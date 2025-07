Một lĩnh vực của Thái Lan đang lao dốc, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng hơn 20%

Ảnh minh họa

Đó là lĩnh vực du lịch dành cho khách quốc tế.

Theo tờ Bangkok Post, trong nửa đầu năm 2025, ngành du lịch của Thái Lan đang "chật vật" đối mặt với tình trạng khó khăn, khi lượng khách quốc tế chỉ đạt 16,6 triệu lượt, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, dường như mục tiêu chạm ngưỡng 40 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay lại càng xa vời với Thái Lan.

Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2025, số du khách Trung Quốc đến Thái Lan chỉ đạt 2,26 triệu lượt, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đang gây áp lực lớn lên toàn ngành.

Du khách tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Bangkok. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo số liệu thống kê, Việt Nam lại đang ghi nhận 2,7 triệu lượt khách Trung Quốc trong 6 tháng qua, tăng 144%. Tương tự, Nhật Bản ghi nhận lượng khách Trung Quốc tăng 62,9%, lên 3,92 triệu. Trên thực tế, theo các chuyên gia, sự sụt giảm của du khách Trung Quốc tại Thái Lan không phải vì yếu tố kinh tế mà phần lớn là đến từ vấn đề an toàn du lịch.

Ông Yuthasak Supasorn, cựu Tổng cục trưởng Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), nhận định rằng, mỗi du khách Trung Quốc rời bỏ Thái Lan là một sự mất mát lớn về doanh thu. Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trung bình 6 tháng đầu năm chỉ còn 12.000 người/ngày, bằng một nửa so với tháng 1 (21.380 lượt/ngày).

Trên thực tế, hình ảnh du lịch Thái Lan trong mắt người Trung Quốc đang ngày càng tiêu cực, đặc biệt là sau loạt vụ việc đánh bom tại đền Erawan (2015), lật tàu ở Phuket (2018), và nóng nhất là vụ bắt cóc diễn viên Vương Tinh (năm 2024) và sập tòa nhà 30 tầng tại Bangkok hồi tháng 3/2025.

Theo khảo sát của Dragon Trail International, một công ty chuyên về tiếp thị kỹ thuật số, tập trung vào lĩnh vực du lịch và lữ hành, chỉ 19% du khách Trung Quốc còn cảm thấy Thái Lan "an toàn", giảm mạnh từ 26% vào tháng 9/2024. Ngoài ra, sếp hạng về an toàn và an ninh của Thái Lan trong chỉ số phát triển du lịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2024 cũng bị giảm từ vị trí 86 xuống 102. Điều này cho thấy niềm tin vào cảnh sát và khả năng an toàn khi đi bộ ban đêm ở quốc gia này đang ở mức thấp.

Ông Yuthasak nhận định, Thái Lan sẽ khó có thể trở lại thời kỳ hoàng kim nếu không giải quyết nghiêm túc những vấn đề này.

Thái Lan đặt mục tiêu tăng trưởng mới cho ngành du lịch năm 2026

Du khách thăm chùa Wat Arun tại Thái Lan. Ảnh: Reuters

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan mới đây cho biết, mục tiêu năm 2026 của ngành du lịch Thái Lan là đạt tổng doanh thu dự kiến tăng 5% lên 2,8 nghìn tỷ baht, với phương châm "thúc đẩy giá trị hơn số lượng". Theo đó, lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu 1,63 nghìn tỷ baht. Trong khi doanh thu nội địa được dự báo đạt 1,17 nghìn tỷ baht từ 214 triệu chuyến đi nội địa.

Bà Thapanee Kiatphaibool, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, du lịch Thái Lan sẽ thay đổi theo hướng "Thái Lan mới" là ưu tiên giá trị hơn số lượng khách.

Để hướng tới mục tiêu này, Thái Lan sẽ tiến hành điều chỉnh cơ cấu ngành du lịch theo hướng du lịch chất lượng, phân bổ cơ hội cho các địa phương, đồng thời có các điểm tham quan mới với trải nghiệm được thiết kế theo nhu cầu của các nhóm khách du lịch cụ thể, cũng như hợp tác với tất cả các ngành để hướng tới sự bền vững.

Trong năm nay, ngành du lịch Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị, áp lực kinh tế và sự cạnh tranh từ các đối thủ đang nổi lên trong khu vực châu Á. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam, Sri Lanka, Nhật Bản và Trung Quốc đã chứng kiến lượng khách tăng, lần lượt với 21%, 15%, 24% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Thái Lan đang chứng kiến sự sụt giảm khách quốc tế từ các thị trường gần, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc, tính đến giữa tháng 7/2025 đã giảm 13,1% so với năm ngoái, dự kiến chỉ đạt 42,8% mục tiêu cả năm 2025.

Hơn 10 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2025

Gần 10,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế tới Việt Nam trong nửa đầu năm 2025. Ảnh minh họa

Vừa qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam, với đà tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm 2025. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 48,6% so với kế hoạch năm 2025 (22 - 23 triệu lượt khách).

Ngoài ra, tổng lượng khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 77,5 triệu lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024; đạt 64,5% so với kế hoạch năm 2025 (120 - 130 triệu lượt).

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu từ khách du lịch của Việt Nam ước đạt khoảng 518.000 tỷ đồng, đạt 52,8% so với kế hoạch năm 2025 (980.000 - 1.050 nghìn tỷ đồng).