Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý

Lộc Liên, Theo Tiền phong 12:35 08/10/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Khoảnh khắc cá voi Bryde trồi lên săn mồi giữa biển Nhơn Lý (ở phố Quy Nhơn, Bình Định cũ, nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Bộ ảnh được tác giả thực hiện trong gần 1 tháng, là kết quả của nhiều chuyến ra khơi theo dấu loài cá voi Bryde - sinh vật khổng lồ hiếm khi xuất hiện gần bờ.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 1.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 2.

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - hành trình di sản 2025 vừa công bố kết quả, trong đó bộ ảnh “Hành trình theo dấu cá voi Bryde ở vùng biển Nhơn Lý” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện giành giải đặc biệt, đồng thời nhận huy chương vàng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA). Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 3.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 4.

Theo tác giả, bộ ảnh được thực hiện trong gần một tháng, là kết quả của nhiều chuyến ra khơi theo dấu loài cá voi Bryde - sinh vật khổng lồ hiếm khi xuất hiện gần bờ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 5.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 6.

Khoảnh khắc cá voi Bryde trồi lên mặt nước, săn mồi giữa biển xanh Nhơn Lý - những khung hình vừa mang giá trị khoa học, vừa tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên Việt Nam.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 7.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 8.

Cùng với bộ ảnh về cá voi Bryde, ban giám khảo còn trao giải Đặc biệt hạng mục Văn hóa - Di sản cho tác phẩm “Sức sống mới của làng nghề thuyền thúng” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khắc Hào. Ảnh: Nguyễn Khắc Hào.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 9.

Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý- Ảnh 10.

Bộ ảnh phản ánh sự đổi thay của làng nghề truyền thống khi thuyền thúng không chỉ phục vụ ngư dân mà còn trở thành sản phẩm du lịch, thu hút du khách quốc tế. Ảnh: Nguyễn Khắc Hào.

Giải thưởng Heritage - Hành trình Di sản 2025 bước sang mùa thứ 11 do Tạp chí Heritage tổ chức, thu hút 180 tác giả với 445 bộ ảnh dự thi. Các tác phẩm khai thác sâu đề tài thiên nhiên, di sản, phong tục và đời sống đương đại, thể hiện sinh động bản sắc Việt qua góc nhìn sáng tạo. Lễ trao giải và triển lãm vừa diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng yêu nhiếp ảnh.

Cá voi nhảy múa, săn mồi ở vịnh Nha Trang
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày