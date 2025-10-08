Thái Lan sẽ thu phí hơn 200.000 đồng mỗi du khách khi nhập cảnh

Mới đây, Thái Lan đã công bố kế hoạch điều chỉnh chi phí du lịch và phí dịch vụ hành khách tại 6 sân bay trong nước. Việc tăng phí nhằm mục đích cải thiện an toàn du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng và giảm gánh nặng ngân sách của nhà nước.

Được biết, trong giai đoạn từ tháng 1 - tháng 9 năm 2025, Thái Lan đã đón khoảng 24,1 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức chi tiêu trung bình ước tính cho mỗi chuyến đi của du khách quốc tế là khoảng 46.000 bath, tăng hơn 1,7% so với năm 2024. Chính vì thế, việc tăng các khoản phí được xem là một phần trong kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ để thu hút thêm nhiều khách du lịch trong tương lai, khi Thái Lan đặt mục tiêu thu hút thêm 40 triệu du khách quốc tế trong thời gian tới.

Thái Lan sẽ áp dụng một vài khoản phí để năng cấp trải nghiệm cho khách du khách khi đến đây du lịch

Thu phí du lịch 300 bath mỗi hành khách

Theo ông Atthakorn Sirilatthayakorn - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, chính phủ hiện đang xem xét và dự kiến hoàn tất quyết định về việc thu phí du lịch (Travel Fee) đối với du khách nước ngoài trong vòng 4 tháng tới, với mục tiêu đưa ra một nghị quyết nhanh chóng và rõ ràng.

Cụ thể, mức phí được đề xuất là 300 bath (khoảng hơn 200 nghìn đồng) cho mỗi hành khách khi nhập cảnh bằng đường hàng không và đường thủy. Tuy nhiên, với đường thủy thì du khách có thể nhập cảnh nhiều lần trong khoảng thời gian 30 - 60 ngày.

Dự kiến sẽ thu phí du lịch cho mỗi du khách đến Thái Lan

Mục đích của việc đề xuất áp dụng khoản phí 300 bath cho mỗi du khách là để phân bổ cho phúc lợi và an toàn của du khách, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch. Quỹ này sẽ hoạt động tương tự như một quỹ thể thao, hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến du lịch. Ngoài ra, số tiền thu được cũng có thể dùng để chi trả bảo hiểm du lịch cho du khách và đóng góp vào việc quản lý, phát triển ngành du lịch Thái Lan.

Tuy nhiên, các chi tiết về chính sách, bao gồm cả phạm vi bảo hiểm, vẫn đang được hoàn thiện và chưa có hiệu lực chính thức.

Tăng phí dịch vụ tại 6 sân bay ở Thái Lan

Cục Sân bay Thái Lan (The Department of Airports - DOA) đã công bố việc điều chỉnh tăng Phí Dịch vụ Hành khách (Passenger Service Charge - PSC), thường được gọi là “thuế sân bay,” áp dụng cho hành khách khởi hành tại sáu sân bay khu vực do Cục quản lý. Sự điều chỉnh này ảnh hưởng đến cả du khách quốc tế và hành khách nội địa. Sáu sân bay này bao gồm: Krabi, Surat Thani, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat và Phitsanulok.

6 sân bay ở Thái Lan đã bắt đầu tăng phí dịch vụ

Sự thay đổi về mức phí là 25 baht mỗi người đối với tất cả các hành khách. Theo đó, phí dịch vụ cho hành khách quốc tế đã tăng từ 400 baht lên 425 baht mỗi người, và phí cho hành khách nội địa đã tăng từ 50 baht lên 75 baht mỗi người. Khoản phí này được thu thông qua giá vé máy bay và đã bắt đầu được áp dụng từ đầu tháng 10/2025.

Lý do cho việc tăng phí là để bù đắp chi phí vận hành và bảo trì các hệ thống công nghệ mới được triển khai tại các sân bay này. Cụ thể, việc tăng phí chỉ áp dụng tại các sân bay đã lắp đặt ba công nghệ xử lý hành khách mới: kiểm tra thẻ lên máy bay tự động, ki-ốt làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống ký gửi hành lý tự phục vụ.

Nhìn chung, Thái Lan đang triển khai và xem xét nhiều chính sách thu phí mới trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ cũng như bảo vệ quyền lợi của khách du lịch. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn tài chính bền vững, giúp Thái Lan duy trì vị thế là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Nguồn: Bangkokpost, The Nation, Bộ văn hóa thể thao và du lịch