Starbucks Việt Nam lại khiến dân tình xuýt xoa với chi nhánh mới, lần này nằm giữa núi non: "Nhật Bản cũng chỉ đến thế”!

Mới đây, mạng xã hội lại rộn ràng trước hình ảnh một chi nhánh mới của Starbucks vừa mở tại một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Nguyên nhân không chỉ đến từ thương hiệu cà phê nổi tiếng này, mà còn bởi khung cảnh quá đỗi nên thơ: cửa hàng nằm giữa núi non hữu tình, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Chỉ với vài tấm ảnh, nơi đây đã khiến dân tình xuýt xoa, liên tục để lại bình luận khen ngợi:

- "Ui giống y chang vibe Starbucks bên Nhật luôn. Nhìn dễ chịu quá."

- "Tưởng đâu bên Nhật cơ đấy!"

- "Cảm giác đẹp, nhìn thôi đã thấy chữa lành rồi!"

Khung cảnh cửa hàng của Starbucks đang khiến dân tình rần rần

Thì ra, đây chính là cửa hàng Starbucks mới khai trương tại Tràng An (Ninh Bình) vào cuối tháng 6/2025 vừa qua. Ngày 25.06, Starbucks chính thức có mặt tại miền đất "địa linh nhân kiệt" này, nơi cảnh sắc nên thơ, sông nước len lỏi giữa núi non hùng vĩ, từ lâu đã nổi tiếng là di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Cửa hàng nằm ngay lối vào bến thuyền khu du lịch Tràng An - điểm khởi đầu cho hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên Ninh Bình. Với view nhìn thẳng ra sông nước và dãy núi đá vôi trùng điệp, Starbucks Tràng An trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Ở đây, du khách có thể nhâm nhi một ly cà phê, hay thưởng thức trà trái cây mát lạnh trước khi lên thuyền dạo quanh non nước. Cửa hàng hoạt động từ 07h00 - 18h00 mỗi ngày, kịp phục vụ cả du khách đi sớm lẫn người dạo chơi muộn.

Khung cảnh khiến nhiều người vô cùng thích thú

Ninh Bình vốn đã đẹp và nổi tiếng với cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa trữ tình. Khi Starbucks xuất hiện tại Tràng An, thương hiệu này tiếp tục thể hiện sự khéo léo "nhập gia tùy tục", hòa mình vào thiên nhiên với lối thiết kế giản dị, không phá vỡ cảnh quan, thậm chí còn góp phần "nâng tầm vẻ đẹp" vốn có của vùng đất này. Chính sự tinh tế đó đã khiến nhiều du khách bất ngờ, khen ngợi cách Starbucks mở rộng nhưng vẫn giữ sự tôn trọng văn hóa và cảnh quan địa phương.

Trên mạng xã hội, nhiều người còn hào hứng rủ nhau đi Ninh Bình, vừa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tràng An, vừa ghé thăm chi nhánh Starbucks đặc biệt này. Không ít bình luận khẳng định: "Đi du lịch Ninh Bình giờ có thêm một lý do nữa rồi!"

Nhiều người lập tức rủ nhau đi du lịch Ninh Bình

Một cửa hàng cà phê giữa muôn trùng núi non đã trở thành điểm nhấn mới, khiến Tràng An càng thêm hấp dẫn trong mắt du khách. Và có lẽ, chính sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ cùng nét hiện đại vừa đủ đã khiến Starbucks Tràng An trở thành "tọa độ check-in" khiến nhiều người phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

(Ảnh: Starbucks Vietnam)