vừa được tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler vinh danh là đảo đẹp nhất châu Á và top 3 đảo đẹp nhất thế giới, đang ngày càng trở thành điểm đến được yêu thích toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một hãng hàng không mang tên Phú Quốc mang nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ giúp kết nối du khách trong nước và quốc tế đến với hòn đảo xinh đẹp này, mà còn góp phần định hình hình ảnh một Phú Quốc hiện đại, năng động và sẵn sàng vươn tầm.

Với định hướng "hàng không nghỉ dưỡng", Sun PhuQuoc Airways hứa hẹn mang đến trải nghiệm bay gắn liền với cảm giác thư thái, sang trọng - nơi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là một phần trong kỳ nghỉ trọn vẹn. Đây cũng là bước phát triển mới trong xu hướng du lịch cao cấp của Việt Nam, nơi chất lượng dịch vụ và trải nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Đồng phục phi hành đoàn - điểm nhấn thu hút tại lễ ra mắt

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong sự kiện ra mắt chính là màn giới thiệu bộ đồng phục phi hành đoàn - được đánh giá là vừa thanh lịch, vừa thể hiện rõ tinh thần văn hóa Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xứ Bắc xưa và phong thái sang trọng của Nam Phương Hoàng hậu, bộ đồng phục mang vẻ đẹp truyền thống nhưng vẫn giữ tinh thần hiện đại. Toàn bộ thiết kế sử dụng tông màu sô-cô-la ấm áp, tạo cảm giác gần gũi mà tinh tế.

Trang phục của tiếp viên gồm áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy bút chì, khoác ngoài bằng áo vest dáng dài hoặc cape thanh lịch. Chiếc mũ lệch nhỏ nhắn và khăn nơ đỏ sẫm đóng vai trò là điểm nhấn, giúp tổng thể trở nên hài hòa và sang trọng. Trong khi đó, đồng phục của phi công giữ phong cách chuẩn mực quốc tế với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ và áo khoác xanh đậm.

Ngoài ra, các chi tiết nhỏ như huy hiệu cánh chim, kẹp cravat hình máy bay, hay khuyên tai ngọc trai cách điệu được thiết kế riêng, tạo nên diện mạo nhận diện đặc trưng cho hãng. Sự chỉn chu trong từng đường cắt, chất liệu cao cấp và màu sắc phối hợp tinh tế khiến bộ đồng phục vừa thể hiện được sự chuyên nghiệp, vừa tôn lên vẻ thanh lịch của người mặc.

Với hình ảnh này, Sun PhuQuoc Airways không chỉ ra mắt một hãng hàng không mới mà còn giới thiệu một "bộ mặt" đại diện cho tinh thần hiếu khách và gu thẩm mỹ Việt.

Ngay sau lễ ra mắt, hình ảnh đồng phục cùng thông tin về giá vé "mềm" và nhiều ưu đãi mở bán của Sun PhuQuoc Airways đã nhanh chóng được nhiều cư dân mạng quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không mang dấu ấn riêng của một điểm đến du lịch, trong khi không ít người tò mò muốn trải nghiệm "chuyến bay nghỉ dưỡng" đầu tiên này.

Giữa bối cảnh ngành hàng không đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways có thể coi là một tín hiệu tích cực, không chỉ mở thêm lựa chọn cho du khách, mà còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.