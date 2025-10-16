Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

Theo công bố ngày 10/10, bảng xếp hạng năm nay phản ánh đánh giá của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới về những điểm đến khiến họ ấn tượng nhất trong hành trình du lịch, trong đó ẩm thực đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ban tổ chức cho biết, một hành trình sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi du khách được trải nghiệm hương vị đặc trưng của vùng đất mình ghé qua những bữa sáng có các món buffet, món ăn đường phố dân dã đến những bữa tối sang trọng giữa không gian tinh tế.

Phở là món ăn nổi tiếng mà mỗi du khách đến Việt Nam đều thử. Ảnh: Điện máy Newsun.

Việt Nam ghi dấu ấn với 96,67 điểm, trở thành đại diện châu Á nổi bật nhờ nền ẩm thực dung hòa giữa truyền thống và sự sáng tạo. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon được trồng trọt dọc chiều dài hình chữ S, các món ăn Việt chinh phục thực khách bằng sự thanh nhẹ, hài hòa và cân bằng trong hương vị.

Gạo là linh hồn của ẩm thực Việt, xuất hiện trong vô số món ăn đặc trưng: Phở, bún, cơm tấm, bánh cuốn, gỏi cuốn... Mỗi món đều thể hiện sự tinh tế trong cách kết hợp rau thơm, nước mắm, thảo mộc và thịt tươi, tạo nên bản sắc riêng khó lẫn.

Condé Nast Traveller ví ẩm thực Việt Nam là “thiên đường hương vị bình dân”, nơi bất kỳ du khách nào cũng có thể thưởng thức bữa ăn ngon với mức giá dễ chịu. Từ chợ nổi Cái Răng tấp nập ở Cần Thơ đến những quán nhỏ trong hẻm ở TP.HCM hay Hà Nội, các món ăn như bánh mì, bún chả, bánh xèo, hủ tiếu, cà phê sữa đá… luôn khiến du khách say mê bởi sự mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.

Việt Nam nổi tiếng với các món ăn dân dã, bình dị. Ảnh: Vinpearl.

Theo ban tổ chức, các quốc gia được vinh danh trong bảng xếp hạng đều đạt điểm hài lòng trên 94%, thể hiện mức độ yêu mến cao của du khách quốc tế. Thái Lan đứng đầu bảng với 98,33%, tiếp theo là Ý và Nhật Bản.

Ẩm thực Việt Nam không chỉ là món ăn mà còn là văn hóa sống, là câu chuyện của con người, của đồng ruộng, và của những hương vị gắn liền với ký ức. Vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng năm nay một lần nữa khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của nền ẩm thực Việt giản dị nhưng đủ tinh tế để chạm đến trái tim của du khách bốn phương.