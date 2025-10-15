Lần đầu tiên, khách Việt sắp được đặt chân đến “thành phố của những tuyệt tác kiến trúc” chỉ sau 4 tiếng bay thẳng

Ngày 20/12/2025 tới, chiếc Airbus A321neo hiện đại của hãng hàng không IndiGo sẽ chính thức cất cánh từ Hà Nội lúc 18:00, đánh dấu chuyến bay đầu tiên trên đường bay khứ hồi Hà Nội – New Delhi với tần suất 7 chuyến mỗi tuần.

Sự kiện này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa hai thủ đô, mà còn mở ra chương hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch, kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ – hai quốc gia có nền văn minh lâu đời bậc nhất châu Á.

Từ thủ đô ngàn năm đến thành phố huyền thoại

Chuyến bay thẳng đầu tiên Hà Nội - New Delhi không chỉ là việc mở thêm một tuyến hàng không quốc tế, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia.



Từ nay, chỉ với hơn 4 tiếng bay, du khách Việt Nam đã có thể dễ dàng đặt chân tới trái tim của Ấn Độ - thủ đô New Delhi. Trong khi đó, du khách Ấn Độ cũng có thể nhanh chóng đến với Hà Nội - cửa ngõ của Đông Dương và khởi đầu hành trình khám phá Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Việt Nam, năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng gần 300% của lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam so với giai đoạn trước Covid-19. Trung bình mỗi năm, lượng khách Ấn tăng khoảng 35%, đặc biệt tại các điểm đến nổi bật như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngược lại, ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn hành trình đến Ấn Độ - vùng đất của Taj Mahal huyền thoại, sông Hằng linh thiêng, Yoga, Bollywood và những lễ hội sắc màu rực rỡ.

Sự xuất hiện của đường bay thẳng mới này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo cú hích quan trọng cho hợp tác du lịch hai chiều.

New Delhi - Trái tim huyền thoại của Ấn Độ

New Delhi, thủ đô của Ấn Độ là một trong những thành phố hấp dẫn và năng động nhất thế giới, nơi giao thoa giữa quá khứ huy hoàng và nhịp sống hiện đại. Du khách Việt Nam có thể khám phá những công trình kiến trúc và di tích lịch sử nổi tiếng như Pháo đài Đỏ (Red Fort) – di sản thế giới được UNESCO công nhận, Đền Hoa Sen (Lotus Temple), Lăng Humayun hay Cổng Ấn Độ (India Gate) – biểu tượng tự hào của đất nước Nam Á.

Không chỉ nổi tiếng về văn hóa và lịch sử, New Delhi còn hấp dẫn bởi chợ Chandni Chowk với không khí sôi động và ẩm thực đường phố đa dạng, hay Khan Market – thiên đường mua sắm được du khách quốc tế yêu thích.

Từ thủ đô, hành trình còn có thể nối dài đến Taj Mahal ở Agra, thành phố Jaipur – “viên ngọc hồng” của Rajasthan, hoặc Varanasi – trung tâm tâm linh linh thiêng bên dòng sông Hằng.

Việt Nam - Điểm đến yêu thích của du khách Ấn Độ

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đang trở thành điểm đến được yêu thích nhất của du khách Ấn Độ nhờ cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc và chi phí hợp lý.

Từ Hà Nội cổ kính, Hội An lãng mạn, Đà Nẵng năng động cho đến Phú Quốc quyến rũ, Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn giữa truyền thống và hiện đại.

Không chỉ vậy, ẩm thực Việt Nam cũng là yếu tố khiến du khách Ấn Độ lưu luyến, với những món ăn mang hương vị đặc trưng như phở, bún chả, nem rán hay cà phê trứng – tất cả đều phản ánh tinh hoa ẩm thực Á Đông.

Việc mở đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi không chỉ có ý nghĩa du lịch mà còn mang tầm chiến lược trong hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục và công nghệ giữa hai nước.

Với vai trò là hai nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, Việt Nam và Ấn Độ có thể tận dụng tuyến bay này như một hành lang kết nối thương mại mới, thúc đẩy dòng chảy đầu tư, hàng hóa và giao lưu nhân lực song phương.

Đường bay được khai thác bằng tàu bay Airbus A321neo – dòng máy bay hiện đại, thân thiện môi trường và mang lại trải nghiệm bay êm ái. Hành khách sẽ được phục vụ ẩm thực mang hương vị Việt – Ấn cùng dịch vụ giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu của cả khách du lịch và khách thương mại.

Đáng chú ý, tổng đại lý chính thức của hãng hàng không IndiGo tại Việt Nam HG Aviation sẽ triển khai nhiều ưu đãi giá vé hấp dẫn trong tháng đầu tiên, cùng hàng loạt hoạt động quảng bá du lịch hai chiều Việt Nam – Ấn Độ.