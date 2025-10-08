Ấn tượng khoảnh khắc cá voi săn mồi giữa biển Nhơn Lý

Bộ ảnh được tác giả thực hiện trong gần 1 tháng, là kết quả của nhiều chuyến ra khơi theo dấu loài cá voi Bryde - sinh vật khổng lồ hiếm khi xuất hiện gần bờ.

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - hành trình di sản 2025 vừa công bố kết quả, trong đó bộ ảnh “Hành trình theo dấu cá voi Bryde ở vùng biển Nhơn Lý” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện giành giải đặc biệt, đồng thời nhận huy chương vàng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA). Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện.

Theo tác giả, bộ ảnh được thực hiện trong gần một tháng, là kết quả của nhiều chuyến ra khơi theo dấu loài cá voi Bryde - sinh vật khổng lồ hiếm khi xuất hiện gần bờ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện.

Khoảnh khắc cá voi Bryde trồi lên mặt nước, săn mồi giữa biển xanh Nhơn Lý - những khung hình vừa mang giá trị khoa học, vừa tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên Việt Nam.

Cùng với bộ ảnh về cá voi Bryde, ban giám khảo còn trao giải Đặc biệt hạng mục Văn hóa - Di sản cho tác phẩm “Sức sống mới của làng nghề thuyền thúng” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khắc Hào. Ảnh: Nguyễn Khắc Hào.

Bộ ảnh phản ánh sự đổi thay của làng nghề truyền thống khi thuyền thúng không chỉ phục vụ ngư dân mà còn trở thành sản phẩm du lịch, thu hút du khách quốc tế. Ảnh: Nguyễn Khắc Hào.