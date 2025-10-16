Phương Oanh treo thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh được mình dàn dựng

Bên cạnh những câu chuyện về vai diễn và sự nghiệp diễn xuất, khả năng nấu ăn của Phương Oanh cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vào bếp trong không gian được cô đặt tên thân mật là "Bếp nàng Ỉn" - nơi ra đời hàng loạt món ăn cầu kỳ, tinh tế, không hề kém cạnh thực đơn của những nhà hàng 5 sao. Sự khéo léo và chỉn chu của cô trong từng món ăn khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ. Nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng những video ấy chỉ là "làm màu", được dàn dựng để câu tương tác. Trước những bình luận đó, nữ diễn viên đã có màn đáp trả rất thẳng thắn.

Những màn nấu ăn mãn nhãn, "cân" từ món Á đến món Âu

Nếu ai từng theo dõi Phương Oanh trên mạng xã hội hẳn sẽ không ít lần choáng ngợp trước "tay nghề" bếp núc của nữ diễn viên. Cô biến căn bếp sang trọng của mình thành một studio ẩm thực, nơi mà mỗi món ăn đều toát lên niềm say mê và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Phương Oanh từng trổ tài chiêu đãi bố mẹ món bò Wagyu, loại thịt bò Nhật hảo hạng nổi tiếng khắp thế giới vì độ mềm và hương vị béo ngậy đặc trưng. Không chỉ chọn nguyên liệu đắt đỏ, cô còn chăm chút từng công đoạn - từ khâu tẩm ướp, canh nhiệt đến trình bày. Thành phẩm là miếng thịt nướng thơm lừng, hấp dẫn, khi cắt ra vẫn còn mọng nước - nhìn thôi cũng đủ khiến người xem "chảy nước miếng".

Phương Oanh trổ tài làm món bò Wagyu chiêu đãi bố mẹ

Trong một lần khác, nữ diễn viên khiến fan thích thú khi rủ bạn bè đến nhà cùng làm món bánh tép chiên giòn và lẩu riêu ghẹ. Không gian bếp rộn ràng tiếng nói cười, hơi nước bốc nghi ngút, hương thơm dậy lên khắp nơi khiến người xem cảm nhận được sự gần gũi, chân thật của những bữa cơm gia đình đúng nghĩa.



Phương Oanh rủ bạn bè đến nhà để thưởng thức món ăn mình nấu

Không chỉ giỏi các món cầu kỳ, "cơm nhà" mới là "sân chơi" sở trường của cô nàng. Những món như canh khổ qua cá thác lác, bò cuộn cải, gỏi bò bóp thấu, hay cá song hấp hành - nghe tên tưởng chừng đơn giản nhưng lại được cô biến tấu với cách trình bày và nêm nếm đầy tinh tế.



Những mâm cơm nhà thật sự là sở trường nấu nướng của Phương Oanh

Đến món tráng miệng, Phương Oanh cũng khiến người xem choáng váng khi "nâng tầm" chè dưỡng nhan bằng cách rắc thêm vụn vàng thật lên trên. Còn những món đòi hỏi kỹ thuật cao như cháo tôm hùm đỏ, cua sốt Singapore, hay đầu cá tuyết Nauy, cô đều tự tay làm, từng bước tỉ mỉ. Nhiều khán giả nói vui rằng chỉ cần xem video của "Bếp nàng Ỉn" thôi cũng đủ thấy "no con mắt" vì quá đẹp và chỉn chu.



Treo thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh được mình dàn dựng

Thế nhưng giữa những lời tán dương, Phương Oanh cũng đã phải đối diện với những ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong video làm cua sốt Singapore của cô, một cư dân mạng khẳng định rằng cô chỉ đang "diễn" cho clip câu view, và phía sau là cả một ê-kíp hỗ trợ để "làm màu".

Không né tránh hay im lặng, Phương Oanh ngay lập tức đáp trả theo cách không ai ngờ tới: treo thưởng 10 tỷ đồng cho ai có thể đưa ra bằng chứng rằng cô dàn dựng hay có đội ngũ đứng sau. Phát ngôn này đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", không ít người phải trầm trồ trước màn đáp trả thẳng thắn này.

Phương Oanh tuyên bố trao thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh được mình dàn dựng

Không dừng lại ở đó, Phương Oanh còn đăng tải luôn đoạn video trích xuất camera an ninh trong nhà, cho thấy toàn cảnh hậu trường những buổi nấu ăn. Hình ảnh cho thấy cô tự tay chuẩn bị từ nguyên liệu, sơ chế, nấu nướng cho đến dọn dẹp - chỉ thỉnh thoảng có người giúp việc phụ rửa chén. Không hề có bóng dáng một ê-kíp chuyên nghiệp nào như lời đồn.

Phương Oanh chia sẻ kèm lời nhắn đầy thẳng thắn nhưng vẫn nhẹ nhàng: "À đây, tiện Oanh khoe luôn với cả nhà ekip 15 người như lời đồn của Oanh nhé. Cả nhà cả cửa chỉ có vậy thôi, thỉnh thoảng có chị giúp việc chạy vào rửa hộ rau, xoong nồi cho nhanh thôi. Oanh để luôn hình camera cho chân thật, hy vọng mọi người hoan hỉ nha."

Nữ diễn viên đăng tải cả video trích xuất camera trong bếp

Động thái này nhận được "mưa lời khen" từ netizen. Nhiều người cho rằng Phương Oanh không chỉ đẹp mà còn rất thông minh khi xử lý tình huống vừa thẳng thắn, vừa không mất đi sự duyên dáng.

Và cho đến hiện tại, vẫn chưa thấy ai nhận được phần thưởng 10 tỷ nói trên.