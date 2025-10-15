Một du khách người Pháp, chia sẻ: “Hà Nội có nhịp sống chậm rãi nhưng đầy cuốn hút. Tôi thích cảm giác ngồi ở quán nhỏ, ngắm dòng người qua lại và đi dạo khi Hà Nội về đêm”.