Cấm dùng pin sạc dự phòng trên máy bay Vietnam Airlines

Theo quy định mới của Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) việc sử dụng pin sạc dự phòng lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay.

Để tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng trên máy bay như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để xử lý nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium . Các thiết bị này đều được cung ứng bởi nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Song song đó, toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện kỹ năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống bất thường.

Găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để xử lý nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Trước đó, Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an, tăng cường công tác soi chiếu tại các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

Quyết định của Vietnam Airlines nằm trong xu hướng siết chặt quản lý pin sạc dự phòng của ngành hàng không thế giới. Nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates đã áp dụng lệnh cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên khoang máy bay trong năm nay.

Tại Việt Nam, cuối tháng 3 năm nay, Hãng hàng không Vietjet cũng đã cập nhật quy định mới về việc mang theo pin dự phòng trên các chuyến bay, theo căn cứ Chỉ thị số 1027 ngày 26/2 của Cục Hàng không Việt Nam về kiểm soát các vật phẩm chứa pin lithium nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không.

Theo đó, pin dự phòng cần được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt tại vị trí dễ dàng quan sát trong suốt thời gian bay. Hành khách không được cắm sạc pin dự phòng dưới mọi hình thức, cũng như không được dùng pin dự phòng để sạc các thiết bị cá nhân trong chuyến bay .

Theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), pin lithium vốn phổ biến trong hầu hết các loại sạc dự phòng - tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Khi bị va đập, quá nhiệt hoặc chập mạch, loại pin này có thể phát nổ, gây cháy lan trong khoang máy bay. Trong điều kiện kín và áp suất cao, sự cố liên quan đến pin lithium có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Chuyến bay của Hong Kong Airlines phải hạ cánh khẩn cấp vì cháy pin dự phòng ở khoang hành lý. Ảnh: Bloomberg.

Trước đây, hành khách vẫn được mang theo pin sạc dự phòng lithium với điều kiện dung lượng nằm trong giới hạn cho phép và chỉ để trong hành lý xách tay. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng pin trôi nổi, kém chất lượng ngày càng phổ biến khiến nguy cơ sự cố tăng cao. Do đó, quy định cấm sử dụng hoàn toàn pin sạc dự phòng lithium trên máy bay được xem là biện pháp phòng ngừa cần thiết.

IATA nhấn mạnh, quy định này có thể gây bất tiện cho hành khách thường xuyên di chuyển và cần sử dụng nhiều thiết bị điện tử. Vì thế, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động sạc đầy thiết bị trước khi lên máy bay hoặc sử dụng dịch vụ sạc tại sân bay và trên tàu bay (nếu được trang bị).

"Dù gây ra một số thay đổi trong thói quen của hành khách , nhưng quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao mức độ an toàn hàng không và ngăn chặn những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên không", đại diện IATA nói.