Tạ Đình Phong review bánh mì Việt Nam, lại cảnh báo dân tình: “Đừng ăn món này trên xe”

Mới đây, một nam diễn viên gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ Tạ Đình Phong đã đăng tải một video review món ăn Việt Nam tại Hongkong (Trung Quốc) thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tạ Đình Phong không giấu được sự mê mẩn với món ăn này và còn rút ra được một kinh nghiệm xương máu khi ăn.

Trong video, nam tài tử đã đưa người xem đến một tiệm bán bánh mì Việt Nam được mở tại Hongkong (Trung Quốc). Anh cho biết, nhắc đến Việt Nam người ta thường hay nghĩ đến món Phở hay Chả giò nhưng còn một món khác mà anh muốn mọi người biết đến nhiều hơn đó chính là bánh mì. Tạ Đình Phong ví von món này như “sandwich Việt Nam” và khẳng định rằng món ăn này rất ngon.

Trong lúc chờ đợi, nam tài tử quan sát rất kỹ các nguyên liệu trong ổ bánh mì và đặc biệt ấn tượng với quy trình làm bánh. Người ta khéo léo sắp xếp từng lát thịt ướp gia vị đặc trưng cùng với các loạt thịt nguội khác tạo nên một sự kết hợp đầy thú vị. Anh còn chia sẻ rằng, chủ của cửa hàng này là người Việt Nam nên anh tin chắc rằng hương vị của món sẽ rất chuẩn vị.

Sau khi cầm trên tay ổ bánh mì, Tạ Định Phong hào hứng mô tả chi tiết các nguyên liệu có trong bánh, anh chia sẻ: “Tất cả rau củ muối chua này, đặc biệt là củ cải, cà rốt, dưa chuột... được ướp chua chua ngọt ngọt, rất vừa miệng và đặc biệt kích thích vị giác". Tuy nhiên, điểm khiến nam diễn viên bất ngờ nhất chính là vỏ bánh. Anh thốt lên: "Bánh mì này tại sao lại xốp đến thế? Thật sự rất giòn... Cảm giác cắn một miếng mà vụn rơi lả tả, rất nhẹ nhàng".

Sau khi đăng tải video mukbang, nhiều cư dân mạng Hongkong lẫn Việt Nam đã để lại nhiều bình luận rất thú vị về bánh mì và cửa hàng này.

Chưa ăn thì thôi chứ ăn rồi nghiện dài dài đó anh. Em ăn từ nhỏ giờ, giờ vẫn thích ăn và 1 tuần hầu như ăn bánh mì hết 3,4 lần rồi. Cám ơn Tạ Ca. Đồ ăn Việt Nam rất ngon. Tiệm này có ở Hongkong không? Nếu vậy, vui lòng cho tôi biết địa chỉ chi tiết, vì tôi rất thích nó.

Không những thế, ngay cuối video, nam tài tử còn hài hước đưa ra lời khuyên rằng: “Đừng bao giờ ăn món này ở trên xe hơi! Thật sự là quá bừa bộn và rắc rối”. Trên xe toàn là vụn bánh mì rơi khắp nơi trên ghế và sàn xe chứng tỏ được độ giòn và ngon khó cưỡng của món bánh mì Việt Nam này.

Được biết, tiệm bánh mì mà Tạ Đình Phong ghé thăm là tiệm bánh mì Việt Nam rất nổi tiếng ở Hongkong có tên là “Bánh mì Nếm” của KOL Kiki Phụng. Tiệm bánh mì này đã gây sốt tại Hongkong trong khoảng thời gian khá dài và còn được vinh danh tại Michelin. Có thể thấy, món ăn Việt Nam luôn chiếm được cảm tình của nhiều thực khách quốc tế và khiến họ phải nhớ mãi khi ăn thử ngay từ lần đầu tiên.

