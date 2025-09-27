Vietnam Airlines điều chỉnh và hủy một số chuyến bay, nguyên nhân liên quan tới bão số 10 Bualoi

Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo vào tối 27/9 về việc điều chỉnh kế hoạch bay nhằm ứng phó với ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Đây là cơn bão mạnh, được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến khu vực miền Trung trong ngày 28/9, gây ra tình trạng mưa to, gió lớn và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

(Ảnh minh hoạ)

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn, hãng đã chủ động thay đổi lịch trình một số chuyến bay trong ngày 28/9. Cụ thể:

- Chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 05h30 cùng ngày.

- Chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 07h10 cùng ngày.

- Chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 07h45 cùng ngày.

- Chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 07h00.

- Chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 09h25 cùng ngày.

Không chỉ dừng ở việc thay đổi giờ bay, Vietnam Airlines còn thông báo hủy toàn bộ chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 28/9, đồng thời tạm ngừng khai thác các chuyến đến/đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng cho đến 12h00 trưa cùng ngày.

Hãng cũng cảnh báo rằng các chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền, gây chậm hoặc thay đổi giờ cất hạ cánh.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách cần đặc biệt lưu ý thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn báo hiệu đã tắt, để tránh nguy hiểm trong trường hợp máy bay gặp nhiễu động không khí bất ngờ. Đây là một trong những lưu ý an toàn quan trọng mà hãng liên tục nhắc nhở nhằm bảo vệ sức khỏe hành khách trong điều kiện bay khó lường.

Vietnam Airlines cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi buộc phải thay đổi kế hoạch khai thác vì yếu tố thời tiết bất khả kháng, đồng thời mong nhận được sự cảm thông và hợp tác từ phía hành khách. Hãng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão và cập nhật thông tin kịp thời qua các phương tiện truyền thông, cũng như thông báo trực tiếp tới hành khách thông qua hồ sơ đặt chỗ.

(Ảnh minh hoạ)

*Lưu ý cho hành khách đi máy bay trong thời gian này:

- Hành khách nên thường xuyên theo dõi tin nhắn, email và website chính thức của các hãng hàng không để nắm được lịch bay mới nhất.

- Cần có mặt tại sân bay sớm hơn so với thường lệ, nhất là đối với những chuyến bay đã được điều chỉnh giờ cất cánh.

- Với hành khách có hành trình nối chuyến hoặc bay quốc tế, nên chủ động liên hệ với hãng để được hỗ trợ điều chỉnh vé và kết nối hành trình. Trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch di chuyển, hành khách có thể liên hệ trực tiếp các phòng vé hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được giải đáp.