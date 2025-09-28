Cảnh tượng dòng người nối dài tại sân bay Đà Nẵng khi các chuyến bay hoạt động trở lại

Ảnh hưởng từ bão số 10 Bualoi những ngày qua đã khiến hàng loạt chuyến bay trong nước bị hủy hoặc điều chỉnh lịch cất cánh, dẫn đến sự thay đổi trong kế hoạch di chuyển của nhiều hành khách. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay, trong đó sân bay Đà Nẵng dừng hoạt động từ 6h đến 11h sáng 28/9.

Ghi nhận vào khoảng 12h trưa cùng ngày, ngay khi sân bay Đà Nẵng hoạt động trở lại, lượng hành khách đổ về đây rất lớn. Dòng người xếp hàng từ khu vực sảnh chờ kéo dài tới tận quầy làm thủ tục. Tại các quầy check-in, hành khách kiên nhẫn chờ tới lượt, trong khi phía sau, dòng người tiếp tục nối dài thêm.

Dòng người nối dài tại sân bay chờ làm thủ tục

Hành khách xếp hàng nối dài tới cửa

Nhân viên tại sân bay hướng dẫn khách di chuyển trật tự

Khu vực kiểm tra an ninh cũng chứng kiến tình trạng xếp hàng liên tục. Từng đoàn khách nối nhau di chuyển chậm rãi qua các cổng kiểm tra, tạo thành một khung cảnh đông đúc kéo dài. Nhân viên sân bay đã tăng cường thêm cửa kiểm tra. Càng về chiều, lượng hành khách càng tăng, nhiều người tranh thủ có mặt sớm để tránh trễ giờ chuyến bay đã được điều chỉnh.

Chị N.T - một hành khách có mặt tại sân bay chia sẻ: "Mình đến sân bay lúc 12h05, sau đó xếp hàng ở khu vực làm thủ tục check-in rồi lại xếp hàng tiếp để qua cửa an ninh. Phải tới 14h mình mới vào được tới khu vực chờ, cũng vừa gần tới giờ ra cửa lên máy bay. May mà tới sớm không là trễ chuyến bay rồi".

Khu vực kiểm tra an ninh cũng trong tình trạng tương tự

Nhân viên sân bay tăng cường thêm cửa kiểm tra an ninh

Bên trong khu vực chờ ra cửa lên máy bay, ghế ngồi đã chật kín từ lâu. Ai cũng dõi mắt về phía màn hình điện tử, mong đến lượt chuyến bay của mình được cất cánh.

Hành khách ngồi kín các hàng ghế trong khu vực chờ

Dù đông kín người, các hoạt động tại sân bay vẫn được duy trì ổn định, nhân viên sân bay liên tục hướng dẫn để hành khách di chuyển trật tự. Trong bối cảnh bão vẫn còn ảnh hưởng tại nhiều nơi, việc các chuyến bay được khôi phục trở lại phần nào giúp hành khách yên tâm hơn, dù phải chờ đợi lâu hơn thường lệ.