Nhờ học y tôi mới biết 4 món đồ dùng tại bệnh viện lại trở thành “cứu tinh” khi đi du lịch

Không khó hiểu khi những chuyến đi du lịch, công tác khiến nhiều người phải tạm gác lại sự thoải mái, quen thuộc ở nhà để chọn lựa nơi nghỉ chân bên ngoài. Với tâm lý muốn đảm bảo vệ sinh tối đa, không ít người chọn giải pháp mua sắm các vật dụng dùng một lần như bộ ga giường, khăn tắm, thậm chí là cả đồ dùng cá nhân. Tuy nhiên, việc này không chỉ tốn kém chi phí mà còn chiếm nhiều diện tích để đồ trong vali khi đi du lịch. Nhiều người vẫn luôn tìm kiếm một phương án thông minh, kinh tế và thân thiện hơn để cảm thấy an tâm tuyệt đối khi lưu trú tại khách sạn hay các điểm nghỉ dưỡng khác.

Chàng trai người Trung Quốc gợi ý các món đồ dùng để vệ sinh các vật dụng trong khách sạn trước khi sử dụng

Mới đây, một đoạn video chia sẻ bí kíp giữ vệ sinh và an toàn khi di du lịch của 1 cư dân mạng Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều độc đáo ở đây là anh chàng đã vận dụng những vật dụng quen thuộc trong y khoa để biến chúng thành trợ thủ đắc lực, giải quyết triệt để nỗi lo về vệ sinh chung, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm lưu trú mà không cần phải chi tiền cho hàng loạt đồ dùng một lần.

Anh chàng đã giới thiệu 3 món đồ, mỗi món đều có công dụng bất ngờ khi sử dụng các dịch vụ trong khách sạn. Món đầu tiên là màng bọc nha khoa đa năng (dental barrier film), một cuộn màng mỏng, màu xanh thường được dùng để che chắn thiết bị, dụng cụ trong phòng khám nha khoa. Loại màng này có khả năng chống thấm, chống tiếp xúc, chống nhiễm bẩn hiệu quả. Trong video, anh chàng đã dùng nó để dán lên bệ ngồi toilet nhằm đảm bảo vệ sinh cá nhân, lót trên bồn rửa mặt để phân khu vực để đồ khô và đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí là dán lên ổ cắm điện để tránh bụi bẩn và hạn chế rủi ro dính nước. Sau khi dùng xong, màng bọc này có thể dễ dàng xé bỏ mà không để lại vết keo dính.

Dùng màn bọc nha khoa để dán ở các khu vực trong nhà vệ sinh

Món đồ thứ hai là tấm lau giường y tế dùng một lần (disposable medical wipe/mop), được thiết kế như một cây lăn có gắn sẵn tấm lau tẩm cồn. Thay vì phải mang theo hoặc mua ga gối dùng một lần, anh chàng chỉ cần dùng tấm lau này để lăn một lượt trên bề mặt nệm và gối của khách sạn. Tấm lau có cồn giúp khử trùng, đồng thời loại bỏ sạch sẽ bụi bẩn và tóc còn sót lại trên giường.

Người này gợi ý dùng tấm lau giường y tế để vệ sinh giường ở khách sạn

Cuối cùng, để giải quyết vấn đề vệ sinh ở khu vực tắm rửa, anh chàng đã giới thiệu một loại vòi sen (đầu phun) di động nhỏ gọn, có phần thân uốn dẻo linh hoạt. Khi không muốn dùng đầu vòi sen cố định sẵn của khách sạn, người dùng có thể gắn món đồ này vào vòi xả nước thông thường. Thiết kế đặc biệt cho phép điều chỉnh hướng nước tùy ý, với lực nước chảy ra khá mạnh và ổn định, giúp việc tắm gội trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, tránh được cảm giác khó chịu khi dùng vòi đã cũ hoặc không sạch.

Dùng vòi nước riêng để thay thế vòi nước trong nhà vệ sinh khách sạn

Hơn nữa, để chiết mỹ phẩm hay dung dịch mang theo, thay vì mua bộ chiết rỗng du lịch, anh chàng lại tận dụng ống ly tâm (centrifuge tube) từ phòng thí nghiệm. Đây là một loại ống nhựa có nắp đậy kín, chia vạch rõ ràng, giúp đựng dầu gội, sữa tắm một cách gọn gàng và tiện lợi. Những món đồ y tế này, ban đầu được thiết kế để đảm bảo vô trùng và độ chính xác cao, nay đã trở thành những mẹo vặt thông minh, thiết thực cho mọi chuyến đi.

Người này còn gợi ý sử dụng các ống ly tâm để chiết sữa tắm, dầu gội



