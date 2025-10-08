Mỗi ngày nấu 90kg xôi, chủ quán Hà Nội làm điều khiến ai nghe cũng ấm lòng

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão đã gây ngập lụt tại nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên. Hình ảnh những mái nhà chìm trong nước, những con đường bị chia cắt khiến ai nấy đều xót xa. Cũng từ đó, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại được thắp lên ở khắp nơi - từ những đoàn cứu trợ lớn cho đến những hành động giản dị, ấm áp của người dân bình thường.

Tại khu vực An Khánh (Hà Nội), quán xôi Phú Thượng của chị Thuý những ngày này gần như không ngơi tay để nấu liên tục những mẻ xôi, đóng gói gửi đến bà con vùng ngập lụt.

Mỗi buổi tối, cả gia đình lại cùng nhau thức khuya đồ xôi, đóng hộp, chuẩn bị gửi đi cho bà con vùng lũ. "Mỗi ngày nhà mình nấu 50kg gạo, được khoảng 90kg xôi, chia ra được 230 suất. Xôi có thể để được 2 ngày, không sợ hỏng. Nhà mình gửi theo các đoàn cứu trợ để đến tay bà con sớm nhất", chị Thuý chia sẻ.

Để tiện cho việc vận chuyển, mỗi hộp xôi được chị chuẩn bị cẩn thận: phần xôi vàng hoặc xôi lạc thơm dẻo, bên trên rắc ruốc đầy đặn. Mỗi hộp nặng khoảng 700g - vừa đủ để cả gia đình cùng ăn, lại gọn nhẹ, dễ chuyển đi xa.

Công việc bắt đầu từ sớm, từ vo gạo, ngâm, đồ, xới xôi rồi đóng hộp. Đến sáng sớm hôm sau, xôi được chất lên xe để kịp gửi theo các đoàn cứu trợ lên Thái Nguyên. Trước đó, quán của chị cũng đã gửi hàng trăm suất đến bà con vùng ngập ở Thanh Hoá.

Mỗi hộp xôi tuy nhỏ nhưng là cả tấm lòng sẻ chia. Trong lúc nhiều người còn đang tất bật mưu sinh, việc một quán ăn nhỏ ở Hà Nội âm thầm nấu 90kg xôi mỗi ngày để gửi đi vùng lũ khiến ai biết chuyện cũng thấy ấm lòng.

Người Việt vẫn thường nói với nhau: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Giữa lúc thiên tai thử thách, những hành động giản dị ấy lại càng trở nên quý giá. Không chỉ là những suất xôi, đó còn là hơi ấm, là niềm động viên gửi đến đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ - minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái vẫn luôn hiện hữu, bền bỉ nơi con người Việt Nam.