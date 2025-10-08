Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý

Bộ ảnh được tác giả thực hiện trong gần 1 tháng, là kết quả của nhiều chuyến ra khơi theo dấu loài cá voi Bryde - sinh vật khổng lồ hiếm khi xuất hiện gần bờ.
Giải thưởng Heritage - Hành trình Di sản 2025 bước sang mùa thứ 11 do Tạp chí Heritage tổ chức, thu hút 180 tác giả với 445 bộ ảnh dự thi. Các tác phẩm khai thác sâu đề tài thiên nhiên, di sản, phong tục và đời sống đương đại, thể hiện sinh động bản sắc Việt qua góc nhìn sáng tạo. Lễ trao giải và triển lãm vừa diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng yêu nhiếp ảnh.