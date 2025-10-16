Vietnam Airlines có động thái mới chưa từng có ở Việt Nam

Ngày 15/10, hãng hàng không Vietnam Airlines vừa chính thức giới thiệu dịch vụ Check-in Lounge tại Nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau khi trải qua sự cố về bảo mật thông tin của khách hàng.

Khu check-in lounge mới của Vietnam Airlines

Được biết, đây chính là dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam được thiết kế dành riêng cho khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu Dặm (Million Miler - MM), hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia. Theo Vietnam Airlines, tại khu vực này hành khách sẽ được tận hưởng dịch vụ chuẩn 5 sao ngay khi vừa đặt chân đến sân bay, toàn bộ quy trình check-in trước giờ bay sẽ có đội ngũ nhân viên chuyên trách chủ động thực hiện.

Tại đây, thủ tục check-in của khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên hỗ trợ

Dịch vụ mới này của Vietnam Airlines tọa lạc tại vị trí vô cùng đắt địa của nhà ga T3, ngay khi vừa vào cổng ở lối vào đầu tiên, hành khách sẽ nhìn thấy khu check-in của hãng. Có diện tích trên 270m vuông, khu vực bố trí 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng với 68 chỗ ngồi tiện nghi nhằm tạo ra không gian riêng tư, tiện nghi cho hành khách trước giờ bay.

Việc ra mắt check-in lounge tại Tân Sơn Nhất là bước tiến quan trọng đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế, đặc biệt nhất vẫn là mang đến trải nghiệm tiện nghi hướng đến khách hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, hành khách sẽ đi tiếp vào khu vực an ninh và có thể sử dụng dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia ở bên trong.

Không gian bên trong khu vực check-in lounge

Ngoài ra, đại diện Vietnam Airlines còn chia sẻ thêm, sau Tân Sơn Nhất, hãng sẽ mở rộng mô hình Check-in Lounge tại các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc và đang nghiên cứu triển khai tại Thái Lan do Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài - NASCO vận hành.

Sau sự việc về thông tin bảo mật của Vietnam Airlines khiến nhiều hành khách quan tâm thì hãng đã cho ra mắt dịch vụ mới hướng đến khách hàng. Hãng hàng không cũng đã đưa ra khuyến nghị hành khách cảnh giác với hình thức giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi mạo danh Vietnam Airlines, không chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP và không đăng nhập vào hệ thống chưa được xác nhận.

Sau sự cố, Vietnam Airlines đã giới thiệu dịch vụ mới tập trung vào trải nghiệm của khách hàng

Có thể thấy, Vietnam Airlines chú trọng vào việc bảo mật thông tin của khách hàng và đầu tư mạnh vào trải nghiệm của khách hàng, đây được xem là động thái thiết thực, giúp hãng lấy lại niềm tin của hành khách.