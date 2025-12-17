Bức xúc vì bị khách đánh giá xấu, shipper đã lén lút làm 1 điều khi giao hàng

Những năm gần đây, hình ảnh shipper giao đồ ăn đã trở nên vô cùng quen thuộc trên khắp các con phố. Áp lực thời gian, số lượng đơn dồn dập, thời tiết thất thường và cả những đánh giá khắt khe từ khách hàng khiến công việc này không hề dễ dàng. Không ít shipper từng chia sẻ, chỉ một vài phút chậm trễ hay một hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến họ bị trừ tiền, ảnh hưởng thu nhập cả ngày.

Tuy nhiên, áp lực dù lớn đến đâu cũng không thể là lý do để biện minh cho những hành vi sai trái. Câu chuyện mới xảy ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) dưới đây là một ví dụ điển hình, khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, bà Phố - một người dân sinh sống tại Thượng Hải - đã đặt mua 2 ly cà phê thông qua một nền tảng giao đồ ăn. Hệ thống sau đó thông báo đơn hàng đã được giao thành công, nhưng khi kiểm tra, bà Phố phát hiện hai ly cà phê đã "không cánh mà bay". Nghi ngờ có điều bất thường, bà lập tức trình báo cảnh sát.

Tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đồn Bích Giang nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua việc trích xuất camera giám sát công cộng tại khu vực giao hàng, lực lượng chức năng đã xác định được một shipper mặc áo mưa màu đỏ có biểu hiện đáng ngờ.

Đoạn video cho thấy người này đặt đơn hàng của mình lên kệ giao đồ, sau đó liên tục nhìn trước ngó sau để quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không ai chú ý, anh ta đã tiện tay xách luôn một túi đồ uống khác đặt bên cạnh rồi rời đi.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm được shipper họ Chu - người xuất hiện trong đoạn camera. Trước sự việc, Chu thừa nhận rằng trong quá trình giao hàng hôm đó, vì lo sợ đơn bị quá thời gian quy định nên anh chỉ chụp ảnh xác nhận giao hàng mà không gọi điện liên hệ với khách. Hệ quả là anh bị khách đánh giá xấu và bị trừ tiền. Trong trạng thái bức xúc, ấm ức và mất kiểm soát cảm xúc, Chu đã có hành động bộc phát là lấy đi đơn hàng của người khác để "xả giận".

Chia sẻ với cảnh sát, Chu nói: "Lúc đó tôi chỉ muốn tìm chỗ xả cảm xúc, thật sự rất ngột ngạt. Thấy ở đó có một đơn hàng, tôi tiện tay lấy luôn rồi vứt đi."

Dù có thể hiểu phần nào áp lực mà shipper phải đối mặt mỗi ngày, nhưng hành vi của Chu rõ ràng đã vượt quá giới hạn cho phép và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cảnh sát đồn Bích Giang đã tiến hành phê bình, giáo dục tại chỗ, đồng thời nhấn mạnh rằng khi gặp khiếu nại hay đánh giá tiêu cực, shipper hoàn toàn có thể lựa chọn những cách lành mạnh hơn để giải tỏa áp lực tâm lý, thay vì phá hoại tài sản và quyền lợi của người khác.

Sau khi được cảnh sát phân tích, Chu đã nhận thức được sai lầm của mình. Anh chủ động liên hệ với bà Phố để xin lỗi, đồng thời bồi thường thiệt hại. Cuối cùng, phía khách hàng cũng đồng ý bỏ qua và thông cảm cho sự việc.

Nam shipper cũng thừa nhận: "Làm bất cứ việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ. Những hành vi vi phạm quy định hay pháp luật thì chắc chắn không được làm. Là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình."

Thực tế, trong quá trình giao đồ ăn, việc shipper đến muộn, gặp sự cố hay thậm chí không thể hoàn thành đơn hàng đôi khi là điều khó tránh khỏi do yếu tố khách quan. Tuy nhiên, điều quan trọng nằm ở cách xử lý tình huống và thái độ ứng xử. Một hành động thiếu kiểm soát không chỉ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín, công việc và cả tương lai của chính người trong cuộc.

Trong trường hợp này, hành vi của nam shipper là điều đáng lên án. Áp lực không thể trở thành cái cớ cho việc xâm phạm tài sản của người khác. Đây cũng là lời nhắc nhở cho cả người giao hàng lẫn khách hàng: sự thấu hiểu là cần thiết, nhưng mọi hành động đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật và chuẩn mực ứng xử tối thiểu.