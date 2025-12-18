Tour du lịch "đắt nhất Việt Nam" mỗi năm chỉ đón 1000 khách, đã kín chỗ cho tới tận thời gian này

Không phải du thuyền 5 sao hay resort biệt lập, danh hiệu “tour du lịch đắt nhất Việt Nam” hiện nay lại thuộc về một hành trình gần như không dành cho số đông. Với mức giá lên tới hơn 70 triệu đồng/người, mỗi năm chỉ đón tối đa 1.000 khách và phải đăng ký trước cả năm trời, tour thám hiểm Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) đang trong tình trạng kín chỗ tới hết năm 2027 – theo thông tin từ đơn vị vận hành.

Hang Sơn Đoòng nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, được đánh giá là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Việc khai thác du lịch tại đây không theo hướng đại trà mà được quản lý bằng hạn ngạch nghiêm ngặt. Theo thông tin từ các cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức tour, mỗi đoàn chỉ được phép tối đa 10 khách, tổng số khách mỗi năm không vượt quá khoảng 1.000 người.

Ảnh Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Hang Sơn Đoòng nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, được đánh giá là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới (Ảnh Cục du lịch Quốc gia Việt Nam)

Báo Thanh Niên cho biết, chính giới hạn này là một trong những lý do khiến tour Sơn Đoòng luôn trong tình trạng “cháy chỗ” nhiều năm liên tiếp, và đến nay đã được đặt kín cho toàn bộ lịch khai thác tới hết năm 2027. Việc đóng tour vào mùa mưa, thường từ tháng 9 đến tháng 12, cũng khiến số lượng suất tham gia trong năm càng trở nên khan hiếm.

Quy trình đăng ký không dành cho số đông

Theo thông tin công bố trên website của Oxalis Adventure – đơn vị duy nhất được cấp phép tổ chức tour Sơn Đoòng, giá tour hiện dao động khoảng 72–75 triệu đồng/người cho hành trình 6 ngày 5 đêm. Mức giá này đã bao gồm phí tham quan, phí bảo tồn, trang thiết bị an toàn, đội ngũ hướng dẫn – chuyên gia an toàn, porter, kiểm lâm đi kèm, cùng các bữa ăn và lưu trú trong rừng, trong hang.

Tuy nhiên, chi phí cao chưa phải rào cản duy nhất. Du khách muốn tham gia phải khai báo y tế chi tiết, vượt qua bài kiểm tra thể lực và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về sức khỏe. Oxalis cũng nêu rõ, có trường hợp khách không được chấp thuận tham gia nếu không đạt tiêu chí an toàn, dù đã đăng ký trước đó. Điều này khiến Sơn Đoòng trở thành tour hiếm hoi tại Việt Nam mà “có tiền chưa chắc đã đi được”.

Bản đồ hang Sơn Đoòng (Ảnh Nat Geo Maps)

Một vài hình ảnh bên trong Sơn Đoòng (Ảnh Oxalis Adventure)

Du khách nói gì về tour Sơn Đoòng?

Theo thống kê được Tiền Phong đăng tải, sau hơn một thập kỷ khai thác, đã có hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tham gia tour Sơn Đoòng, và phần lớn đều để lại những đánh giá tích cực về trải nghiệm. Nhiều du khách mô tả cảm giác choáng ngợp khi đứng trước không gian hang động khổng lồ, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu xuống từ các hố sụt tạo nên cảnh quan hiếm thấy trên thế giới.

Trên các nền tảng đánh giá du lịch quốc tế và kênh truyền thông của Oxalis, du khách cũng thường nhắc tới sự chuyên nghiệp của đội ngũ tổ chức, mức độ an toàn cao và cảm giác “một lần trong đời” mà tour mang lại. Chính những yếu tố này khiến Sơn Đoòng không chỉ là một chuyến đi, mà trở thành biểu tượng của du lịch mạo hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhiều điểm đến chạy theo số lượng và doanh thu, việc tour Sơn Đoòng được đặt kín chỗ tới hết năm 2027 cho thấy sức hút bền vững của một mô hình du lịch giới hạn, đặt yếu tố an toàn và bảo tồn lên hàng đầu. Đây cũng là lý do khiến Sơn Đoòng thường xuyên được nhắc tới như tour du lịch “đắt nhất, khó đặt nhất” nhưng vẫn được du khách quốc tế và trong nước kiên nhẫn chờ đợi.

Ảnh Oxalis Adventure

Với những du khách chưa có cơ hội chinh phục Sơn Đoòng, Quảng Bình vẫn là điểm đến giàu trải nghiệm với hệ thống hang động nổi tiếng như Hang Én, Hang Va, Tu Lan hay các hoạt động du lịch sông suối, biển và làng quê. Việc kết hợp khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa bản địa sẽ giúp chuyến đi Quảng Bình trọn vẹn hơn.