DOJI tưng bừng tổ chức lễ hội cưới “Hành trình hạnh phúc” trên cả nước

Lễ Hội Cưới thu hút hàng trăm cặp đôi trẻ tham gia, tìm hiểu về những dịch vụ cần chuẩn bị cho ngày chung đôi với những ưu đãi hấp dẫn.

Điểm nhấn rực rỡ với hành trình hạnh phúc cho cặp đôi

DOJI khởi động mùa cưới ấn tượng với trải nghiệm mang đến hành trình hạnh phúc cho cặp đôi.

Trong không khí mùa thu thăng hoa của lứa đôi, Lễ hội Cưới Happy Journey của Tập đoàn DOJI đã khởi động với hành trình rực rỡ của 40 cặp đôi hóa thân thành cô dâu - chú rể, chụp ảnh cưới cá nhân và tập thể tại những điểm đến ngọt ngào: Trạm Gặp gỡ nhân duyên, Trạm Tình yêu thăng hoa và Trạm Hẹn ước trăm năm - là những địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội. Đoàn xe hoa rực rỡ đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp tình yêu mang tên "hành trình hạnh phúc", đồng thời khẳng định sự đồng hành của trang sức cưới DOJI trên hành trình của các cặp đôi.

Lễ Hội Cưới thu hút rất nhiều cặp đôi tham dự và 40 cặp đôi tham gia trải nghiệm "hành trình hạnh phúc"

Tiếp nối màn khởi động đầy ấn tượng ấy, tại DOJI Tower Hà Nội đã tái hiện một không gian tình yêu lãng mạn, nơi hàng trăm cặp đôi cùng nhau trải nghiệm những hoạt động đầy cảm xúc. Từ việc thử trang phục cưới, trang điểm cô dâu, lắng nghe tư vấn về địa điểm tổ chức, trang trí sảnh tiệc từ các chuyên gia trong ngành cưới, đến tham gia workshop làm voan cưới, hoa cưới, mâm lễ trầu cau… đã để lại ấn tượng khó quên cho khách hàng tham dự.

Nhiều cặp đôi tỏ ra thích thú khi được thử khoác lên mình bộ váy cưới và cùng nhau chụp những tấm hình độc đáo

Không ít cặp đôi chia sẻ rằng, Lễ hội Cưới Happy Journey đã giúp các khách hàng thuận tiện hơn trong việc tìm các nhà cung cấp dịch vụ cưới hàng đầu, đồng thời nhận được những ưu đãi độc quyền để việc chuẩn bị cho ngày trọng đại tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Lễ Hội Cưới tại nhiều tỉnh, thành phố đã giúp các đôi uyên ương chuẩn bị kỹ càng hơn cho một khởi đầu trọn vẹn.

Ngoài Hà Nội, Lễ hội Cưới: Happy Journey còn được đồng loạt tổ chức tại các tỉnh/thành phố lớn như: Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, biến hệ thống trung tâm trang sức DOJI trở thành điểm hẹn lý tưởng của các cặp đôi trong mùa cưới.

Tại đây, hàng trăm cặp đôi đã được thử trang phục cưới, trang sức cưới tinh xảo, hóa thân vào khung cảnh cầu hôn trong mơ với công nghệ AI, đồng thời tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác xoay quanh chủ đề tình yêu, khiến không gian ngập tràn tiếng cười và sự hứng khởi.

Nhẫn cưới Salsa - Biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu

Song hành cùng các hoạt động, DOJI cũng giới thiệu loạt sản phẩm nhẫn cưới và nhẫn đính hôn mới nhất trong năm 2025, trong đó nổi bật là bộ sưu tập nhẫn cưới Salsa lấy cảm hứng từ điệu nhảy đôi Latin cuồng nhiệt, lãng mạn và ngập tràn năng lượng.

Nhẫn cưới Salsa từ DOJI mang thông điệp sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.

Mỗi thiết kế trong Salsa đều như một "bản hòa ca ánh sáng" được thể hiện bằng thiết kế dải kim cương rực rỡ. Với nhẫn nữ, từng viên kim cương tấm xếp dọc đai nhẫn, ôm trọn ngón tay như vòng tròn yêu thương vĩnh hẵng. Nhẫn nam lại giữ được vẻ mạnh mẽ, lịch lãm với những đường cắt góc cạnh tinh tế, đồng điệu nhưng vẫn giữ cá tính riêng.

Không chỉ đẹp về thẩm mỹ, Salsa còn gửi gắm thông điệp sâu sắc: cũng như điệu nhảy cần sự ăn ý, tình yêu và hôn nhân cũng cần sự đồng hành, sẻ chia và hòa quyện. Chính điều này khiến dòng sản phẩm nhẫn cưới Salsa được đông đảo cặp đôi lựa chọn, trở thành "ngôi sao" của mùa cưới 2025.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, hệ thống trung tâm trang sức DOJI dành tặng ưu đãi 15% khi mua nhẫn đính hôn, nhẫn cưới đến hết ngày 31/10/2025.

Với sự đầu tư chỉn chu, cùng hệ thống đối tác tham dự uy tín, sản phẩm tinh xảo và ưu đãi hấp dẫn, Lễ hội Cưới: Happy Journey đã để lại dư âm ngọt ngào, mở ra một mùa cưới rực rỡ và trọn vẹn cho hàng nghìn đôi uyên ương trên khắp cả nước.

