3 điều cực lưu ý khi đặt vé máy bay qua app để tránh mất tiền oan

Đặt vé máy bay qua ứng dụng đã trở thành một hình thức được ưu tiên hàng đầu của một số du khách, bởi sự tiện lợi và thỉnh thoảng trên ứng dụng sẽ có chương trình khuyến mãi, giúp hành khách mua vé với giá cực phải chăng. Tuy tiện lợi nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ về an toàn bảo mật thông tin và những hạn chế nhất định, khiến cho nhiều hành khách phải lo lắng.

Chính vì thế, hành khách cần đặc biệt lưu ý những thông tin sau để có thể an toàn hơn trong việc bảo mật thông tin, cũng như không xảy ra những mất mát không đáng có khi đặt vé máy bau qua ứng dụng.

Hành khách cần đặc biệt lưu ý những thông tin sau khi đặt vé máy bay để tránh mất tiền oan

Sử dụng ứng dụng chính thống của các hãng bay, đại lý uy tín

Hiện nay, tình trạng những trang web giả mạo đang xuất hiện rất nhiều khiến cho hành khách không thể phân biệt được đâu là website chính thống và đâu là website lừa gạt. Kẻ gian thường lợi dụng tâm lý thích săn deal hời của một số người mua để quảng cáo giá vé rẻ bất chấp nhằm đánh cắp thông tin của người dùng.

Ưu tiên sử dụng những website, ứng dụng uy tín

Chính vì thế, hành khách cần lưu ý vào tính xác thực của các website và ứng dụng. Chỉ tải ứng dụng tại các cửa hàng chính thức như App Store CH Play. Đồng thời, luôn kiểm tra kỹ địa chỉ trang web có biểu tượng bảo mật (HTTPS) trước khi nhập thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán. Tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân được cung cấp qua tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Ưu tiên sử dụng thiết bị cá nhân để đặt vé máy bay

Để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hành khách nên thực hiện giao dịch trên các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, laptop, tablet và tránh sử dụng các thiết bị công cộng để đặt vé máy bay.

Ưu tiên dùng thiết bị cá nhân để bảo mật thông tin

Bên cạnh đó, hành khách cũng cần lưu ý trong lúc đặt vé máy bay không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai, cảnh giác với các hình thức lừa đảo như email hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh các hãng hàng không hoặc đại lý.

Ngoài việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo tinh vi thì hành khách cũng cần kiểm tra thật kỹ thông tin đăng ký mua vé máy bay như CCCD, hộ chiếu, họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Nhằm tránh những sai sót dẫn đến mất phí hoặc không thể thực hiện chuyến bay.

Tìm hiểu kỹ quy định, thông tin vé máy bay của hãng bay

Mỗi hãng hàng không đều sẽ có những quy định riêng về dịch vụ. Để tránh bị động hoặc phát sinh thêm tiền không cần thiết, hành khách cần nắm rõ quy định về hành lý (bao gồm cân nặng, kích thước hành lý xách tay và ký gửi) và nên mua thêm hành lý ký gửi ngay trên ứng dụng nếu có nhu cầu, vì giá mua trước thường rẻ hơn tại sân bay.

Cần tìm hiểu kỹ nhưng quy định về vé máy bay, hành lý, chính sách hoàn, đổi vé của hãng bay

Đồng thời, khi tiến hành thanh toán, hãy kiểm tra kỹ các dịch vụ mặc định mà ứng dụng có thể tự động thêm vào (như bảo hiểm chuyến đi hoặc chọn chỗ ngồi) và bỏ chọn nếu bạn không có nhu cầu. Cuối cùng, cần hiểu rõ điều kiện vé mình mua, đặc biệt là chính sách hoàn, đổi vé để chủ động trong trường hợp cần thay đổi lịch trình.