"Bạn đã bảo quản trứng đúng cách chưa?": Có những điều cấm kỵ, hãy nhớ "3 điều nên và 3 điều không nên làm"

Bạn có biết rằng bảo quản trứng đúng cách không chỉ giúp giữ cho trứng tươi lâu mà còn bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn? Nhiều người rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh vì tin rằng việc này sẽ loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt và đảm bảo vệ sinh an toàn. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng như vệ sinh này thực chất lại có thể phản tác dụng. Vậy tại sao không nên rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh? Bài viết này sẽ giải thích rõ ràng giúp bạn hiểu vấn đề và từ đó bảo quản trứng tốt hơn.

Vỏ trứng như một loại "quần áo bảo hộ" tự nhiên

Để hiểu lý do tại sao không nên rửa và bảo quản trứng, trước tiên chúng ta cần hiểu cấu trúc mỏng manh của vỏ trứng. Bề mặt vỏ trứng trông có vẻ nhẵn mịn, kín kẽ nhưng thực chất nó được bao phủ bởi hàng ngàn lỗ nhỏ li ti. Những lỗ này cho phép trao đổi khí giữa bên trong trứng và môi trường bên ngoài, duy trì quá trình hô hấp cần thiết cho sự phát triển của phôi gà và gà con khi chưa nở.

Điều ấn tượng là trong quá trình đẻ trứng, gà mái sẽ phủ lên bề mặt vỏ trứng một lớp màng bảo vệ tự nhiên - "lớp biểu bì" hay "màng vỏ". Mặc dù lớp màng này mỏng và vô hình, nhưng nó đóng một vai trò bảo vệ quan trọng:

1. Rào cản vật lý: Đóng hiệu quả hầu hết các lỗ chân lông trên vỏ trứng để ngăn chặn vi khuẩn bên ngoài, nấm mốc và các vi sinh vật khác xâm nhập vào trứng

2. Tác dụng giữ ẩm: Giảm sự bốc hơi nước bên trong trứng và giữ cho chất lỏng của trứng luôn tươi mới

3. Phòng vệ sinh học: Chứa các chất như protein kháng khuẩn để cung cấp khả năng bảo vệ sinh hóa bổ sung.

Không nên rửa trứng trước khi bảo quản.

Nếu trứng quá bẩn đến mức phải rửa thì sao? Câu trả lời là: Dùng giấy nhà bếp dùng một lần nhúng vào một ít nước ấm để lau sạch khu vực bị dính trứng. Nấu chín và ăn ngay sau khi rửa. Không bảo quản.

Nguy cơ khi bảo quản trứng đã rửa nước

Vậy nên khi chúng ta rửa trứng bằng nước, lớp màng bảo vệ tự nhiên này sẽ bị phá hủy hoặc thậm chí bị rửa trôi hoàn toàn, khiến trứng mất đi lớp phòng thủ đầu tiên. Lúc này, khi lớp màng bảo vệ tự nhiên của trứng bị phát hủy, một loạt các vấn đề sẽ phát sinh, xuất hiện nhiều nguy cơ khi bảo quản:

1. Sự xâm nhập của vi khuẩn

Quá trình rửa không chỉ loại bỏ lớp màng bảo vệ mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn bề mặt dễ dàng xâm nhập vào vỏ trứng hơn. Điều này đặc biệt đúng khi dùng nước lạnh. Do nguyên lý giãn nở và co lại do nhiệt, sự co lại của trứng tạo ra áp suất âm, có thể kéo vi sinh vật bề mặt vào bên trong trứng. Ngay cả khi sử dụng nước ấm, việc mất lớp màng bảo vệ cũng làm lộ ra các lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi sinh vật xâm nhập.

2. Trứng bị hỏng nhanh chóng và hương vị kém

Trứng không có màng bảo vệ sẽ dễ bị mất nước hơn, khiến lòng trắng trứng mỏng hơn và màng lòng đỏ kém đàn hồi hơn, làm giảm độ tươi ngon nhanh chóng. Điều này cũng khiến oxy dễ dàng thâm nhập vào trứng hơn, đẩy nhanh quá trình oxy hóa chất béo và khiến trứng dễ bị mất hương vị. Khi làm mất lớp màng bảo vệ các lỗ khí, sự bốc hơi nước diễn ra khiến lòng trắng trứng mỏng hơn và lòng đỏ mất độ đàn hồi, dẫn đến trứng bác kém thơm và trứng hấp kém mềm, làm giảm đáng kể hương vị và giá trị dinh dưỡng của trứng.

3. Rút ngắn thời gian lưu trữ

Trứng có lớp phủ bảo vệ có thể giữ được độ tươi trong tủ lạnh từ 3-5 tuần. Trong khi thời hạn sử dụng của trứng đã rửa có thể bị rút ngắn xuống còn 1-2 tuần, thậm chí có thể bị mốc, ung...

Những quy tắc vàng khi bảo quản trứng: 3 điều nên làm và 3 điều không nên

3 điều nên:

1. Bảo quản lạnh: Nhiệt độ bảo quản trứng tối ưu là 0-4°C. Bảo quản lạnh có tác dụng ức chế hoạt động của vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng. Luôn bảo quản lạnh, không đê trứng bảo quản ở nhiệt độ phòng.

2. Đặt quả trứng với đầu to hướng lên trên và đầu nhỏ hướng xuống dưới: Khoang khí nằm ở đầu to. Do đó, đặt quả trứng với đầu to hướng lên trên cho phép lòng đỏ nổi lên và nằm dưới khoang khí, giúp ổn định lòng đỏ và ngăn nó dính vào vỏ.

Bảo quản trong hộp kín.

3. Bảo quản trứng trong hộp kín: Tốt nhất nên bảo quản trứng trong bao bì gốc (hộp đựng kín) trong tủ lạnh, hoặc sử dụng hộp đựng trứng chuyên dụng có nắp đậy. Điều này giúp trứng không bị ám mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh (như hành tây, gừng, tỏi và hải sản), đồng thời ngăn ngừa vi khuẩn tiềm ẩn trên vỏ trứng lây nhiễm sang các thực phẩm khác.

3 điều không nên:

1. Không rửa trứng trước khi cất giữ: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Dù vỏ trứng có dính gì, cũng không được rửa bằng nước trước khi cất giữ. Nếu vỏ quá bẩn, hãy nhẹ nhàng lau sạch bằng khăn khô hoặc bàn chải mềm để loại bỏ bụi bẩn.

2. Tránh để trứng ở nhiệt độ phòng quá lâu: Nên sử dụng trứng ngay sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh để tránh trứng bị "đổ mồ hôi" ở nhiệt độ phòng và sinh sôi vi khuẩn. Trứng cũng nên được bảo quản lạnh ngay sau khi mua.

Trứng có thể sẽ bị biến chất/ung hoặc sinh mốc khi không được bảo quản đúng cách.

3. Tránh để chung với thực phẩm có mùi mạnh: Như đã đề cập ở trên, vỏ trứng có lỗ khí giúp chúng "dễ thở", dễ bị phát tán mùi. Tránh để chung với gia vị, hải sản, v.v...

Nhiều loại trứng trên thị trường (bán tại các siêu thị/cơ sở thực phẩm uy tín) đều được làm sạch, khử trùng và phủ một lớp dầu khoáng chuyên dụng (thay thế lớp phủ bảo vệ tự nhiên) trước khi xuất xưởng. Những quả trứng này đã sạch và có thể được bảo quản lạnh trực tiếp.

Việc ghi nhớ những quy tắc đơn giản "3 điều nên làm và 3 điều không nên làm" có thể kéo dài thời hạn sử dụng của trứng, giữ nguyên dinh dưỡng và hương vị, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm. Hãy kiểm tra tủ lạnh của bạn: Bạn đã bảo quản trứng đúng cách chưa?