1 khách sạn được ví như “bảo tàng thu nhỏ” ở Việt Nam làm hành động khiến du khách phải vỗ tay

Không chỉ mang đến đến dịch vụ lưu trú cao cấp, nhiều thương hiệu khách sạn tại Việt Nam đang tích cực hướng đến việc thực hiện các chương trình cộng đồng và thiện nguyện. Từ khách sạn Sheraton Hanoi với chiến dịch hội chợ từ thiện “Spend With Heart” đến sự kiện thường niên Pink October của khách sạn MGallery Hotel Collection và Hôtel des Arts Saigon. Mỗi khách sạn đều đang chọn cách riêng để lan tỏa yêu thương, biến “nghỉ dưỡng” trở thành một hành trình của sẻ chia đầy ý nghĩa.

Loạt hoạt động thiện nguyện đáng chú ý của khách sạn

Các khách sạn có rất nhiều hoạt động thú vị nhằm mang những giá trị ý nghĩa đến cộng đồng. Đặc biệt là các khách sạn còn biến trải nghiệm này là một sự kết hợp của ẩm thực, lưu trú và những trải nghiệm đặc sắc.

Vào ngày 11/5, khách sạn Sheraton Hanoi đã tổ chức hội chợ từ thiện mang tên “Spend With Heart”, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa nhằm kết nối cộng đồng và lan tỏa lòng nhân ái. Tại hội chợ, khách tham quan được đắm mình trong không gian đầy màu sắc với các quầy hàng từ ẩm thực, quầy sản phẩm thủ công, quầy sách truyện,... Được biết, toàn bộ số tiền quyên góp nhận trong hội chợ sẽ được gửi trực tiếp đến trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa.

Sheraton Hanoi đã tổ chức hội chợ từ thiện mang tên “Spend With Heart”

Bên cạnh đó, khách sạn Radisson RED Đà Nẵng thì đặc biệt quan tâm đến thiên nhiên khi ký kết hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học GreenViet nhằm hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức và bảo tồn môi trường tại Đà Nẵng. Theo thỏa thuận, khách sạn sẽ tài trợ không gian tổ chức hội thảo, triển lãm, đào tạo và các sự kiện liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đồng thời cung cấp ưu đãi dịch vụ để hỗ trợ GreenViet mở rộng phạm vi hoạt động.

Khách sạn Radisson RED Đà Nẵng ký kết hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học GreenViet

Đặc biệt, mới đây có một khách sạn cũng đã tổ chức một sự kiện gây quỹ thường niên mang ý nghĩa to lớn cho những người đang mắc phải căn bệnh ung thư vú - khách sạn MGallery Hotel Collection và Hôtel des Arts Saigon với chương trình Pink October, sự kiện đã quyên góp hơn 200 triệu đồng cho Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam.

Chương trình Pink October của Hôtel des Arts Saigon - MGallery

Khách sạn lan tỏa thông điệp ý nghĩa qua hành trình ẩm thực và sẻ chia

Tối 09/10, Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection rực rỡ trong sắc hồng của tháng “Pink October”, tổ chức sự kiện thường niên nhằm gây quỹ cho Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV), quyên góp được 218 triệu đồng. Buổi tiệc diễn ra tại nhà hàng The Albion by Kirk Westaway, đây là địa chỉ được lựa chọn bởi Michelin, nơi khách mời vừa thưởng ngoạn toàn cảnh Sài Gòn về đêm vừa trải nghiệm hành trình ẩm thực 5 món được thiết kế riêng cho đêm tiệc. Thực đơn là sự giao thoa tinh tế giữa nghệ thuật ẩm thực Anh đương đại và tinh thần Pháp đặc trưng, với các món như cá toothfish hấp cùng trứng cá muối, chim trĩ nấu rượu Vin Jaune hay bánh tart chanh thanh nhã.

Trải nghiệm hành trình ẩm thực 5 món được thiết kế riêng cho đêm tiệc

Không chỉ là đêm của ẩm thực, Pink October còn là nơi hội tụ của cảm xúc và sẻ chia. Đại diện khách sạn - ông Philippe Le Bourhis, bà Lan Anh (Giám đốc điều hành BCNV) và ca sĩ Hồng Nhung cùng nhau mở màn buổi tiệc với những lời chia sẻ đầy cảm xúc. Đặc biệt, diva Hồng Nhung người vừa vượt qua căn bệnh ung thư vú đã mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực, tinh thần lạc quan và tình yêu thương dành cho phụ nữ. Sự hiện diện của chị khiến sự kiện trở nên ý nghĩa hơn, lan tỏa thông điệp về hy vọng và sức mạnh cộng đồng.

Ca sĩ Hồng Nhung mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực, tinh thần lạc quan và tình yêu thương dành cho phụ nữ

Đêm tiệc thêm phần sôi động với các màn trình diễn nghệ thuật như piano trực tiếp và tiết mục của Viết Thu (Á quân “Let Me Sing for You 2023”). Bên cạnh đó, nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng như Chloe Nguyễn, Thảo Nhi Lê và Đinh Hằng cũng tham gia, góp phần khuếch đại thông điệp “Pink October” đến đông đảo công chúng qua mạng xã hội. Trong không gian ấm cúng của The Albion, khách mời còn tham gia đấu giá kín để gây quỹ, khép lại bằng việc công bố toàn bộ số tiền quyên góp được dành tặng BCNV.

Nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng cũng tham gia sự kiện

Theo ông Philippe Le Bourhis, MGallery luôn kiên định với triết lý “Committed to Her”, cam kết đồng hành và hỗ trợ phụ nữ trong hành trình phát triển, sức khỏe và giáo dục. Trong khi đó, bà Lan Anh cho biết toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho các chương trình nâng cao nhận thức, tầm soát sớm ung thư vú và đặc biệt là “Thư viện Tóc”, nơi tặng tóc giả từ tóc thật cho bệnh nhân mất tóc khi điều trị. Với sự kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật và lòng nhân ái, Pink October tại Hôtel des Arts Saigon - MGallery đã trở thành một sự kiện giàu ý nghĩa, khẳng định sức mạnh của cộng đồng trong việc chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt.