Chỉ còn vài tuần nữa là đến Giáng sinh, nhà thờ Đức bà đã khoác lên mình một diện mạo mới rực rực rực rỡ, thu hút đông đảo các bạn trẻ người dân và du khách đến đây chụp ảnh. Giữ trung tâm TP.HCM sôi động khi những ánh đèn phố phủ lên nhà thờ Đức và đã nổi với lớp áo lung linh khiến nhiều người không thể nào rời mắt. Đây cũng là một trong những điểm hiệu quen thuộc mỗi người lễ hội nơi mọi người tìm đến để hoà mình vào không khí giáng sinh sớm.

VIDEO: Giới trẻ nô nức check-in khi Nhà thờ Đức Bà sáng đèn

Năm nay, nhà thờ Đức bà được trang hoàng khoảng 1.000km dây đèn LED, gấp đôi so với năm trước. Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, tổng đại diện kim trưởng ban trùng tu nhà thờ, chia sẻ rằng với truyền thông rằng, chủ đề trang trí mùa giáng sinh là các quả địa cầu màu xanh, nhắc nhở con người về trách nhiệm gìn giữ trái đất và môi trường xung quanh.

Năm nay, số lượng dây đèn trang trí nhiều gấp đôi năm trước

Đèn LED được cuốn quanh các quả địa cầu kết hợp những họa tiết quen thuộc như Ngôi sao quả chuông và kết thông trên hai tháp kẽm, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo, khiến nhà thờ Đức bà nổi bật giữa trung tâm thành phố.

Nhà thờ Đức Bà được trang trí với chủ đề vô cùng ý nghĩa

Thời gian chiếu sáng cũng được mở rộng để phục vụ du khách. Từ 29/11 đến 7/12, đèn được thắp sáng từ 18h45 đến 23h và từ ngày 8/12/2025 đến 5/1/2026 ánh sáng của nhà thờ sẽ rực rỡ tới 2h sáng hôm sau. Hàng triệu bóng đèn đèn LED đã biến toàn bộ mặt ngoài công trình trở thành điểm check in lý tưởng. Không chỉ các bạn trẻ, người lớn và nhiều gia đình có con nhỏ cũng thích thú dừng xe sát bên đường ngồi ngay trên công viên trước nhà thờ để vừa ngắm cảnh vừa cảm nhận nhịp sóng sôi động của phố vườn.

Không chỉ có các bạn trẻ mà gia đình, cô chú lớn tuổi cũng thích thú trước khoảnh khắc này

Ngoài ra, có nhiều bạn trẻ còn lựa chọn ngồi ở những quán cà phê gần khu vực Nhà thờ chỉ để canh khoảnh khắc đồng hồ điểm 18h45 để toàn bộ 1.000km dây LED lên đèn rực rỡ. Khoảnh khắc này được nhiều bạn trẻ ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội nhận được rất nhiều lượt yêu thích.

Khoảnh khắc nhiều bạn trẻ chờ Nhà thờ Đức Bà lên đèn. Ảnh: Pao Phê, lynh luu

Nhà thờ Đức bà không chỉ là biểu tượng của công giáo tại Việt Nam mà còn là công trình kiến trúc đặc sắc, điểm đến nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh. Được xây dựng từ năm 1877 hoàn thành sau ba năm theo thiết kế của kiến trúc sư J.Bourard, với tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa chiều cao, mang đến vẻ hùng vĩ và ấn tượng. Năm 1959, công trình được Phong danh hiệu Tiểu vương cung thánh đường. Dù đang trong quá trình trùng tu từ năm 2017, mỗi mùa Giáng sinh nhà thờ vẫn khoác lên mình diện mạo tráng lệ và rực rỡ khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về đây.