Một chuỗi quán nhậu siêu rẻ Nhật sắp vào Việt Nam - hé lộ lý do đặc biệt chọn Hà Nội để ‘mở đường’ thay vì TP.HCM

Tập đoàn Eternal Hospitality của Nhật Bản dự kiến sẽ mang chuỗi nhà hàng gà nướng yakitori đến Hà Nội vào năm 2026, đánh dấu bước tiến đầu tiên tại Đông Nam Á. Eternal dự định mở một nhà hàng Yakitori Daikichi do chính mình điều hành tại Hà Nội vào tháng 1 tới, tiếp theo là một chi nhánh của chuỗi nhà hàng chủ lực Torikizoku tại thành phố này vào tháng 2.

Nhà hàng Yakitori Daikichi sẽ nằm ở khu Kim Mã, nơi tập trung nhiều nhà hàng Nhật Bản. Công ty dự kiến khách hàng sẽ chi khoảng 3.000 yên, tương đương khoảng 20 đô la Mỹ, mỗi người.

"Chúng tôi muốn mở ít nhất 100 địa điểm trên toàn quốc, bao gồm cả nhượng quyền thương mại," Giám đốc điều hành Toshiyuki Kiyomiya cho biết.

Món gà xiên nướng đặc trưng của các quán Yakitori Daikichi.

Nhà hàng Torikizoku đầu tiên sẽ nằm trên đường Phan Kế Bình, nơi cũng có nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn Nhật Bản như mì ramen và sườn heo chiên tonkatsu. Eternal đặt mục tiêu có khoảng địa điểm do chính mình quản lý trên khắp Việt Nam.

Torikizoku nổi tiếng ở Nhật Bản với việc cung cấp nhiều loại xiên gà với giá cố định 390 yên mỗi xiên. Tại Việt Nam, mô hình này đang cân nhắc mức giá cố định 28.000 đồng hoặc 39.000 đồng (khoảng 1,10 đô la hoặc 1,5 đô la), hoặc có thể là hai mức giá khác nhau.

Hà Nội hiện vẫn còn ít chuỗi nhà hàng và bán lẻ Nhật Bản, vì nhiều công ty lựa chọn TP.HCM. Năm 2025, 7-Eleven trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn đầu tiên của Nhật Bản mở cửa hàng tại Hà Nội, và các chuỗi nhà hàng Saizeriya và Ringer Hut cũng đã gia nhập thành phố trong năm đó.

"Hà Nội trải dài từ đông sang tây, và thị trường phân tán, điều này khiến việc thâm nhập thị trường trở nên khó khăn", ông Nikichi Nagatsuyu, người đứng đầu công ty con mới của Eternal tại Việt Nam, cho biết.

Mặt khác, tại TP.HCM, các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và khách sạn tập trung ở Quận 1 cũ, trung tâm thành phố. “Thị trường rất dễ nhận thấy,” Nagatsuyu nói.

Rào cản gia nhập thị trường cao hơn ở Hà Nội đồng nghĩa với việc cạnh tranh ít hơn, vì vậy các chuỗi nhà hàng yakitori Nhật Bản có khả năng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Vì không có một trung tâm thành phố tập trung như TP.HCM, “Hà Nội thuận lợi cho việc mở nhiều địa điểm,” Nagatsuyu nói. “Chúng tôi có thể thêm khoảng 30 địa điểm Torikizoku nữa.”

Nhà hàng Torikizoku đầu tiên sẽ nằm trên đường Phan Kế Bình.

Ông cũng nêu ra lợi thế về tuyển dụng của Hà Nội. Gần 700.000 người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản, và nhiều người đến đó làm công nhân lành nghề hoặc thực tập sinh kỹ thuật đến từ các khu vực phía Bắc hoặc Bắc Trung Bộ, xung quanh Hà Nội. Những người lao động đã sống nhiều năm ở Nhật Bản và hiểu ngôn ngữ và văn hóa là một tài sản quý giá.

Khoảng 3.000 người nước ngoài làm việc tại các địa điểm của Torikizoku ở Nhật Bản, trong đó khoảng 1.400 người là người Việt Nam. “Sẽ không ngoa khi nói rằng người Việt Nam ủng hộ hoạt động kinh doanh của Torikizoku,” Giám đốc điều hành Kiyomiya nói.

Ông Nagatsuyu cho biết Eternal sẽ trả mức lương cơ bản hàng tháng là 15 triệu đồng cho những ứng viên đã làm việc cho Torikizoku tại Nhật Bản ít nhất hai năm – gần gấp đôi mức thu nhập trung bình ở Việt Nam. Ông hình dung rằng nhân viên cuối cùng có thể mở cửa hàng riêng của mình.

"Tôi muốn tạo ra một môi trường mà họ có thể sống tốt hơn so với khi họ ở Nhật Bản," ông nói.

Ông Nagatsuyu nổi tiếng trong giới kinh doanh Việt Nam, điều hành các nhà hàng sushi, tonkatsu, ramen và yakitori. Ông đang cân nhắc mở các cửa hàng kết hợp thương hiệu Eternal với các nhà hàng độc lập của riêng mình.

Mở rộng ra nước ngoài là một phần trong kế hoạch trung hạn của Eternal. Công ty đặt mục tiêu mở rộng từ 1.139 nhà hàng trên toàn thế giới - bao gồm cả các địa điểm tại Nhật Bản cũng như các cửa hàng nhượng quyền và liên doanh - tính đến cuối tháng 7 năm 2024 lên khoảng 1.400 đến 1.500 nhà hàng vào tháng 7/2027. Họ đặt mục tiêu đạt hơn 2.000 nhà hàng vào tháng 7 năm 2030, với 25% đến 30% trong số đó nằm ngoài Nhật Bản.

Các chuỗi nhà hàng kiểu quán bar như Torikizoku có thể gặp khó khăn trong việc mở rộng ra nước ngoài do sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia. Món Yakitori cũng có những thách thức riêng, với sự tinh tế trong quá trình chế biến và cần phải thích ứng với khẩu vị địa phương. Nhưng thịt gà lại phổ biến trên toàn thế giới vì giá thành thấp và hàm lượng chất béo thấp, đồng thời không có những điều cấm kỵ về tôn giáo liên quan đến thịt lợn hoặc thịt bò.

Theo Nikkei ﻿