Bánh mì Việt Nam: Từ món ăn đường phố đến biểu tượng ẩm thực thế giới

Bánh mì một trong những biểu tượng ẩm thực đường phố quen thuộc của Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng trên bản đồ ẩm thực quốc tế khi mới đây được kênh truyền thông nổi tiếng của Mỹ CNN xếp hạng trong danh sách 25 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng này, bánh mì Việt Nam đứng vị trí thứ 2, chỉ sau món bánh mì truyền thống của Mexico, trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt.

Theo CNN, sandwich là một trong những món ăn phổ biến nhất toàn cầu nhờ sự tiện lợi, dễ ăn, dễ mang theo và phù hợp trong nhiều hoàn cảnh từ bữa sáng nhanh chóng, bữa ăn trưa di động đến bữa tối nhẹ nhàng. Mỗi quốc gia đều có những cách sáng tạo và biến tấu riêng, giúp món ăn này trở thành "cẩm nang ẩm thực thu nhỏ" phản ánh văn hóa và khẩu vị từng vùng miền.

Trong bức tranh đa dạng ấy, bánh mì Việt Nam được CNN đánh giá là một trong những phiên bản độc đáo và thành công nhất. Món ăn không chỉ mang dấu ấn lịch sử mà còn thể hiện sự giao thoa giữa ẩm thực phương Đông và phương Tây một cách hài hòa.

Bánh mì xuất hiện tại Việt Nam từ thế kỷ 19, tuy nhiên theo thời gian, người Việt đã sáng tạo và biến tấu để phù hợp khẩu vị bản địa, tạo nên một phiên bản hoàn toàn mới mẻ. Nhân bánh mì được làm phong phú hơn với nhiều nguyên liệu đa dạng: thịt heo, chả lụa, pate, rau củ ngâm, đồ chua, rau thơm cùng các loại nước xốt mang hương vị Việt Nam.

Ngày nay, bánh mì không chỉ là món ăn nhanh mà còn trở thành nét đặc trưng trong đời sống của người Việt. Từ thành thị tới nông thôn, từ những xe đẩy vỉa hè đến các chuỗi cửa hàng hiện đại, bánh mì xuất hiện ở khắp mọi nơi và được yêu thích bởi cả người địa phương lẫn du khách quốc tế.

CNN cho rằng sức hấp dẫn của bánh mì Việt Nam nằm ở sự cân bằng hoàn hảo giữa giòn – mềm – tươi – đậm đà. Vỏ bánh được nướng nóng giòn rụm, trong khi nhân bên trong là sự kết hợp hài hòa giữa thịt, rau sống và gia vị đặc trưng, tạo nên trải nghiệm vị giác bùng nổ.

Bên cạnh phiên bản truyền thống, bánh mì Việt Nam còn có nhiều biến thể nổi tiếng khác như: Bánh mì thịt nướng, bánh mì gà xé, bánh mì pate trứng, bánh mì chay,...

Mỗi vùng miền lại có một phong cách riêng: bánh mì Hội An với lớp vỏ mỏng giòn đặc trưng, bánh mì Sài Gòn đầy đặn với nhiều lớp nhân, bánh mì Hà Nội thanh vị với đồ chua và pate béo ngậy.

Danh sách của CNN còn bao gồm nhiều món bánh mì nổi tiếng từ các nền ẩm thực lớn như: Bocadillo de jamón Ibérico - sandwich kẹp thịt heo muối (Tây Ban Nha); Torta ahogada - sandwich kẹp thịt nhúng xốt cay (Mexico); Tramezzino - sandwich mềm kiểu Ý; Shawarma - sandwich cuộn thịt nướng (Trung Đông), Muffaletta - sandwich New Orleans (Mỹ); Chivito - sandwich kẹp thịt bò bít tết (Uruguay), Pan Bagnat - sandwich kẹp salad cá ngừ (Pháp)…

Việc bánh mì Việt Nam xếp vị trí thứ 2 trong danh sách này tiếp tục khẳng định vị thế của nền ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc thông qua một món ăn dân dã, bình dị.

Không chỉ được CNN vinh danh, bánh mì Việt Nam trong nhiều năm qua liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng ẩm thực uy tín và được không ít đầu bếp, nhà phê bình ẩm thực quốc tế ca ngợi. Nhiều du khách khi đến Việt Nam đã gọi bánh mì là "một trong những món ăn đáng thử nhất trên thế giới".

Từ một món ăn bình dân, bánh mì đã trở thành đại sứ ẩm thực Việt Nam, mang theo câu chuyện của sự giao thoa văn hóa và sức sáng tạo không ngừng của người Việt.