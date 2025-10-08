Chiếc bánh bao mở ra là cả bầy “gián con” nằm chi chít bên trong khiến nhiều người kinh hoàng

Mới đây, một đoạn video ẩm thực đã gây chấn động và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhưng không phải vì sự ngon miệng hay hấp dẫn, mà vì tính chất kinh dị và rùng rợn của món ăn được chế biến. Video có tiêu đề đầy ám ảnh "Vô tình hấp một nồi gián tình yêu thuần khiết," đã nhanh chóng lan truyền, thách thức dạ dày và sự kiên nhẫn của người xem.

Bánh bao hình gián thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Món ăn trung tâm trong video là một chiếc bánh bao tạo hình một con gián khổng lồ. Không chỉ đơn thuần là tạo hình, người làm đã mô phỏng chi tiết khiến nó trở nên sống động một cách... đáng sợ. Chiếc bánh bao có kích thước lớn, mô phỏng hoàn hảo thân hình bầu bĩnh, phân đốt của loài gián và được tạo màu nâu sậm, nâu nhạt giống hệt màu sắc thật của côn trùng.

Đáng sợ nhất là phần đầu: nó được tạo hình với một khuôn mặt người, có đôi mắt lồi to, lông mày cau có và đôi môi dày, hồng hào, há rộng một cách kỳ quái, tăng thêm yếu tố rùng rợn cho bất kì ai xem được video.

Chủ video bất ngờ xé bụng của "chú gián"

Phần cuối của video hé lộ điều bất ngờ và rùng mình nhất khi người làm cẩn thận "bóc" lớp mai và vỏ ngoài của con gián, để lộ phần ruột bên trong. Bên dưới lớp vỏ là phần nhân bánh bao tơi xốp đặc biệt khi có thêm những "bé gián" nhỏ xíu, cũng được tạo hình bánh bao, nằm lẫn lộn trong phần nhân.

Việc gỡ từng "bé gián" ra khỏi "mẹ gián" càng tăng thêm cảm giác ghê rợn, hoàn thành một tác phẩm ẩm thực khiến người xem phải thốt lên kinh ngạc. Nhiều người xem ở khắp nơi thế giới đã để lại nhiều bình luận hài hước khi xem được video như:

- Cái gì thế này?

- Tôi thậm chí còn không muốn ăn nó.

- Cái này bạn nên giữ ăn một mình đi.

- Nổi hết cả da gà luôn á.

- Tự thấy mình kiên nhẫn khi xem hết video.

Có nhiều bánh bao được tạo hình "gián con" bên trong

Bên cạnh đó, còn có nhiều cư dân mạng tag cả bạn bè để họ cùng xem món ăn kinh dị này. Có thể thấy, dù chỉ là một món bánh bao hấp bình thường nhưng tạo hình quá kinh dị của nó đã gây ấn tượng mạnh mẽ và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Nguồn: Instagram @mw10.01



