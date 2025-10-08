Việt Nam có rừng thuộc dạng quý hiếm ở Đông Nam Á, cả nước chỉ có 1, ngay gần Nha Trang, Phan Thiết

Những năm gần đây, du lịch khám phá thiên nhiên đang trở thành xu hướng được yêu thích. Không chỉ tìm đến rừng rậm hay thác nước hùng vĩ, nhiều du khách bắt đầu quan tâm tới những vùng sinh thái đặc biệt, nơi cảnh quan và khí hậu mang bản sắc riêng.

Ít ai biết rằng, giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Việt Nam sở hữu một khu rừng thuộc dạng quý hiếm của Đông Nam Á và cả nước cũng chỉ có 1. Đó chính là rừng nằm trong Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa), cách Nha Trang khoảng 60km hay Phan Thiết khoảng 150km.

Ảnh Báo Ảnh Dân tộc và Miền núi

“Rừng khô hạn duy nhất” của Việt Nam

Theo Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Vườn Quốc gia (VQG) Núi Chúa có diện tích gần 30.000 ha, trong đó khoảng 10.600 ha là hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển – kiểu rừng đặc biệt mà Việt Nam chỉ còn duy nhất tại đây. Khí hậu Ninh Thuận khô nóng quanh năm, lượng mưa trung bình chỉ 650–700 mm/năm, mùa khô kéo dài 8–9 tháng, khiến thảm thực vật phát triển theo hướng thích nghi: cây thấp, lá dày, có gai hoặc rụng lá để giảm thoát hơi nước.

Các loài tiêu biểu gồm xương rồng, thầu dầu, ô rô, mua rừng, cóc chuột, quyển bá thường xanh, tạo nên bức tranh rừng bán hoang mạc độc đáo. Theo UNDP, Núi Chúa được xem là “mẫu chuẩn duy nhất của hệ sinh thái rừng khô hạn Việt Nam và Đông Nam Á”, vì phần lớn rừng khô trong khu vực đã bị chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ảnh Báo Đắk Lắk

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Biotropica (Wiley Online Library, 2024) khẳng định:

“Núi Chúa National Park is the only national park within the southern coastal dry forest landscape of Vietnam.”



(Vườn quốc gia Núi Chúa là công viên quốc gia duy nhất thuộc vùng rừng khô ven biển phía Nam Việt Nam).

Không chỉ có giá trị nghiên cứu sinh học, Núi Chúa còn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới vào năm 2021, ghi nhận nơi đây là một trong số rất ít vùng rừng khô ven biển còn nguyên vẹn của Đông Nam Á.

Trải nghiệm du lịch giữa “rừng sa mạc” miền Trung

Đối với du khách, Núi Chúa không chỉ là điểm đến khoa học mà còn là thiên đường cho người yêu trekking và khám phá thiên nhiên hoang dã. Hành trình có thể bắt đầu từ trạm kiểm lâm Thái An, đi qua Hang Rái – ghềnh đá san hô cổ rêu phủ xanh mướt, nơi ngắm bình minh đẹp nhất miền Trung.

Từ đây, du khách có thể tham gia tour đi bộ xuyên rừng khô bán hoang mạc, men theo triền núi đá, chiêm ngưỡng hệ thực vật độc đáo chỉ có ở vùng khô hạn duy nhất của Việt Nam. Mùa khô (tháng 12–8) là thời điểm lý tưởng, nắng ấm, ít mưa, thuận lợi cho việc trekking hoặc quan sát động vật hoang dã.

Ảnh ST

Sau khi khám phá rừng, hành trình có thể tiếp nối xuống biển với những điểm đến yên bình như bãi Bình Tiên, bãi Hời hoặc bãi Thịt, nơi sóng êm, nước trong xanh và cát trắng mịn trải dài. Đây cũng là điểm rùa biển lên đẻ trứng hiếm hoi ở Việt Nam, mang lại cho du khách cơ hội hiếm thấy để quan sát thiên nhiên kỳ thú.

Nếu muốn kết hợp nghỉ dưỡng, du khách có thể lựa chọn homestay ven rừng hoặc lưu trú tại các resort ở khu vực Vĩnh Hy, Ninh Chữ – vừa thuận tiện di chuyển, vừa có thể thưởng thức đặc sản địa phương như nho, táo, cá nướng và rượu vang Phan Rang.

Nếu thích khám phá văn hóa, tháp Po Klong Garai – biểu tượng của người Chăm ở Phan Rang – là điểm dừng không thể bỏ qua. Cuối ngày, du khách có thể ghé làng nho Thái An hay làng muối Cà Ná, thưởng thức hải sản tươi rói, nhâm nhi ly vang nho trứ danh và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vừa khắc nghiệt, vừa cuốn hút của vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận.

Ảnh ST

Khi tham quan VQG Núi Chúa, du khách nên chuẩn bị giày trekking, mũ rộng vành, kem chống nắng và đủ nước uống, đồng thời tuân thủ quy định bảo tồn – không bẻ cây, hái hoa, nhóm lửa hay xả rác trong khu rừng. Mỗi bước chân cẩn trọng, mỗi hành động nhỏ đều góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Núi Chúa – viên ngọc sinh thái quý hiếm không chỉ của Việt Nam mà còn của cả Đông Nam Á.