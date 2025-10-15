Trên các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Mã Mây, Tạ Hiện… không khó để bắt gặp từng nhóm du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp hay Thái Lan.
Họ thong thả dạo bước, trò chuyện và ghi lại khoảnh khắc đời thường của Hà Nội: Mái ngói xưa, ô cửa gỗ, xe đạp chở hoa len lỏi giữa dòng người.
Nhiều du khách chọn tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò - một điểm đến lịch sử nằm giữa trung tâm thành phố.
Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết, lượng khách quốc tế đến Hỏa Lò tăng đều trong tháng 10, đặc biệt vào dịp cuối tuần.
Tượng đài Lý Thái Tổ, Nhà hát lớn... là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Thủ đô Hà Nội.
Khách du lịch thường mua sắm trong những tiệm may áo truyền thống, đồ thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm các món ăn đường phố.
Một du khách người Pháp, chia sẻ: “Hà Nội có nhịp sống chậm rãi nhưng đầy cuốn hút. Tôi thích cảm giác ngồi ở quán nhỏ, ngắm dòng người qua lại và đi dạo khi Hà Nội về đêm”.
Du lịch Thủ đô ngày càng khẳng định được vị trí, hình ảnh, thương hiệu của mình trong khu vực cũng như trên thế giới.
Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, tháng 9/2025 tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 4,2 triệu lượt.