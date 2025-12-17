VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh

Quỳnh Trâm - Yến Nhi, Theo Người lao động 15:16 17/12/2025
Thời khắc Nhà thờ Tân Định lên đèn, giới trẻ cũng đến "check in" với hàng chục cây thông tại Giáo xứ Hợp An trong dịp Giáng sinh

Giáng sinh năm nay, bên cạnh các địa điểm quen thuộc thu hút người dân đến chụp ảnh ở TPHCM như Nhà thờ Đức Bà, trung tâm thương mại (phường Sài Gòn), Nhà thờ Tân Định (phường Tân Định)... thì các giáo xứ tại phường An Hội Đông cũng thu hút đông đảo giới trẻ.

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 1.

Từ giữa tháng 12-2025, Nhà thờ Tân Định mở đèn trang trí từ 17 giờ 30 phút đến khuya.

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 2.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 3.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 4.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, nhiều giáo dân và người dân đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, cầu nguyện một mùa Giáng sinh an lành.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh tại TPHCM

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 5.

"Đây là lần đầu tiên mình đến đây chụp hình. So với ảnh trên mạng xã hội thì ở ngoài, nhà thờ lộng lẫy hơn rất nhiều" - Ái Trân (ngụ phường Gò Vấp) chia sẻ.

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 6.

Những ngày giữa tháng 12, khi TPHCM bắt đầu rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh, Nhà thờ Tân Định trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và giới trẻ.

Người dân và du khách cũng đổ về "check in" với hàng chục cây thông tại Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông) dịp Giáng sinh.

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 7.

Hàng trăm người đến Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông) dịp Giáng sinh.

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 8.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 9.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 10.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 11.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 12.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 13.

Người dân thích thú chụp ảnh tại các tiểu cảnh và hàng chục cây thông trong Giáo xứ Hợp An

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 14.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 15.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 16.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 17.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 18.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 19.

Nhiều gia đình đưa trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 20.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 21.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 22.
VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 23.

Giáo xứ Hợp An lung linh về đêm với hàng chục cây thông lớn nhỏ.


VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh- Ảnh 24.

