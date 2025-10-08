Trung Quốc xây cầu hơn 7.400 tỷ đồng bắc ngang qua “vết nứt của Trái đất”: Tích hợp cả khu du lịch trên không, du khách được ngồi uống cà phê ở độ cao hơn 600m

Ngày 28/9/2025, cầu Hoa Giang ở Quý Châu, Trung Quốc, chính thức thông xe, trở thành cây cầu cao nhất thế giới với hàng loạt kỷ lục mới. Cầu có tổng chiều dài 2.890m, nhịp chính 1.420m, mặt cầu cao cách mặt nước sông Bắc Bàn 625m, gần gấp 9 lần chiều cao của cầu Cổng Vàng ở San Francisco (Mỹ). Ba thông số này của cầu Hoa Giang đều vượt mọi kỷ lục cầu treo hiện có trên thế giới.

Công trình được xây dựng trong 3 năm, với tổng chi phí khoảng 283 triệu USD (hơn 7.461 tỷ đồng), bắc qua hẻm Hoa Giang – nơi được mệnh danh là “vết nứt của Trái Đất” với địa hình hiểm trở và độ sâu ngoạn mục. Trước đây, người dân hai bên bờ phải mất hơn 2 giờ để di chuyển qua vùng núi quanh co. Nay, quãng đường ấy rút xuống chỉ còn… 2 phút.

Cầu Hoa Giang được coi là biểu tượng mới cho đỉnh cao công nghệ xây dựng của Trung Quốc. Theo Tập đoàn Giao thông Quý Châu, mỗi dây cáp chính của cầu gồm 217 bó thép, mỗi bó lại chứa 91 sợi. Đặc biệt, trong hai dây cáp chính còn tích hợp ba “cáp thông minh” có khả năng tự giám sát độ ẩm. Khi vượt ngưỡng 64%, hệ thống sẽ tự động kích hoạt máy hút ẩm để bảo vệ kết cấu thép, kéo dài tuổi thọ công trình. Công nghệ này được xem là “lá chắn sinh mệnh” của toàn bộ cây cầu.

Không chỉ là công trình giao thông chiến lược, cầu Hoa Giang còn được quy hoạch như một “khu du lịch trên không” với các hạng mục như nhảy bungee, dù lượn, quán cà phê trên mây, đường chạy tốc độ cao. Du khách có thể đi thang máy 207m trong 60 giây để lên đỉnh tháp hoặc nghỉ chân tại quán cà phê và ngắm toàn cảnh hẻm Hoa Giang từ độ cao hơn 600m so với mặt nước.

Giữa thân cầu, hệ thống màn nước và đèn LED được thiết kế tạo hiệu ứng thác đổ ngoạn mục, trình chiếu ánh sáng nhiều màu sắc vào ban đêm. Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động mạo hiểm như nhảy dù thấp, bungee hoặc đơn giản là ngắm toàn cảnh hẻm núi từ phòng kính giữa không trung.

Cầu Hoa Giang cũng là sân khấu của nhiều sự kiện quốc tế. Ngày 21/9/2025, giải Ironman Triathlon trên cầu cao nhất thế giới đã quy tụ 200 vận động viên từ nhiều quốc gia. Ngày 23–29/9/2025, giải nhảy dù quốc tế tổ chức đồng thời tại 3 cây cầu cao nhất Quý Châu, thu hút 32 vận động viên từ 19 nước.

Cấu trúc cầu được thiết kế sẵn đường chạy, bệ nhảy dù và điểm leo núi, cho phép tổ chức thường xuyên các sự kiện thể thao mạo hiểm. Giới chức thể thao tỉnh Quý Châu cho biết, trong tương lai, Hoa Giang sẽ trở thành trung tâm thể thao ngoài trời tầm cỡ quốc tế.

Sự kiện cầu được thông xe đúng vào dịp Quốc khánh Trung Quốc càng khiến nơi đây trở thành tâm điểm hút khách. Các homestay và nhà nghỉ trên triền núi quanh khu vực đều ghi nhận tình trạng kín phòng ngay từ trước lễ. Chính quyền Quý Châu kỳ vọng cầu Hoa Giang sẽ trở thành “đòn bẩy kép” – vừa mở ra tuyến giao thông huyết mạch, vừa biến vùng hẻm núi hoang sơ thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc gia.

Ông Trần Chấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Du lịch Quý Châu cho biết: “Cầu Hoa Giang không chỉ là tuyến giao thông, mà là biểu tượng văn hóa và du lịch thế hệ mới. Từ cây cầu này, Quý Châu sẽ bước từ du lịch điểm đơn lẻ sang du lịch toàn vùng, hướng tới mục tiêu trở thành ‘điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới’.”

(Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quý Châu )