Lý do gì khiến Hứa Quang Hán qua Việt Nam ăn liên tục 2 quán trong 1 đêm?

Trong lần đến Việt Nam để quảng bá phim mới, Hứa Quang Hán đã được gặp gỡ nhiều người hâm mộ Việt cũng như thưởng thức rất nhiều món ăn Việt Nam. Tại sự kiện họp báo phim vào ngày 24/9, nam diễn viên đã chia sẻ rằng: “Tôi đã đi ăn phở, uống cà phê và làm nail”.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cùng ekip đã được bắt gặp tại hai nhà hàng Việt Nam tại TP.HCM trong cùng 1 ngày. Điều này cũng đủ để thấy được, Hứa Quang Hán rất thích món Việt Nam và tranh thủ trải nghiệm món Việt vì thời gian quán gấp rút.

Hứa Quang Hán đã ghé thăm Việt Nam trong một hoạt động

Được biết, Hứa Quang Hán cùng ekip đã đến nhà hàng Mandarine tại đường Ngô Văn Nam, phường Sài Gòn. Đại diện nhà hàng cho biết, thực đơn được làm theo yêu cầu của Hứa Quang Hán đó chính là tươi, thanh đạm, ít dầu mỡ. Chính vì thế bữa ăn của Hứa Quang Hán được phục vụ toàn các món Việt như: gỏi cuốn thịt heo, gỏi đu đủ, sườn nướng thảo mộc, rau củ Đà Lạt hấp và bánh cuốn hấp lá sen.

Hứa Quang Hán được bắt gặp đi ăn nhà hàng Việt. Nguồn: TikTok @thich.o.nha

Đại diện quán cũng chia sẻ thêm, ban đầu quán nhận được cuộc gọi đặt bàn cho 20 người nhưng không biết đó là đoàn của Hứa Quang Hán. Ngay khi ekip cùng anh chàng xuất hiện, lúc này nhân viên quán mới nhận ra. Trong suốt bữa ăn, Hứa Quang Hán đã giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh và thái độ vô cùng niềm nở. Đặc biệt, cuối buổi ăn, nam diễn viên còn chụp ảnh cùng với các nhân viên của Mandarine.

Nhà hàng Mandarine nổi tiếng với dân sành ăn là một nhà hàng chuyên phục vụ món Việt với hương vị vô cùng đặc trưng. Không gian của nhà hàng mang đậm hơi thở truyền thống., trung bình bữa ăn có giá tầm 1 triệu đồng cho 1 người. Ngay sau sự xuất hiện của Hứa Quang Hán, nhiều thực khách cũng vì tò mò mà ghé đến Mandarine để dùng bữa, đại diện nhà hàng chia sẻ.

Không gian nhà hàng Mandarine

Sau khi kết thúc bữa ăn tại Mandarine, Hứa Quang Hán lại tiếp tục di chuyển đến quán phở SOL trên đường Hải Triều, phường Sài Gòn để thưởng thức phở truyền thống. Một món ăn mà nam diễn viên đã chia sẻ nhất định phải thưởng thức khi đến Việt Nam. Tại phở SOL, Hứa Quang Hán đã gọi tô phở thố đá và một số nhân viên đi cùng đã gọi phở tái lăn. Đây cũng chính là hai món ăn nổi tiếng nhất của quán và được rất nhiều thực khách yêu thích.

Hứa Quang Hán thưởng thức phở tại quán phở SOL. Ảnh: Ai Gia

Cũng như nhà hàng Mandarine, ban đầu không ai nhận ra sự xuất hiện của Hứa Quang Hán và chỉ có một bàn thực khách ngồi gần đó nhận ra. Tuy nhiên, các nhân viên đã giữ bình tình và phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất để Hứa Quang Hán và ekip có một không gian thoải mái để dùng bữa.

Được biết, quán phở SOL là một trong những quán phở nổi tiếng với người dân thành phố lẫn nhiều người nổi tiếng. Đơn cử như nam ca sĩ Anton (RIIZE) đã cùng gia đình đến phở SOL trong kỳ nghỉ ở Việt Nam hay nữ ca sĩ Kim Hyoyeon (SNSD), Trấn Thành, Chi Pu, hoa hậu Kỳ Duyên…

Phở SOL được nhiều thực khách bản địa lẫn quốc tế yêu thích

Có thể thấy, ẩm thực Việt Nam đang ngày càng khẳng định sức hút đặc biệt với bạn bè quốc tế, không chỉ bởi hương vị đậm đà, tinh tế mà còn vì sự chỉn chu, tinh thần hiếu khách và bản sắc văn hóa được thể hiện trong từng món ăn.