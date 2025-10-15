Sun PhuQuoc Airways vừa chính thức mở bán hôm nay, giá cả và loạt dịch vụ gây bất ngờ!

Vừa mới đây, thông tin về việc Việt Nam chính thức có thêm một hãng hàng không mới đi vào hoạt động khiến dân tình không khỏi tò mò. Cái tên Sun PhuQuoc Airways nhanh chóng được nhiều người nhắc đến trên MXH, khi đúng 8h08 sáng nay (15/10), hãng chính thức mở bán vé trên website và hệ thống đại lý toàn quốc, sẵn sàng cho chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 1/11/2025.

Sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways không chỉ đơn thuần là thêm một lựa chọn di chuyển cho hành khách, mà còn mở ra khái niệm "hàng không nghỉ dưỡng". Đây chính là mục tiêu mà hãng hướng tới: Đưa hành trình bay trở thành một phần trải nghiệm tận hưởng liền mạch, kết nối với những điểm đến trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp tại Việt Nam.

(Ảnh: Sun PhuQuoc Airways)

Giá vé khiến nhiều người bất ngờ

Hiện tại, Sun PhuQuoc Airways bước đầu khai thác các đường bay nội địa giữa các địa điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang. Mặc dù bị giới hạn về các địa điểm bay, tuy nhiên hãng hàng không mới này lại khiến nhiều người bất ngờ về giá vé cùng dịch vụ đi kèm.

Theo phản hồi của một số khách hàng đã thử đặt vé trên hệ thống, mức giá khởi điểm của hãng đang khá cạnh tranh. Điển hình, chặng Hà Nội - Phú Quốc khứ hồi đầu tháng 11 chỉ khoảng 3,6 triệu đồng/người, tương đương giá vé của một số hãng hàng không giá rẻ trong cùng ngày bay. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mức giá này đã bao gồm nhiều quyền lợi vượt trội: 7kg hành lý xách tay, 23kg hành lý ký gửi, và suất ăn miễn phí trên chuyến bay.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ hãng, mục tiêu của Sun PhuQuoc Airways là mang đến trải nghiệm bay chất lượng cao, nhưng vẫn giữ mức giá thân thiện, giúp mọi đối tượng khách hàng đều có thể tiếp cận dịch vụ hàng không cao cấp.

Loạt ưu đãi hấp dẫn dịp mở bán

Trong dịp chính thức mở bán này, Sun PhuQuoc Airways triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, tri ân hành khách và khuyến khích trải nghiệm mô hình "bay - nghỉ dưỡng - vui chơi" liền mạch trong hệ sinh thái Sun Group.

Có thể kể đến chương trình "Cất cánh trọn niềm vui" - tặng vé ở nhiều khu vui chơi nổi tiếng tại các địa điểm du lịch: Từ 15/10 đến 15/12/2025, khách đặt vé Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng vé vui chơi Sun World và WOW Pass trị giá tới 1 triệu đồng, áp dụng cho các chuyến bay từ 1/11/2025 đến 28/3/2026. Vé WOW Pass giúp hành khách được ưu tiên lối đi nhanh tại các khu vui chơi, cáp treo trong hệ thống Sun World trên toàn quốc.

Chương trình "Sunday Săn Deal" mang đến cơ hội giảm giá "hời" hơn: Mỗi Chủ nhật hàng tuần, trong giai đoạn từ 15/10 đến 15/12/2025, chỉ cần nhập mã HISUN, khách hàng được giảm thêm 10% giá vé cơ bản trên mọi đường bay, áp dụng cho các chuyến từ 1/11/2025 đến 28/3/2026.

Bên cạnh đó, chương trình "Một tấm vé - Triệu niềm vui" kèm theo còn mang đến những ưu đãi về nơi lưu trú: Với thẻ lên tàu bay (boarding pass) của hãng, hành khách có thể nhận ưu đãi đến 30% tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group, đặc biệt tại Phú Quốc - hòn đảo vừa được CN Traveler vinh danh là đảo đẹp nhất châu Á, top 3 đảo đẹp nhất thế giới.

Phú Quốc vừa được CN Traveler vinh danh là đảo đẹp nhất châu Á, top 3 đảo đẹp nhất thế giới

Ngoài ra còn nhiều chính sách ưu đãi khi bay theo đoàn hay ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em và người cao tuổi.

Hiện hành khách có thể đặt vé cho các chuyến khởi hành từ 1/11/2025 đến 28/3/2026, bao gồm cả giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn đầu, hãng khai thác các đường bay trục kết nối TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng với Phú Quốc và chặng Hà Nội - TP.HCM, trước khi mở rộng mạng bay vào đầu năm 2026.

(Ảnh minh hoạ)

Sự kiện mở bán vé của Sun PhuQuoc Airways cùng chuỗi ưu đãi hấp dẫn được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào thị trường hàng không Việt Nam. Việc một hãng bay mới ra đời không chỉ tăng thêm lựa chọn cho hành khách, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch nội địa, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 - khi nhu cầu di chuyển, nghỉ dưỡng, khám phá khắp Việt Nam ngày càng lớn.