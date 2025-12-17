Nam shipper bất ngờ lên cơn động kinh khi đang đi giao đồ ăn, hiện trường khiến người đi đường hốt hoảng

Công việc shipper giao đồ ăn từ lâu đã được xem là một trong những nghề nhiều áp lực nhất nơi đô thị. Chạy đua với thời gian, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, giao thông đông đúc và cả những yêu cầu khắt khe từ khách hàng, không ít shipper phải gồng mình làm việc liên tục để kịp đơn, giữ thu nhập. Và trong guồng quay gấp gáp ấy, chỉ một phút lơ là về sức khỏe cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm khó lường.

Điển hình như câu chuyện từng xảy ra tại quận Trường Ninh, Thượng Hải (Trung Quốc), trong thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt. Khi đang trên đường giao đơn đồ ăn cho khách, một nam shipper bất ngờ lên cơn động kinh và ngất xỉu ngay giữa lòng đường. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người đi đường không kịp phản ứng, hiện trường trở nên hỗn loạn trong chốc lát.

(Nguồn: News Morning Post)

Rất may mắn, ngay gần đó có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát. Ngay khi phát hiện sự cố, các cảnh sát đã lập tức chạy tới hỗ trợ khẩn cấp, nhanh chóng đỡ nam shipper vào lề đường để tránh nguy hiểm và giúp anh nghỉ ngơi, ổn định lại tình trạng sức khỏe.

(Nguồn: News Morning Post)

Sau một lúc, khi thấy bản thân có dấu hiệu hồi tỉnh, nam shipper đã từ chối việc được đưa đi bệnh viện. Anh cho biết mình vẫn muốn tiếp tục làm việc để hoàn thành những đơn hàng còn dang dở. Tuy nhiên, khi vừa quay trở lại làn đường để tiếp tục di chuyển, cơn động kinh lại tái phát. Anh ngã xuống lần nữa, chiếc xe mất lái và lao về phía đám đông, khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt, phải vội vàng tránh né.

Trước tình huống nguy hiểm này, lực lượng cảnh sát tiếp tục can thiệp kịp thời. Họ kiên nhẫn trấn an nam shipper, đồng thời gọi điện liên hệ với quản lý trạm giao hàng để sắp xếp xử lý các đơn còn lại. Mọi công việc được điều phối lại nhằm giúp nam shipper yên tâm đi cấp cứu mà không phải lo lắng về việc trễ đơn hay bị khiếu nại.

Theo thông tin sau đó, sức khỏe của nam shipper đã dần ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

(Nguồn: News Morning Post)

Trước đây, tại Thượng Hải cũng từng ghi nhận những trường hợp shipper bị thương ngoài ý muốn khi đang làm việc. Khi đó, cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ giao đơn hàng thay cho shipper để đảm bảo quyền lợi cho cả người giao lẫn khách nhận. Một cảnh sát từng nói đầy ấm áp: "Không sao đâu, anh cứ yên tâm đi khám bệnh, phần còn lại để chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ giải thích với khách hàng giúp anh."

Sau đó, các cảnh sát đã "hóa thân" thành những shipper tạm thời, hoàn thành việc giao đồ ăn, đồng thời thông báo rõ lý do giao hàng trễ cho nền tảng và khách hàng để tránh những hiểu lầm không đáng có. Những hành động đầy tình người ấy cũng nhận được sự cảm thông và ghi nhận tích cực từ phía người đặt hàng.

Câu chuyện lần này một lần nữa cho thấy sự vất vả và áp lực nặng nề của nghề shipper giao đồ ăn. Mỗi đơn hàng không chỉ đòi hỏi tốc độ mà còn buộc họ phải giữ sức, giữ tỉnh táo giữa nắng nóng, mưa gió và dòng xe đông đúc. Trong guồng quay mưu sinh ấy, đôi khi điều họ cần nhất không chỉ là vài phút chậm trễ được thông cảm, mà còn là sự thấu hiểu để sức khỏe và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

(Nguồn: News Morning Post)