Nữ tiếp viên Vietnam Airlines làm món quà độc lạ trong buồng vệ sinh khiến ai cũng “không nỡ xài"

Mới đây, một video về hành động đáng yêu của tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ tiếp viên này đã vào buồng vệ sinh trên máy bay, sau đó gấp khăn giấy bên trong thành hình trái tim rất đáng yêu.

Theo chia sẻ từ nữ tiếp viên này, cô đã đã học được cách làm từ một nữ tiếp viên Hàn Quốc trên mạng xã hội và thấy đẹp nên áp dụng lên buồng bay của mình. Bằng đôi tay khéo léo, cô cẩn thận lấy phần giấy vệ sinh và bắt đầu gấp tỉ mỉ, biến nó thành một hình trái tim xinh xắn, ngay ngắn trên cuộn giấy.

Nữ tiếp viên làm một món quà đặc biệt cho hành khách

Hành động tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng một câu chuyện thú vị đằng sau. Cô cho biết: "Mình học cách làm từ một chị Hàn Quốc làm Tiếp Viên. Còn cách nào nữa mọi người chỉ mình nha”. Cô còn tâm sự thêm rằng, đây không phải lần đầu cô ấn tượng với những chi tiết sáng tạo như vậy. "Hồi mới làm tiếp viên hàng không mình cũng đã thấy ai đó làm bông hoa cơ. Khéo tay quá mình cũng kiểu 'Má ơi ai làm mà đẹp quá dị'". Mặc dù đã từng chụp ảnh lại với ý định tìm tòi và học theo, nhưng vì cảm thấy bản thân không đủ khéo léo nên cô đã tạm gác lại ý định đó.

Nữ tiếp viên khéo léo gấp khăn giấy

Thế nhưng lần này, khi tình cờ thấy một video hướng dẫn gấp trái tim quá dễ thương, cô đã quyết định thử làm. Và thành quả chính là hình trái tim nhỏ xinh trên cuộn giấy, món quà bất ngờ mà có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ mỉm cười, thậm chí là không nỡ dùng đến.

Và thành quả là một trái tim vô cùng đáng yêu

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước sự tận tâm và đáng yêu của nữ tiếp viên. Các bình luận như:

- Đề nghị em 15p xếp 1 lần cho tui

- Hôm bữa mình về gặp bé này,dễ thương và nhỏ nhẹ vô cùng.

- 10 điểm luôn nha em

- Rồi ai nỡ dùng

- Huhu mần đẹp quá khách không nỡ xài

Hành động của nữ tiếp viên không chỉ là một mẹo vặt trang trí, mà nó còn để lại ấn tượng sâu sắc và ấm áp trong lòng mỗi hành khách. Chắc chắn rằng, những "trái tim giấy" như thế này sẽ là một kỷ niệm đẹp khiến hành trình bay của nhiều người trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Nguồn: Facebook Ánh Phượng