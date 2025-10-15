Khách Tây lập kỷ lục số lần đến Việt Nam

Du lịch Việt Nam vốn từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế. Không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ những vịnh biển xanh ngắt ở Hạ Long, bãi cát mịn ở Phú Quốc, cho tới phố cổ Hội An rực rỡ ánh đèn, mà còn vì nét văn hóa gần gũi, con người thân thiện và đặc biệt là ẩm thực phong phú, khiến ai một lần ghé qua cũng khó lòng quên được.

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ video ngắn về hành trình du lịch Việt Nam của mình, khiến nhiều người không khỏi tò mò. Trong video, anh hào hứng nói: "I'm so excited to go to Vietnam for the culture" ("Tôi rất háo hức được đến Việt Nam để trải nghiệm văn hóa nơi đây.")

Không chỉ dừng ở lời nói, chuỗi khoảnh khắc mà anh đăng tải đã cho thấy sự say mê thật sự.

Từ những món ăn đã rất nổi tiếng như bánh mì, bún bò, cơm tấm, đến những món ăn có phần địa phương hơn nhưng vẫn đậm chất Việt Nam như cơm nhà, bò né, xôi hay các món hải sản tươi rói bên bờ biển. Ẩm thực Việt Nam hiện lên trong video của anh chàng vừa gần gũi, vừa sống động - như một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá đất nước này.

Thế nhưng, điều khiến dân mạng Việt chú ý hơn cả lại nằm ở một dòng bình luận bên dưới video. Khi có người hỏi anh đã đến Việt Nam bao nhiêu lần, vị khách Tây đáp ngắn gọn: "Yêu Việt Nam, đã đến lần."

Con số này lập tức khiến dân mạng trầm trồ. Có người bất ngờ và cho rằng có lẽ vị khách Tây này là một trong số những du khách nước ngoại lập kỷ lục về số lần đến Việt Nam du lịch. Một dân mạng bình luận: "14 lần ư? Kỷ lục đấy! Chào mừng đến với Việt Nam!" Dù đây chỉ là con số kỷ lục được các cư dân mạng nói vui nhưng cũng cho thấy sự trầm trồ và ngạc nhiên của dân tình.

Thực tế, việc một du khách quốc tế trở lại cùng một quốc gia nhiều lần như vậy đúng là khiến người khác phải trầm trồ. Điều này cho thấy Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng anh, không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi cảm giác thân thuộc, hiếu khách và hương vị ẩm thực khó quên.

Có thể thấy, Việt Nam đã và đang ngày càng được nhiều du khách quốc tế yêu thích và lựa chọn làm điểm đến. Nhiều người chọn Việt Nam không chỉ vì chi phí hợp lý mà còn vì họ tìm thấy ở đây một nhịp sống dung dị, những nụ cười thân thiện, cùng cảm giác "an yên" hiếm có. Từ Hà Nội cổ kính với những gánh hàng rong buổi sớm, tới Đà Nẵng trẻ trung, TP.HCM sôi động hay Phú Quốc đảo ngọc đẹp mê mẩn - mỗi vùng đất đều có nét riêng khiến người ta muốn quay lại thêm lần nữa.

Với vị khách Tây "ghé 14 lần" kia, có lẽ Việt Nam đã không còn là một điểm du lịch, mà trở thành nơi chứa đựng kỷ niệm, hương vị và cảm xúc. Còn với dân mạng Việt, câu chuyện nhỏ ấy lại là một minh chứng đầy tự hào: rằng đất nước mình, dù giản dị, vẫn đủ sức giữ chân du khách bằng những điều rất đỗi gần gũi, như một bát phở nóng, một nụ cười chào, hay chỉ đơn giản là cảm giác "muốn trở lại" thêm nhiều lần nữa.

