Nhà đầu tư Thái Lan rút khỏi liên doanh Cafe Amazon, kết thúc chặng đường 5 năm tại thị trường Việt Nam

Theo thông tin của Insideretail, Sở Giao dịch Chứng khoán Bangkok cho biết Tập đoàn Central Plaza Hotel Public Company Limited (Centel) sẽ rút khỏi liên doanh Cafe Amazon tại Việt Nam. Việc này cho thấy bước điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp này trước bối cảnh thị trường cà phê đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Động thái này đi kèm với việc giải thể Công ty cổ phần ORC Coffee Passion Group (ORCG) - pháp nhân điều hành hệ thống Cafe Amazon tại Việt Nam. ORCG là liên doanh giữa công ty con gián tiếp của Centel là Central Restaurants Group (Vietnam), nắm giữ 40% cổ phần, và PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con của tập đoàn PTT Oil and Retail Business niêm yết tại Thái Lan, nắm giữ 60% cổ phần.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Bangkok, Centel cho biết việc rút khỏi liên doanh nhằm "tái định hướng ưu tiên kinh doanh" và thích ứng với những thách thức của thị trường. Tính đến ngày 31/8, khoản đầu tư của Centel vào ORCG đạt 56 triệu baht, tương đương khoảng 1,72 triệu USD.

Song song với việc rút vốn và giải thể liên doanh, nhiều nguồn tin từ thị trường cho biết Café Amazon đã bắt đầu trả lại hoặc sang nhượng một số mặt bằng kinh doanh tại TP.HCM. Theo ghi nhận, các thông báo cho thuê lại đã xuất hiện tại nhiều địa điểm từng được xem là vị trí chiến lược của thương hiệu, đều là những mặt bằng góc hai mặt tiền ở các khu vực sầm uất. Các địa chỉ bao gồm số 162 Nguyễn Thái Bình và 63 Đinh Tiên Hoàng (Quận 1 cũ), 822 Sư Vạn Hạnh (Quận 10 cũ), cùng một số vị trí khác như 444 Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất) và 792 Nguyễn Kiệm (phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp).

Những mặt bằng này đều được xem là "vị trí vàng" khi tọa lạc tại các tuyến phố có mật độ dân cư và thương mại cao, từng được thương hiệu chọn làm cửa hàng chủ lực trong chiến lược phủ sóng thị trường. Việc lần lượt xuất hiện biển cho thuê lại tại các địa điểm trên được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Café Amazon đang thu hẹp quy mô hoạt động tại Việt Nam.

Khi đặt chân vào Việt Nam cuối năm 2020, Café Amazon từng tuyên bố tham vọng phủ rộng mạng lưới quán cà phê trên toàn quốc. Trước khi đóng bớt cửa hàng, chuỗi cà phê này đã có 12 cửa hàng tại khu vực miền Nam, chủ yếu là ở TP.HCM.