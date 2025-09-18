Điểm "check-in" nào đang sốt tại Bangkok - Thái Lan?

Những hình ảnh về thiết kế thang cuốn này lan tỏa chóng mặt trên các nền tảng trực tuyến, kéo theo dòng người đổ về để "check-in".

Central Park Bangkok là một phần then chốt trong siêu dự án khu phức hợp Dusit Central Park, với tổng vốn đầu tư lên đến 46 tỉ baht, nằm ngay ngã tư đường Silom và Rama IV, trung tâm Bangkok.

Khu trung tâm thương mại khai trương vào ngày 4-9, thu hút hơn 70.000 lượt khách chỉ trong ngày đầu tiên. Các bức ảnh thang cuốn nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, khơi dậy sự tò mò và hứng thú từ đông đảo tín đồ shopping.

Central Park Bangkok vừa khai trương tại khu Silom, Bangkok - Thái Lan. Ảnh: Facebook

Các vị khách trải nghiệm chia sẻ rằng thiết kế sáng tạo – với thang cuốn xuyên lên khu giếng trời mở rộng – mang đến những tấm hình ấn tượng, hoành tráng, gợi nhớ đến các khu thương mại cao cấp ở Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc.

Những nội dung này trên TikTok và Instagram nhận về hàng loạt lượt tương tác, thúc đẩy thêm nhiều người kéo đến "thiên đường sống ảo" vừa ra mắt để sáng tạo nội dung.

Các chuyên gia nhiếp ảnh đánh giá cao góc chụp từ dưới lên, tạo nên bố cục đầy sức sống với những đường chéo, truyền tải cảm giác chuyển động và năng lượng dồi dào. Sự sắp xếp bất đối xứng phá vỡ lối thiết kế cứng nhắc truyền thống, mang đến vẻ hiện đại, phá cách.

Hơn nữa, bảng màu tinh tế – tường sơn đào nhạt hài hòa cùng tay vịn trắng tinh khôi, dưới sự hòa quyện của ánh sáng tự nhiên và đèn LED – góp phần tạo nên không khí sang trọng, hướng tới tương lai.

Thang máy đan xen trở thành điểm "check-in" bùng nổ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Không gian đa tầng mang phong cách sân khấu này đã nhanh chóng biến thành bối cảnh lý tưởng cho các bộ sưu tập ảnh chân dung hay thời trang. Một số ý kiến còn ví von nó với khu tự phục vụ của Ikea – từng là điểm nóng chụp ảnh nổi tiếng, nơi những kệ hàng khổng lồ làm nổi bật sự bé nhỏ của con người, tạo hiệu ứng phim ảnh đầy kịch tính.

Giống như vậy, giếng trời tại Central Park Bangkok đang mở ra một sân chơi mới cho xu hướng nhiếp ảnh đường phố tại Bangkok, hứa hẹn tiếp tục làm nóng cộng đồng sáng tạo.