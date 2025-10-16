ACB đồng hành cùng ShopeeFood Mega Fest 2025: Đại tiệc “vạn năng” quy tụ dàn sao khủng, deal khủng và vibe cực cháy

Không chỉ là đêm nhạc quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Isaac, Lou Hoàng, Dương Hoàng Yến, nhóm B.O.F và MC Duy Khánh, lễ hội còn mang đến một ngày "bùng nổ năng lượng" kéo dài từ sáng đến tối tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM) – nơi bạn có thể quẩy hết mình giữa không gian mở, ánh sáng rực rỡ và không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Khi ACB "bật chế độ vạn năng" cùng giới trẻ

Lần này, ACB không chỉ đến để đồng hành mà thật sự nhập cuộc. Tại khu vực trải nghiệm của ACB, người tham dự có thể check-in nhận quà, mở tài khoản ACB ONE hay tham gia minigame để nhận vô vàn quà tặng cực chất: sticker pop-up, áo mưa phiên bản giới hạn, bình giữ nhiệt cao cấp,... Tất cả được thiết kế theo concept trẻ trung, gần gũi, đúng tinh thần "sống hết mình" mà ACB luôn muốn truyền tải.

Chưa hết, ACB còn mang đến ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ ACB Visa khi đặt đơn trên ShopeeFood hoặc ngay tại sự kiện:

- Giảm 50% tối đa 100,000 đồng cho đơn đặt hàng lần đầu tiên của thẻ trên ShopeeFood

- Giảm 50% tối đa 50,000 đồng cho tất cả các đơn đặt hàng - Không giới hạn số lượng đơn hàng

Một cú bắt tay giữa ngân hàng và nền tảng giao đồ ăn đình đám, hãy để chuyện "ăn ngon, sống vui, chi tiêu thông minh" trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Ăn vui – quẩy đã – deal nửa giá" tại Công viên Sáng Tạo

Từ 9h sáng đến 11h đêm ngày 18/10, Đại Tiệc Vạn Năng mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Hàng nghìn bạn trẻ sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, thưởng thức ẩm thực đường phố, check-in cháy máy và "săn deal nửa giá khắp không gian Đại Tiệc của ShopeeFood Còn với ACB, đây là cách ngân hàng mang hình ảnh tài chính đến gần hơn với lối sống của thế hệ mới – không khô khan, không xa cách, mà đầy cảm xúc và năng lượng tích cực.

"ACB mong muốn mỗi trải nghiệm cùng khách hàng không chỉ dừng ở giao dịch, mà trở thành một phần trong những khoảnh khắc vui sống mỗi ngày," đại diện ACB chia sẻ.

Thông tin sự kiện

- Địa điểm: Công viên Sáng Tạo, phường An Khánh, TP.HCM

- Thời gian: 09:00 – 23:00 | Ngày 18/10/2025

- Vào cửa tự do (trừ khu vực Fanzone)

Cập nhật ngay các thông tin ưu đãi hấp dẫn tại fanpage ACB để không bỏ lỡ dàn line-up "vượt ngàn chông gai – đạp gió rẽ sóng" và cơ hội nhận deal nửa giá cùng hàng loạt quà tặng cực chất tại booth ACB!