Loại cá mang lại sự trường thọ: Người Nhật rất thích ăn, biển Việt Nam rất sẵn, giá lại rẻ

Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Health, phó giáo sư Chinatsu Kasahara của Đại học Nagoya (Nhật Bản) tiết lộ người Nhật rất thích ăn các loại cá có kích thước nhỏ. Đây cũng là một món ăn rất phổ biến tại đất nước này.

Các loại cá nhỏ là bí quyết sống thọ của người Nhật (Ảnh minh họa).

Vị nữ phó giáo sư cho biết ngay từ khi còn bé, cô đã thích ăn các loại cá nhỏ. Cho tới hiện tại, cô vẫn duy trì sở thích này và còn cho các con của mình ăn. Chính thói quen giản dị ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho một nghiên cứu quy mô lớn về mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cá nhỏ và tuổi thọ con người.

Qua đó, nghiên cứu của cô và các đồng nghiệp đã phát hiện các loại cá này có tác dụng bất ngờ trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm và mang lại sự trường thọ. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition vào năm ngoái.

Mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cá nhỏ và sự trường thọ

Cá trích là một loại cá nhỏ được ưa chuộng tại Nhật Bản (Ảnh minh họa).

Phó giáo sư Kasahara cùng các đồng nghiệp đã theo dõi 80.802 người Nhật từ 35 - 69 tuổi, trong đó có 34.555 nam và 46.247 nữ. Họ sử dụng bảng khảo sát tần suất ăn uống để đánh giá chế độ dinh dưỡng, đặc biệt tập trung vào việc những người tham gia có thường xuyên ăn các loại cá nhỏ như cá trích, cá mòi khô, cá capelin Đại Tây Dương, cá sòng nhỏ hay cá hương nhỏ hay không.

Trong vòng 9 năm, có 2.482 người tử vong, bao gồm 1.495 ca do ung thư. Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi, chỉ số BMI, thói quen uống rượu và hút thuốc, nhóm nghiên cứu phát hiện những người thường xuyên ăn cá nhỏ có nguy cơ tử vong thấp hơn, đặc biệt ở nữ giới.

Cụ thể, những phụ nữ ăn cá nhỏ từ 1-3 lần/tháng hoặc từ 1-2 lần/tuần hoặc 3 lần trở lên/tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn lần lượt là 32%, 28%, 31% so với những người không thường xuyên ăn cá nhỏ. Nguy cơ ung thư của những nhóm này cũng thấp hơn lần lượt là 28%, 29% và 36%.

Kết quả ở nam giới cũng cho thấy xu hướng tương tự, nhưng thấp hơn nhiều so với nữ giới. Các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do số lượng nam giới tham gia nghiên cứu ít hơn và các yếu tố khác như khẩu phần ăn hoặc loại ung thư chưa được phân tích chi tiết.

Cá nhỏ - “nhỏ mà có võ”

Một món ăn từ cá nhỏ (Ảnh minh họa).

Tại Việt Nam, các loại cá nhỏ như cá trích hoặc cá mòi rất sẵn và được bán với giá phải chăng. Tạp chí Health thông tin, cá nhỏ có mật độ dinh dưỡng cao vì thường được ăn nguyên con, bao gồm cả đầu, xương. Đây là những phần chứa nhiều canxi, vitamin D và vitamin A. Ngoài ra, các loại cá như cá mòi và cá cơm còn cung cấp lượng lớn omega-3, protein và các vi chất giúp củng cố xương, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, cơ bắp và chuyển hóa năng lượng.

Cá nhỏ cũng có ưu điểm bền vững hơn về môi trường khi chúng sinh sôi nhanh, sống ngắn, nằm thấp trong chuỗi thức ăn nên tích lũy ít độc tố môi trường hơn so với các loài cá lớn.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Health, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Roxana Ehsani cho biết, để tận dụng tối đa lợi ích của cá nhỏ, mọi người nên ăn ít nhất hai khẩu phần mỗi tuần.