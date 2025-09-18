Không đặt đơn “mù quáng”: Gen Z chọn đặt đồ ăn theo chiến thuật riêng

Thay vào đó, thế hệ này có những "bộ tiêu chí" riêng, từ chất lượng dịch vụ, sự đa dạng của món ăn, cho đến các chương trình tích điểm để mỗi đơn hàng đều đáp ứng vừa đúng nhu cầu, vừa tối ưu chi phí.

Gen Z không còn chọn app theo cảm tính

Người dùng ngày nay có vô vàn tiêu chí khi lựa chọn ứng dụng giao đồ ăn cho bản thân, từ giao diện, ưu đãi cho đến tiện ích. Là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số, Gen Z vốn sẵn sàng thử cái mới và kỳ vọng ngày càng cao hơn vào trải nghiệm đặt đồ ăn.

Nhiều bạn trẻ dần khắt khe hơn trong việc lựa chọn ứng dụng đặt đồ ăn.

Trước đây, nhiều bạn trẻ thường chọn ứng dụng chỉ vì cảm tính – thấy quảng cáo nhiều ưu đãi, hay thấy bạn bè dùng thì lập tức dùng theo. Nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy việc chọn app theo cách này này để lại không ít hụt hẫng: món ăn chưa thật sự phong phú hoặc mức giá cao hơn mong đợi.

Khi việc đặt đồ ăn trở thành thói quen mỗi ngày, Gen Z bắt đầu "khó tính" hơn. Họ không chỉ quan tâm đến mã ưu đãi, mà còn muốn nền tảng thấu hiểu và đáp ứng thói quen ăn uống của mình. "Trước đây mình cứ thấy app nào đang rần rần ưu đãi là dùng liền, nhưng nhiều khi rẻ hơn vài chục ngàn mà chờ cả tiếng mới có đồ ăn, ăn xong còn bực. Giờ mình ưu tiên ứng dụng nào có nhiều tiện ích và hiểu thói quen đặt món của mình hơn." – Thảo Nguyên (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Các tiêu chí Gen Z đặt ra để "chấm điểm" ứng dụng đặt đồ ăn

Mỗi Gen Z đều có bộ tiêu chí riêng để lựa chọn và gắn bó với ứng dụng đặt đồ ăn, tùy theo nhu cầu và thói quen cá nhân. Với Thảo Nguyên, sau nhiều trải nghiệm, cô cũng dần định hình những tiêu chí riêng khi lựa chọn một ứng dụng.

Đầu tiên là tiêu chí xuất phát từ chính thói quen ở môi trường công sở: bữa trưa thường là lúc mọi người quây quần và đặt món cùng nhau, mà Nguyên lại hay được cả nhóm tin tưởng giao nhiệm vụ gom đơn. Vì vậy, cô đặc biệt đánh giá cao những ứng dụng có tính năng "đặt đơn nhóm", giúp mọi người dễ dàng chọn món và chia hóa đơn. Nhờ đó, từ lâu Nguyên chẳng còn phải loay hoay ghi chú thói quen ăn uống của từng đồng nghiệp, hay cộng trừ hóa đơn thủ công.

Những yếu tố tưởng chừng "hậu trường" như số lượt đặt trên 1.000 đơn hay điểm đánh giá từ 4.5 sao trở lên cũng được Gen Z để mắt

Tiêu chí tiếp theo của Nguyên chính là chương trình tích điểm. Với điểm thưởng tích lũy qua từng đơn hàng, Nguyên có thể quy đổi thành mã giảm giá. Gần đây, cô khám phá ra cách tích thêm điểm khi đặt đơn GrabFood khi làm trưởng nhóm đặt bữa trưa cho đồng nghiệp. "Lúc chọn ưu đãi áp dụng cho đơn hàng, mình thấy có lựa chọn "Thưởng 200 điểm" cho trưởng nhóm nên chọn thử, sau đó mới biết làm trưởng đơn nhóm là có thêm quyền lợi "đặc biệt" như thế," Nguyên cười nói. Cô cũng tranh thủ đặt bữa sáng trong khung "giờ vàng" 7–9h để tích lũy thêm 50 điểm.



Một trong những lý do khiến Thảo Nguyên đặc biệt quan tâm đến chương trình tích điểm chính là trải nghiệm dùng điểm để đổi lấy đơn đồ ăn miễn phí. Không cần phải ghi nhớ hay tính toán phức tạp, ứng dụng sẽ tự động gợi ý số điểm tương ứng với giá trị đơn hàng để Nguyên đặt đơn miễn phí. "Lần đó bữa trưa của mình hơi vượt ngân sách, mình loay hoay không biết nên giữ món nào, bỏ món nào. Đúng lúc ấy thấy gợi ý dùng điểm thưởng để trừ là vừa khớp số tiền. Thế là vừa được ăn ngon, vừa không tốn đồng nào," Nguyên cười.

Với cô, điểm thưởng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang đến cảm giác được "đền đáp" sau mỗi lần đặt món. Chính lợi ích rõ ràng này khiến Nguyên xem tích điểm như một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn ứng dụng đặt đồ ăn.

Tiêu chí cuối cùng của Nguyên chính là chất lượng của quán ăn. Vốn là một Gen Z theo đuổi triết lý "sống để ăn", Nguyên rất khắt khe trong việc lựa chọn quán ăn. Bởi vì lẽ đó, Thảo Nguyên thường đặt đơn từ các quán trong bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển" trên GrabFood. Các đối tác nhà hàng, quán ăn trong bộ sưu tập này này đều được Grab tuyển chọn, có đánh giá từ 4 sao trở lên, với nhiều lượt đặt đơn. Sau nhiều lần đặt đồ ăn, cô nhận ra các đơn đặt từ bộ sưu tập này đều được cộng thêm 50 điểm.

Điểm thưởng tích lũy giúp bữa ăn sau của Nguyên được giảm chi phí đáng kể và thậm chí tận hưởng hoàn toàn miễn phí

Có thể thấy, Gen Z ngày nay dần thay đổi nhiều trong cách lựa chọn và sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn. Thay vì chọn theo cảm tính, họ bắt đầu đặt ra những tiêu chí cụ thể hơn: từ tính năng đặt nhóm, chất lượng quán ăn đến các chương trình tích điểm mang lại lợi ích lâu dài. Với họ, việc đặt món không chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn ảnh hưởng tới việc quản lý chi tiêu và tối ưu trải nghiệm hằng ngày.