Mới đây, Việt Nam có duy nhất 1 khu nghỉ lọt top “hàng đầu châu Á”: Nằm trên bãi biển đẹp nhất thế giới

Ngày 18/9/2025, tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure công bố bảng xếp hạng “Những khu nghỉ dưỡng thân thiện với gia đình hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, vinh danh những điểm đến mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Danh sách này quy tụ nhiều tên tuổi lớn của ngành du lịch như Marina Bay Sands, Mandarin Oriental (Singapore), Hyatt Regency Koh Samui (Thái Lan) hay Ayana Bali (Indonesia).

Giữa loạt tên tuổi lừng danh ấy, Việt Nam có một đại diện duy nhất góp mặt, được Travel + Leisure ví von là “một thế giới hoàn toàn mới cho những vị khách nhí”, đó là New World Phu Quoc Resort. Cách ví đầy cảm xúc này được tạp chí lấy cảm hứng từ ca khúc “A Whole New World” trong bộ phim Aladdin của Disney — như một lời mời bước vào thế giới cổ tích giữa đời thực.

Khu nghỉ dưỡng nằm tại Bãi Kem (Phú Quốc) – nơi từng được vinh danh là một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Biển nơi đây êm đềm quanh năm, làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn và độ sâu an toàn, đặc biệt lý tưởng cho trẻ nhỏ. Chính vì vậy, nơi này trở thành điểm đến hoàn hảo cho những gia đình muốn tận hưởng kỳ nghỉ yên bình mà vẫn đầy hứng khởi.

Bãi Kem hay bãi Khem - Phú Quốc, nơi có New World Phu Quoc Resort (Ảnh Báo DN&TT)

Tại đây, du khách có thể cùng con trẻ chèo kayak trên làn nước phẳng lặng, vui đùa trên bãi cát hoặc tận hưởng cảm giác thư giãn dưới nắng vàng — tất cả đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ đội cứu hộ túc trực 24/7.

Dấu ấn văn hóa Việt và hành trình vươn tầm thế giới

Theo Travel + Leisure, New World Phu Quoc Resort gây ấn tượng bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn làng chài ven biển Việt Nam, được thiết kế theo mô hình villa mái lá ba gian truyền thống. Vẻ đẹp giao hòa giữa hiện đại và văn hóa bản địa giúp du khách vừa có cảm giác thân thuộc, vừa tận hưởng sự tiện nghi và riêng tư hiếm có.

100% villa trong khu nghỉ đều có hồ bơi riêng, cùng hồ trung tâm dài hơn 120m được ví như một công viên nước thu nhỏ – nơi du khách vừa thư giãn, vừa vui chơi cùng con trẻ. Các không gian mở được thiết kế để cha mẹ dễ dàng quan sát con, trong khi trẻ nhỏ có thể thoải mái chạy nhảy và khám phá mà không lo nguy hiểm.

Khu nghỉ nhìn từ trên cao (Ảnh Traveloka)

Thiết kế các villa tại khu nghỉ theo phong cách nhà ba gian mái lá truyền thống Việt Nam (Ảnh ST)

Bên cạnh khu nghỉ chính, Kid’s Club – khu vui chơi trẻ em được đánh giá là điểm cộng đặc biệt. Không gian này gồm cả khu trong nhà và ngoài trời, rực rỡ sắc màu và tràn đầy tiếng cười. Tại đây, các bé có thể tham gia những hoạt động vừa học vừa chơi như xây lâu đài cát, vẽ nón lá, bowling mini hay thả diều trên bãi biển, giúp nuôi dưỡng trí sáng tạo và sự gắn kết gia đình.

Không chỉ có vậy, khu nghỉ dưỡng còn nằm trong hệ sinh thái Sun Paradise Land Phú Quốc, cho phép du khách dễ dàng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng hành trình:

- Cáp treo ba dây dài nhất thế giới dẫn đến đảo Hòn Thơm.

- Show diễn Kiss of the Sea – đạt kỷ lục Guinness với pháo hoa trình diễn mỗi đêm.

- Công viên nước Aquatopia – một trong những công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á.

Tất cả tạo nên bức tranh du lịch hoàn chỉnh, nơi mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm đáng nhớ cho cả gia đình.

Ảnh IViVu

Phú Quốc – điểm đến “vàng” của du lịch nghỉ dưỡng châu Á

Trong vài năm trở lại đây, Phú Quốc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế, khẳng định vị thế là “thiên đường nghỉ dưỡng” mới của châu Á. Bên cạnh khu nghỉ dưỡng vừa được Travel + Leisure vinh danh, đảo ngọc còn là nơi quy tụ loạt khách sạn và resort hạng sang từng gây tiếng vang trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Các thương hiệu như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, hay Regent Phu Quoc đều từng được vinh danh trong danh sách World’s Best Awards và World Travel Awards ở hạng mục “Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á”. Đặc biệt, JW Marriott Phu Quoc từng nhiều lần được nhắc đến bởi thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ trường đại học giả tưởng Lamarck, trong khi Regent Phu Quoc được ca ngợi là “chuẩn mực mới của sự xa hoa” khi mang đến trải nghiệm riêng tư tuyệt đối cho giới thượng lưu.

Những cái tên ấy, cùng với đại diện vừa được xướng danh, đã góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp của Việt Nam, sánh ngang các điểm đến nổi tiếng như Bali, Maldives hay Phuket.

Phú Quốc ngày càng trở thành điểm đến với nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang nổi bật (Ảnh ST)

Theo Sở Du lịch địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế của đảo Ngọc là trung tâm nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam, thu hút du khách nhờ hệ sinh thái du lịch cao cấp và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Giữa những thiên đường du lịch nổi tiếng của khu vực, việc Việt Nam có một resort được xướng tên trong bảng xếp hạng “hàng đầu châu Á” cho thấy chất lượng và đẳng cấp dịch vụ của du lịch Việt Nam đã tiệm cận chuẩn quốc tế, góp phần đưa hình ảnh “đảo Ngọc” Phú Quốc trở thành niềm tự hào mới của đất nước.