Loài hoa báo Tết của người H'Mông bung nở khắp núi rừng

Hoa tớ dày có năm cánh, dáng thon và dài, khác với hoa đào thường. Càng vào những ngày rét sâu, sắc hồng của hoa càng đậm và rõ nét. Khoảng thời gian hoa đẹp nhất chỉ kéo dài chừng 10 ngày kể từ khi bắt đầu nở; sau đó, hoa dần tàn, nhường chỗ cho những mầm lộc non và lá mới trên cành.