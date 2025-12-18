Loài hoa báo Tết của người H'Mông bung nở khắp núi rừng

Nhằm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2026 và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND xã Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày cùng chuỗi hoạt động chào Xuân năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 31/12 đến hết tháng 1 năm sau, với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc. Các hoạt động nhằm tuyên truyền, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường liên kết, phát triển du lịch theo hướng bền vững, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn.