Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do bão Bualoi

Vietnam Airlines cho biết, trong ngày 28/9, một số chuyến bay nội địa được thay đổi lịch trình để ứng phó bão Bualoi.

Theo đó, chuyến VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và VN1404 chặng TPHCM - Đồng Hới cất cánh sớm lúc 5h30; chuyến VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội cất cánh lúc 7h10; chuyến VN1405 chặng Đồng Hới - TPHCM khởi hành lúc 7h45.

Ngoài ra, chuyến VN7270 hành trình TPHCM - Thọ Xuân được dời sang 7h và chuyến VN7271 chặng Thọ Xuân - TPHCM sang 9h25 ngày 28/9.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines cũng thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đến/đi sân bay Phú Bài (Huế) và tạm dừng khai thác các chuyến bay đến/đi Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9. Một số chuyến bay khác trong nước và quốc tế có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội, TPHCM đến các sân bay khu vực miền Trung đổi lịch khai thác do ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh: VNA.

Vietjet thông báo, do ảnh hưởng của bão Bualoi, 2 chuyến bay VJ260/VJ261 hành trình TPHCM - Đồng Hới - TPHCM bị hủy. Tại Phú Bài, 6 chuyến bay bị ảnh hưởng bao gồm: VJ1318/VJ1319, VJ318/VJ319 chặng TPHCM - Huế - TPHCM; VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Ở Đà Nẵng, 10 chuyến bay của Vietjet bị hủy, gồm: VJ547/VJ548, VJ1501/VJ1504, VJ545/VJ546 hành trình Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội; VJ1632/VJ1623, VJ1644/VJ1633 chặng TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM.

Hãng hàng không Bamboo Airways thông tin, do ảnh hưởng của bão Bualoi, một số chuyến bay đi/đến sân bay Đà Nẵng của Bamboo Airways buộc phải điều chỉnh lịch khai thác. Thời gian bay của một số chuyến có thể kéo dài hơn bình thường do phải bay vòng hoặc chờ hạ cánh, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay khác.

Hình ảnh ga hành khách được phủ bạt, máy bay được chằng néo trước bão Bualoi tại sân bay Phú Bài. Ảnh: ACV.

Trong trưa 27/9, do mưa giông tại Đà Nẵng, một số chuyến bay của Vietnam Airlines đã phải bay chờ, trong khi Vietjet có chuyến từ TPHCM và Busan (Hàn Quốc) phải hạ cánh xuống Cam Ranh trước khi quay lại Đà Nẵng khi thời tiết tốt hơn.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, nhằm giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Song song với động thái của các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cũng vừa ban hành lệnh đóng cửa 4 sân bay do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi, bao gồm: Đồng Hới từ 13h - 22h ngày 28/9; Thọ Xuân từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; Phú Bài từ 8h - 14h ngày 28/9 và Đà Nẵng từ 6h - 11h ngày 28/9.

Cục HKVN nhấn mạnh, các sân bay Vinh, Thọ Xuân, Đồng Hới nằm trong vùng tâm bão, trong khi Phú Bài và Đà Nẵng có khả năng chịu gió giật mạnh.

Hình ảnh nhân viên sân bay Vinh gia cố các hạng mục để ứng phó bão Bualoi. Ảnh: ACV.

Ngoài ra, các sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Chu Lai được Cục HKVN yêu cầu trực 24/24, sẵn sàng ứng phó nếu bão đổi hướng. Công tác kiểm tra hạ tầng, thông tin liên lạc, phòng chống ngập úng, bảo vệ thiết bị cũng được tăng cường. Các công trường đang thi công tại Cát Bi, Vinh, Đồng Hới buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cảng hàng không chịu ảnh hưởng đã kích hoạt phương án phòng chống bão ở mức cao nhất. Toàn bộ cổng cửa, công trình trọng yếu được chằng néo, gia cố; trang thiết bị mặt đất được cố định, di dời đến vị trí an toàn. Lực lượng và phương tiện ứng trực 24/24, phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và công trình hàng không.