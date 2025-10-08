Cảnh tượng "ngộp thở" ở 7 địa điểm đông nghịt du khách tại Trung Quốc: "Muốn đi vệ sinh cũng chỉ đành bất lực"

Những ngày đầu tháng 10, du lịch Trung Quốc chứng kiến cảnh tượng khiến dân mạng khắp nơi đều phải choáng váng: ở đâu cũng chỉ thấy người. Từ những danh thắng tự nhiên đến các thành phố hiện đại, đâu đâu cũng là biển người chen chúc, di chuyển từng bước chậm chạp. Loạt hình ảnh và video lan truyền trên Weibo, Douyin, Xiaohongshu… cho thấy mức độ đông đúc chưa từng có. Trong số đó, 7 địa điểm dưới đây đang được xem là "đỉnh cao của sự đông đúc, tới mức 1 cư dân mạng còn phải thốt lên rằng: "Muốn đi vệ sinh cũng chỉ đành bất lực".

1. Đôn Hoàng (Cam Túc)

Những đồi cát vàng mênh mông nay gần như "biến mất" dưới chân hàng vạn du khách. Từ xa nhìn lại, cả khu vực chỉ còn thấy lốm đốm vài khoảng cát giữa một biển người mặc đồ rực rỡ. Dù nhiều người đã chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng để chụp ảnh "sống ảo", nhưng việc có được tấm hình không dính người khác xem ra là nhiệm vụ bất khả thi.

Đôn Hoàng (Cam Túc)

2. Vạn Lý Trường Thành (Bắc Kinh)

Một trong những kỳ quan thế giới cũng không thoát khỏi cảnh "tắc nghẽn người". Các bậc thang chật kín, dòng người nối đuôi nhau ken đặc đến mức tràn ra cả mép thành. Dù lực lượng hướng dẫn đã được bố trí, nhưng trước lượng du khách khổng lồ, mọi nỗ lực điều tiết dường như đều... bất lực.

Vạn Lý Trường Thành (Bắc Kinh)

3. Bến Thượng Hải (Thượng Hải)

Biểu tượng hiện đại của thành phố hoa lệ này những ngày qua chẳng khác gì "dòng sông người". Nhìn từ trên cao, cả khu vực ven sông ken đặc người như một khối chuyển động chậm rãi. Nhiều người ví von rằng chỉ cần bước xuống phố là "trôi" theo dòng người, không thể tách ra được.

Bến Thượng Hải (Thượng Hải)

4. Đại Đường Bất Dạ Thành (Tây An)

Thành phố "không bao giờ ngủ" nay càng thêm đúng nghĩa. Ánh đèn neon, tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng dòng người tấp nập khiến không gian náo nhiệt suốt ngày đêm. Nhiều du khách thậm chí phải chen từng bước nếu muốn tiến gần khu trung tâm - nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn và lễ hội.

Đại Đường Bất Dạ Thành (Tây An)

5. Núi Hoàng Sơn (An Huy)

Danh thắng nổi tiếng với cảnh sơn thuỷ hữu tình nay lại "nổi tiếng" vì cảnh tắc nghẽn. Dòng người đông nghịt kéo dài trên lối mòn hẹp khiến nhiều khu vực gần như đứng yên, không thể di chuyển. Một số du khách hài hước chia sẻ rằng, leo Hoàng Sơn dịp này không cần thể lực, chỉ cần… kiên nhẫn.

Núi Hoàng Sơn (An Huy)

6. Tây Hồ (Hàng Châu)

Vốn được xem là nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn bậc nhất Trung Quốc, Tây Hồ dịp này lại trở nên đông nghẹt. Những bờ hồ yên bình nay phủ kín người chụp ảnh, dạo bộ và ngồi nghỉ chân. Không ít người nói vui rằng, ngắm cảnh ở Tây Hồ năm nay phải… ngắm qua vai người khác.

Tây Hồ (Hàng Châu)

7. Hồng Nhai Động (Trùng Khánh)

Khu tổ hợp du lịch nổi tiếng này cũng trong cảnh "biển người" khi hàng chục nghìn khách du lịch đổ về cùng lúc. Dù đông đúc, nhưng Hồng Nhai Động vẫn là điểm check-in yêu thích nhờ không khí sôi động và tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Dương Tử.

Hồng Nhai Động (Trùng Khánh)

Sự đông đúc này xuất phát từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết hợp Trung thu - một trong những dịp lễ dài nhất trong năm ở Trung Quốc, kéo dài tới 8 ngày. Đây được xem là "Tuần lễ vàng" của ngành du lịch nước này, khi hàng trăm triệu người đồng loạt di chuyển để du lịch, về quê hoặc nghỉ dưỡng. So với những kỳ nghỉ ngắn như Thanh Minh hay Đoan Ngọ (chỉ 3 ngày), Quốc khánh luôn là thời điểm "cao điểm quá tải" ở hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng.

Ngoài 7 địa điểm kể trên, vô số danh thắng khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều cư dân mạng hài hước bình luận: "Đi du lịch dịp này không phải để ngắm cảnh, mà là để xem người".

(Nguồn: Xiaohongshu)