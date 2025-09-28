Những phong cách ẩm thực nổi lên trong năm 2025

(Ảnh: Nature Made)

Nếu như trước đây, xu hướng thường xoay quanh các trường phái truyền thống, sự giao thoa giữa Đông – Tây, hay làn sóng "ăn xanh" vì sức khỏe, thì năm 2025 chứng kiến một bước ngoặt lớn: ẩm thực không chỉ phản ánh khẩu vị, mà còn là câu chuyện về lối sống, công nghệ và cả sự gắn kết văn hóa toàn cầu.

Ẩm thực công nghệ cao

Năm 2025, công nghệ không còn chỉ là "người hỗ trợ" mà đã trở thành nhân vật chính trong ngành ẩm thực. Thịt nuôi cấy, thủy sản nuôi từ tế bào, hay sữa tạo ra từ vi sinh vật biến đổi gen đang dần chiếm lĩnh thực đơn tại các nhà hàng cao cấp lẫn bữa ăn gia đình.

Không chỉ dừng lại ở nguyên liệu, AI và robot nấu ăn cũng góp phần tạo ra trải nghiệm mới. Ở Tokyo hay New York, thực khách có thể gọi món do AI đề xuất theo tình trạng sức khỏe, và được phục vụ bởi robot đầu bếp. Xu hướng này mang đến một câu hỏi thú vị: liệu ẩm thực có còn là nghệ thuật cá nhân, hay đang trở thành một "khoa học chính xác".

Ẩm thực tái sinh

Khi thế giới đối mặt với khủng hoảng khí hậu, "ăn để cứu hành tinh" trở thành khẩu hiệu của 2025. Ẩm thực tái sinh không chỉ sử dụng nguyên liệu hữu cơ hay bền vững, mà còn hướng tới việc tái tạo hệ sinh thái: nguyên liệu từ nông trại trồng xen canh giúp cải tạo đất, hải sản đánh bắt theo cách bảo tồn nguồn lợi, hay rau quả được canh tác trong hệ thống nông nghiệp tuần hoàn.

Các đầu bếp nổi tiếng tại Bắc Âu, Australia và Mỹ đang tiên phong trong phong trào này. Họ biến những nguyên liệu tưởng chừng "thô ráp" thành những món ăn tinh tế, vừa ngon miệng vừa gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường.

Ẩm thực kết hợp văn hóa bản địa

Năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy của văn hóa bản địa trong ẩm thực toàn cầu. Thay vì chỉ phục dựng truyền thống, nhiều đầu bếp trẻ chọn cách kết hợp nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn bản địa với ẩm thực hiện đại.

Đơn cử như tại Canada, món bánh taco nhân thịt nai và quả việt quất lấy cảm hứng từ ẩm thực thổ dân First Nations. Tại Nam Mỹ, quinoa và ngô truyền thống được biến tấu thành món tráng miệng haute cuisine. Đây không chỉ là cách khẳng định bản sắc, mà còn là hành trình chữa lành ký ức – đưa văn hóa bản địa từ bên lề vào trung tâm, để thế giới cùng thưởng thức.

Ẩm thực cá nhân hóa

Trong thời đại dữ liệu lớn, ẩm thực cũng không thoát khỏi "cơn bão cá nhân hóa". Thực đơn không còn chung cho tất cả, mà được thiết kế riêng cho từng cá nhân dựa trên thông tin về DNA, sức khỏe, mức độ vận động, thậm chí cả trạng thái cảm xúc.

Các ứng dụng di động ẩm thực 2025 có thể quét dữ liệu từ đồng hồ thông minh, rồi gợi ý bữa ăn tối giàu protein nếu bạn vừa tập gym, hoặc món canh thanh mát nếu cơ thể có dấu hiệu mất nước. Tại một số nhà hàng cao cấp, khách hàng thậm chí được phân tích chỉ số vi sinh đường ruột để chọn thực đơn tốt nhất cho hệ tiêu hóa.

Ẩm thực trải nghiệm đa giác quan

Nếu như trước đây, việc thưởng thức món ăn chủ yếu xoay quanh vị giác và khứu giác, thì nay, ẩm thực 2025 mở rộng sang toàn bộ giác quan. Nhiều nhà hàng thiết kế bữa tiệc trong không gian ánh sáng, âm nhạc, thậm chí cả mùi hương và xúc giác được điều chỉnh để đồng điệu với món ăn.

Một ly cocktail có thể đi kèm với hiệu ứng ánh sáng đổi màu; một món tráng miệng có thể được thưởng thức trong căn phòng tràn ngập âm thanh thiên nhiên. Ẩm thực lúc này không còn đơn thuần là ăn, mà trở thành một vở kịch nghệ thuật.

Ẩm thực "không rác thải"

Cùng với xu hướng tái sinh, ẩm thực không rác thải ngày càng trở thành chuẩn mực. Đầu bếp tận dụng triệt để từng phần nguyên liệu: vỏ rau củ biến thành nước dùng, bã cà phê trở thành gia vị, hay xương cá được nghiền nhỏ làm bột bổ sung khoáng.

Xu hướng này đặc biệt lan rộng trong giới trẻ yêu môi trường, khi họ sẵn sàng trả tiền cho những bữa ăn vừa sáng tạo vừa giảm thiểu tác động tiêu cực lên hành tinh.

Ẩm thực "kết nối cảm xúc"

Sau đại dịch COVID-19 và những biến động toàn cầu, con người tìm kiếm sự an ủi trong món ăn. Nhưng thay vì chỉ quay về món ăn truyền thống, năm 2025 làn sóng "kết nối cảm xúc" – sự kết hợp giữa các món ăn gắn liền ký ức với hương vị quốc tế đang lan rộng.

Chẳng hạn, mì gói trộn pho mát xanh, cháo gà kết hợp gia vị Ấn Độ, hay bánh mì kẹp nhân thịt Hàn Quốc. Mỗi món ăn không chỉ ngon, mà còn khơi gợi cảm giác thân quen, tạo nên cầu nối giữa các nền văn hóa.