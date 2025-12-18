Shipper bị khách nữ đuổi khỏi Starbucks trong lúc đang chờ lấy đồ, lý do gây phẫn nộ

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, shipper giao đồ ăn đã trở thành một phần quen thuộc của các trung tâm thương mại, quán cà phê hay nhà hàng. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi mà dịch vụ giao hàng mang lại, không ít shipper vẫn thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nhạy cảm, thậm chí là thiếu tôn trọng nơi công cộng. Điển hình như một sự việc xảy ra tại Trung Quốc đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo phản ánh của cư dân mạng, sự việc diễn ra tại một cửa hàng Starbucks nằm trong một trung tâm thương mại ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Một nữ khách hàng đã có lời lẽ gay gắt với một shipper đang mặc đồng phục giao đồ ăn và tìm cách yêu cầu người này rời khỏi quán.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: guancha.cn)

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy người phụ nữ mặc áo đỏ lớn tiếng nói với shipper: "Anh còn ở đây làm gì?". Khi nhân viên cửa hàng tiến đến để can thiệp, nữ khách hàng tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn, cho rằng việc ngồi chung không gian với shipper là "hoàn toàn không thể chấp nhận". Trước tình huống căng thẳng, một nhân viên phục vụ đã chỉ về phía cửa và đề nghị nữ khách hàng quay lại vào dịp khác.

Trong video, người quay có bình luận rằng hiếm khi chứng kiến cảnh một người bị yêu cầu rời đi chỉ vì đang mặc đồng phục giao đồ ăn. Phần chú thích kèm theo đoạn clip cũng khiến nhiều người chú ý khi cho biết nữ khách hàng đã có những lời lẽ mang tính mỉa mai, gây tổn thương đối với shipper.

Liên hệ với người đăng tải đoạn video, người này cho biết thêm về tình huống trong video, nữ khách hàng tỏ thái độ khó chịu, cho rằng sự xuất hiện của shipper khiến không gian quán cà phê trở nên "ngột ngạt", thậm chí khẳng định bản thân "không thể thở nổi" và yêu cầu người giao hàng rời khỏi quán. Cuối cùng, nhân viên Starbucks cùng lực lượng bảo vệ của trung tâm thương mại đã mời chính nữ khách hàng này ra ngoài.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: guancha.cn)

Trao đổi với báo chí, một nhân viên làm việc tại trung tâm thương mại cho biết ban quản lý không có quyền can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh nội bộ của thương hiệu. Tuy nhiên, phía trung tâm xác nhận rằng Starbucks đã xử lý vụ việc theo đúng quy trình.

Đại diện đồn công an phụ trách khu vực cũng cho biết đã tiếp nhận trình báo liên quan đến vụ việc trong ngày xảy ra sự cố. Theo phía cơ quan chức năng, nữ khách hàng sau đó đã được ban quản lý trung tâm thương mại khuyên rời đi. "Việc cho rằng người khác ăn mặc không phù hợp để từ chối sự hiện diện của họ là không có cơ sở. Miễn không vi phạm quy định về trang phục nơi công cộng thì không có lý do gì để ngăn cản hay xúc phạm người khác", đại diện đồn công an cho biết. Người phụ nữ cũng đã được nhắc nhở và giáo dục tại chỗ.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: guancha.cn)

Sự việc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng ý kiến vào thời điểm vừa xảy ra. Không ít người bày tỏ sự cảm thông với shipper, cho rằng họ chỉ đang làm công việc của mình và xứng đáng được tôn trọng như bất kỳ ai khác trong không gian công cộng.

Trên thực tế, shipper giao đồ ăn là nhóm lao động thường xuyên phải di chuyển liên tục, chịu áp lực về thời gian, đánh giá từ khách hàng cũng như các yếu tố thời tiết, giao thông. Ngoài những rủi ro nghề nghiệp, họ còn không ít lần rơi vào các tình huống khó xử khi chờ lấy đồ tại quán hoặc giao hàng tại những địa điểm đông người.

Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng một môi trường dịch vụ văn minh không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp hay lực lượng chức năng, mà còn cần đến sự tôn trọng và ứng xử phù hợp từ mỗi khách hàng. Bởi trong bất kỳ không gian công cộng nào, sự tôn trọng lẫn nhau vẫn luôn là nền tảng quan trọng nhất.

(Nguồn: guancha.cn)