Một Việt Nam tươi đẹp được lan tỏa qua gần 1000 video dự thi "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" 2025

Trong bối cảnh du lịch quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt, truyền thông số đang trở thành "chìa khóa" quan trọng giúp các quốc gia quảng bá hình ảnh một cách nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả hơn bao giờ hết. Những video ngắn chỉ vài chục giây hay những clip dài được đầu tư bài bản, giàu cảm xúc giờ đây không đơn thuần là nội dung giải trí, mà đã trở thành một "ngôn ngữ chung" của du lịch hiện đại - nơi hình ảnh, âm thanh và câu chuyện cùng lúc chạm đến cảm xúc người xem.

Xuất phát từ xu thế đó, Cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025 đã được tổ chức với mục tiêu khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam một cách chân thực, sinh động và gần gũi nhất trên môi trường số.

(Nguồn: BTC Cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025)

Ngày 17/12 vừa qua, tại Hà Nội, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025, đánh dấu chặng đường hơn ba tháng sôi động của sân chơi sáng tạo này.

Sau thời gian phát động từ ngày 13/8 đến 15/11, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1000 tác phẩm dự thi, trong đó có hơn 500 video/clip ngắn và hơn 400 video/clip dài. Con số ấn tượng này cho thấy sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng - từ người dân, những người làm du lịch, các nhà sáng tạo nội dung cho đến du khách quốc tế - đối với việc kể câu chuyện Việt Nam bằng hình ảnh.

Các tác phẩm gửi về mang màu sắc đa dạng, phong phú cả về cảm xúc lẫn góc nhìn. Đó có thể là những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những di sản văn hóa đã đi cùng năm tháng, nhưng cũng có thể là những câu chuyện rất đời thường: một buổi chợ sớm, một bữa cơm quê, một con ngõ nhỏ hay nhịp sống chậm rãi của làng quê Việt. Chính sự đa dạng ấy đã góp phần mở rộng hình dung về Việt Nam trong mắt người xem, vượt ra khỏi những biểu tượng quen thuộc để chạm đến chiều sâu văn hóa, con người và đời sống.

Hình ảnh trong tác phẩm đạt Giải Nhất hạng mục video/clip dài - Tác phẩm: "Rú Chá vào Thu" của tác giả: Lê Tấn Thanh (Ảnh chụp màn hình)

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các tác phẩm năm nay có sự đồng đều và nổi bật hơn so với nhiều mùa trước. Nhiều video thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, từ khâu xây dựng kịch bản, lựa chọn bối cảnh, bố cục hình ảnh cho đến cách xử lý âm thanh - âm nhạc. Không ít tác phẩm cho thấy tư duy kể chuyện rõ ràng, biết cách dẫn dắt cảm xúc người xem bằng những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá.

Đặc biệt, lực lượng sáng tạo trẻ tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Với lợi thế am hiểu công nghệ và nhạy bén với xu hướng truyền thông mới, các bạn trẻ mang đến những cách kể chuyện mới mẻ, giàu năng lượng, vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Những thước phim ấy không chỉ mãn nhãn về hình ảnh, mà còn cho thấy khát khao khám phá, mong muốn kể câu chuyện Việt Nam theo một cách rất riêng của thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 24 giải thưởng chính thức cùng nhiều giải thưởng phụ với tổng giá trị giải thưởng hơn 600 triệu đồng, trong đó hạng mục video/clip ngắn gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 5 Giải Khuyến khích; Hạng mục video/clip dài gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì; 05 Giải Ba; 5 Giải Khuyền khích.

(Ảnh: BTC Cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" năm 2025)

Từ gần 1.000 góc nhìn khác nhau, Cuộc thi "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" 2025 đã cho thấy sức mạnh rõ nét của truyền thông số trong việc kể câu chuyện du lịch theo cách gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc hơn. Mỗi video không chỉ là một sản phẩm dự thi, mà còn là một lát cắt chân thực về đất nước, con người và nhịp sống Việt Nam trong thời đại mới. Khi hình ảnh được lan tỏa đúng cách, cảm xúc được truyền đi đúng nhịp, du lịch Việt Nam không chỉ được "nhìn thấy" nhiều hơn, mà còn được ghi nhớ lâu hơn trong lòng người xem. Và chính từ những câu chuyện nhỏ ấy, hình ảnh về du lịch Việt Nam hiện đại, hấp dẫn và bền vững đang dần được bồi đắp trên không gian số.