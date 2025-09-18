Sai lầm khi đi nhầm hướng trong nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ khiến bạn bị lỡ mất luôn chuyến bay

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn là điểm trung chuyển nhộn nhịp của hàng triệu hành khách mỗi năm. Việc di chuyển và làm thủ tục nối chuyến tại đây, đặc biệt đối với những người lần đầu trải nghiệm, có thể khá phức tạp. Gần đây, đã có sự thay đổi về khu vực hoạt động của các hãng hàng không với nhà ga nội địa T1 và T3. Cụ thể, nhà ga T1 sẽ là khu vực của Vietjet Air, và nhà ga T3 sẽ là nơi quy tụ các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways và Vietravel Airlines. Nhà ga T2 vẫn là nhà ga dành cho các chuyến bay quốc tế.

Nhà ga T3 là nơi hoạt động của nhiều hãng hàng không

Tuy nhiên, việc nối chuyến giữa các chuyến bay nội địa và quốc tế khiến một số hành khách, đặc biệt là du khách ít khi bay nối chuyến không khỏi bối rối. Sự thay đổi trong phân bố các nhà ga đồng nghĩa với việc hành khách cần nắm rõ hành trình di chuyển giữa các khu vực, cũng như chuẩn bị thêm thời gian cho quá trình làm thủ tục và kiểm tra an ninh. Hiểu rõ cách di chuyển giữa các nhà ga sẽ giúp hành khách chủ động hơn trong kế hoạch nối chuyến, tránh lỡ chuyến bay và giảm bớt áp lực khi di chuyển trong một sân bay đông đúc như Tân Sơn Nhất.

Nối chuyến giữa các chặng bay quốc nội

Đây là tình huống phổ biến nhất khi hành khách di chuyển giữa các tỉnh thành trong nước và quá cảnh tại TP.HCM. Khi bay cùng hãng hoặc các hãng trong cùng liên minh (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco): Sau khi máy bay hạ cánh tại nhà ga T3, nếu hành lý của bạn đã được làm thủ tục gửi thẳng đến điểm cuối, bạn chỉ cần di chuyển theo bảng chỉ dẫn đến khu vực phòng chờ và cửa khởi hành cho chuyến bay kế tiếp. Trong trường hợp cần nhận lại thẻ lên máy bay cho chặng sau, bạn hãy ra khỏi khu vực ga đến, di chuyển đến quầy thủ tục của hãng và thực hiện check-in cho chặng bay tiếp theo.

Bay giữa các chặng quốc nội, hành khách chỉ cần làm thủ tục tại quầy nếu hành lý đã được gửi thẳng đến điểm cuối.

Khi bay khác hãng và hành lý không được gửi thẳng: Hành khách bắt buộc phải đi ra khu vực băng chuyền ở ga đến để nhận lại hành lý ký gửi. Sau đó di chuyển lên sảnh đi ở tầng 2, tìm đến quầy thủ tục của hãng hàng không cho chặng bay kế tiếp để làm thủ tục check-in và ký gửi hành lý lại từ đầu.

Nối chuyến từ quốc nội sang quốc tế

Hành trình này đòi hỏi sự di chuyển giữa hai nhà ga T1, T3 và T2. Sau khi chuyến bay nội địa của bạn hạ cánh tại nhà ga T3 hoặc T1, hành khách cần đi ra sảnh đến và nhận lại toàn bộ hành lý ký gửi của mình. Tiếp theo, bạn cần di chuyển sang nhà ga T2. Có hai cách để di chuyển: đi bộ qua mái che nối liền hai nhà ga T1 và T2 (khoảng 5-10 phút) hoặc sử dụng xe buýt trung chuyển miễn phí của sân bay từ nhà ga T3 đến T2.

Nối chuyến từ quốc nội sang quốc tế hành khách phải nhận lại toàn bộ hành lý ký gửi của mình

Khi đã đến nhà ga T2, bạn hãy di chuyển lên tầng 3 để làm thủ tục check-in cho chuyến bay quốc tế. Tại đây, bạn sẽ thực hiện các bước còn lại bao gồm ký gửi hành lý, làm thủ tục xuất cảnh tại quầy công an cửa khẩu và cuối cùng là qua cửa an ninh soi chiếu trước khi vào khu vực phòng chờ lên máy bay.

Nối chuyến từ quốc tế về quốc nội

Đây là quy trình yêu cầu nhiều bước và cần sự chú ý cẩn thận nhất. Khi máy bay từ nước ngoài hạ cánh tại nhà ga T2, tất cả hành khách đều phải thực hiện thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại quầy của công an cửa khẩu. Sau khi hoàn tất, hành khách sẽ xuống khu vực băng chuyền để nhận lại toàn bộ hành lý ký gửi. Tiếp theo, bạn cần đi qua cửa kiểm tra của hải quan.

Sau khi ra khỏi sảnh đến quốc tế, bạn sẽ thấy các quầy "Nối chuyến" (Transfer) của các hãng hàng không. Tại đây, bạn có thể làm thủ tục và gửi lại hành lý cho chặng bay nội địa kế tiếp. Điều này vô cùng tiện lợi vì bạn không cần phải mang vác hành lý cồng kềnh sang nhà ga T3.

Hành khách nối chuyến từ quốc tế đến quốc nội phải ký gửi lại hành lý

Sau khi đã gửi hành lý, bạn di chuyển sang nhà ga T1 bằng xe buýt trung chuyển hoặc đi bộ. Vì đã có thẻ lên máy bay và hành lý đã được xử lý, bạn chỉ cần đi thẳng đến cửa an ninh soi chiếu để vào chờ chuyến bay tiếp theo.

Lưu ý quan trọng về hành lý ký gửi

Quy định về việc hành lý có được tự động chuyển tiếp hay không phụ thuộc vào chính sách của từng hãng và thời gian nối chuyến. Thông thường, nếu thời gian chờ giữa hai chuyến bay dưới 5 tiếng và bạn bay trên cùng một vé liên danh, hành lý sẽ được chuyển thẳng tới điểm đến cuối cùng. Tuy nhiên, nếu thời gian chờ quá dài (trên 5 tiếng), bạn có thể phải tự nhận hành lý và làm lại thủ tục từ đầu.

Điều đặc biệt cần nhớ: Đối với mọi hành trình từ quốc tế về quốc nội tại Việt Nam, bạn luôn phải nhận hành lý tại điểm nhập cảnh đầu tiên (trong trường hợp này là Tân Sơn Nhất) để làm thủ tục hải quan trước khi tiếp tục hành trình.