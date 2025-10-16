Phương Oanh trích xuất camera, trong nhà có 2 người

Từng gây sốt với loạt video nấu ăn đẹp mắt, chỉn chu đến từng khung hình, Phương Oanh khiến nhiều người phải xuýt xoa trước khả năng nội trợ khéo léo của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, lại có một bộ phận khán giả cảm thấy có phần... khó tin. Chính vì thế, mạng xã hội từng rộ lên tin đồn nữ diễn viên có cả một "ekip 15 người" phía sau để sản xuất những thước phim nấu ăn hoàn hảo ấy.

Trước những lời đồn đoán ngày càng lan rộng, Phương Oanh đã trực tiếp trích xuất camera an ninh trong nhà, và sự thật khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy rằng "ekip" của cô thực chất chỉ có… 2 người - gồm chính Phương Oanh và một người hỗ trợ máy quay.

Nhưng cũng bởi điều này, dân mạng càng bàn tán rôm rả hơn về căn bếp của gia đình cô.

Hình ảnh camera được Phương Oanh trích xuất

Có thể nói, căn bếp này góp phần vô cùng quan trọng làm nên thành công trong các video nấu ăn của Phương Oanh.

Không gian bếp của nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với thiết kế sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng. Điểm nhấn nổi bật nhất là chiếc bàn đá lớn kết hợp cùng bể cá màu xanh lạ mắt, tạo nên một tổng thể vừa nghệ thuật vừa thư giãn. Hệ thống đèn chùm pha lê, quầy bar nhỏ, bộ bàn ăn đủ chỗ cho hơn 10 người và kệ rượu treo bằng dây cáp tinh tế giúp căn phòng vừa rộng rãi vừa không mất đi cảm giác gần gũi. Mỗi góc nhỏ đều toát lên sự chăm chút của gia chủ, đúng kiểu "đo ni đóng giày" cho người mê nấu nướng.

Một số hình ảnh bên trong căn bếp của nhà Phương Oanh

Bên cạnh nội thất, bộ sưu tập bát đĩa của Phương Oanh cũng khiến dân mạng phải thốt lên rằng "chị đầu tư thật sự". Trong mỗi video, cô lại chọn một kiểu chén đĩa khác nhau: có khi là gốm sứ giả cổ kiểu Nhật, lúc lại là những mẫu dĩa trắng thanh lịch mang hơi hướng châu Âu. Chính sự tỉ mỉ ấy khiến các video nấu ăn của cô không chỉ hấp dẫn bởi món ăn ngon, mà còn đẹp như những khung hình trong tạp chí ẩm thực.

Bộ sưu tập bát đĩa của nữ diễn viên cũng là điều được chú ý

Điều thú vị là giữa căn bếp rộng rãi, ngập ánh sáng và đủ dụng cụ xịn xò ấy, chỉ có 2 người: một là Phương Oanh - "bếp trưởng" và một người hỗ trợ máy quay. Thỉnh thoảng trong một số dịp sẽ có thêm một số khách mời là bạn bè, người thân của cô với vai trò khách tới thưởng thức. Vậy thôi nhưng vẫn có thể tạo nên những video triệu view. Chia sẻ về "ekip 2 người" đặc biệt này, Phương Oanh từng hài hước nói: "Tiện Oanh khoe luôn với cả nhà ekip 15 người như lời đồn nhé. Cả nhà cả cửa chỉ có vậy thôi, thỉnh thoảng có chị giúp việc chạy vào rửa hộ rau, xoong nồi cho nhanh thôi. Oanh để luôn hình camera cho chân thật, hy vọng mọi người hoan hỉ nha."



Ekip 2 người cùng 2 người bạn tới làm khách mời

Với cách phản hồi vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, Phương Oanh đã khéo léo dập tan tin đồn có ekip 15 người, đồng thời khiến khán giả thêm nể phục bởi sự khéo léo khoe căn bếp sang trọng, gọn gàng và đẹp mắt của mình.